Marija Husar (45) tik pred porod objavila molitvu: 'Od sada će me svi naraštaji zvati blaženom'

Pjevačica Marija Husar Rimac (45) trenutno je u slatkom iščekivanju drugog djeteta sa suprugom Vjekom Rimcem. Pjevačica odbrojava dane do dolaska prinove, a svoju trudnoću često dokumentira na društvenim mrežama. Ovog puta Marija je pozirala s trbuhom do zuba, a uz fotografiju je objavila i molitvu.

-Veliča duša moja Gospodina i klikče duh moj u Bogu mome Spasitelju što pogleda na neznatnost službenici svoje

Od sad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom jer velika mi djela učini Svesilni Sveto je ime Njegovo! Od koljena do koljena dobrota je Njegova nad onima što se Njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice, umišljene,a uzvisi neznatne

Gladne napuni dobrima,a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svojega, kako obeća ocima našim spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka -napisala je pjevačica.

Foto: instagram

U komentarima joj se odmah javila i Nina Badrić. - Ljepota moja dobra - poručila joj je.

Podsjetimo, Nina je nedavno bila i na babyshoweru kod Marije Husar. Podsjetimo, kada su doznali za trudnoću, oduševili su se.

– Trudnoća je dar od Boga – rekli su medijima. Ona i suprug Vjekoslav u sretnom su braku od lipnja 2009. godine, a sudbonosno "da, uzimam" izgovorili su u crkvi svetog Petra i Pavla pri franjevačkom samostanu u Gorici u Livnu. Kume su pjevačici bile Nina Badrić i Kristina Renić, a mladoženji kum je bio Neven Jurić. Par je vjenčao fra Anto Radoš, a na ceremoniji je pjevala Marijina sestra Ivana Husar Mlinac. Nakon nekoliko godina izbivanja sa scene te rada isključivo na duhovnoj glazbi, 2016. stigao im je sin Ivan, a majčinstvo je ispunilo njezin život onako kako nije mogla ni zamisliti.

Foto: Instagram

– Dobili smo malo slatko stvorenje koje je tu ljubav još oplemenilo. Nas dvoje još više učvrstilo. Vjeko je predivan otac … Dogodila nam se nadogradnja, ne znam uopće kako bih to nazvala – izjavila je svojedobno u jednom intervjuu. Prije nego što je dobila sina, nije krila da želi postati majka. – Ja sam spremna. Stvarno bih voljela imati djecu, mislim da svaka žena to želi – objasnila je u jednom intervjuu za Večernji list dodavši da bi htjela imati više djece. – To posebno mnogo znači u nekim teškim situacijama kad su ti sestra ili brat velika podrška. A sigurno je i zabavnije nego kad si jedinac – rekla nam je.