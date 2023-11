Vesna iz 'Ljubav je na selu' emotivno o ljubavi: 'U mlađem sam društvu opuštenija'

Vesna Vuković nakon sudjelovanja u prošlogodišnjoj sezoni showa "Ljubav je na selu" sudjelovala je i u "Večeri za 5 na selu", a ove godine ponovno je odlučila pokušati pronaći ljubav u novoj sezoni RTL-ovog showa "Ljubav je na selu". Trenutačno je na farmi kod Ivana Detkovića, a njihov prisan odnos mogao bi kasnije prerasti u ozbiljnu vezu. Za RTL.hr je sada progovorila o ljubavi i otkrila da i dalje vjeruje u ljubav.

Otkrila je i da je jednom davno radila za jednu televiziju pa joj se nije bilo teško priviknuti na kamere. - Jednostavna sam i ne glumim - kazala je. Rekla je da joj je na farmi sada jako lijepo.

- Lijepo mi je, mirno, selo ima svoje čari, a grad svoje. Zasad živim u gradu, ali da bih se htjela vratiti na selo, bi svakako. Navikla sam na selo, u gradu te neke stvari nemaš - kazala je.

Što se tiče ljubavi, rekla je da je danas teško pronaći iskrenu osobu s kojom bi podijelio život, koja iskreno zna što bi od svojega života.

- Izgubila sam povjerenje i dugo mi treba da to steknem. Da je to to i da je pokazala da zna što želi od života. Mrzim u vezama, brakovima, to je prevara. Moje je društvo mlađe, u tom se društvu osjećam opuštenije, čak i neke razgovore mogu lakše i jednostavnije voditi nego sa starijima - otkrila je. Dodala je i da joj je jako bitna iskrenost kod partnera da bi ta veza funkcionirala.

- Godine su samo broj. Iskrenost i povjerenje, to je nešto što je potrebno - zaključila je.

U razgovoru za 24 sata nedavno je otkrila kako je bivšem suprugu oprostila prevaru.

- Prevaru općenito ne volim, a pogotovo ne onu kad sam u braku ili vezi. Naravno da mi je prevara teško pala i stalno se pitam zašto netko pokušava biti s nekim ako ga vara, nebitno bilo muško ili žensko, kazala je i dodala da je s bivšim mužem ostala u dobrim odnosima.

- Bez obzira na to što je bilo prije, ipak je iza nas 25 godina braka, troje djece i troje unuka. Kad imam priliku, odem do njega i kćeri i budem s njima, nisam zlopamtilo. Najveća su mi podrška moja djeca i bivši suprug bez obzira na to kako to nekima zvučalo - prije svega sam čovjek i oprostila bih i najgorem neprijatelju, a ne njemu. Što je bilo, bilo je, život ide dalje i njemu želim ono najvažnije - zdravlje, da uspije u borbi s teškom bolešću s kojom se već dvije godine bori - kazala je Vesna koja i dalje vjeruje u ljubav, ali prevaru ne oprašta.

- Otad pokušavam naći nekog normalnoga, a da li takav postoji - ne znam? Voljela bih da je iskren! Nešto je u zraku, a vidjet ćemo što će biti od toga. Imam i ja svoje uvjete koje tražim, ako ih ta osoba ispuni bit će okej, ako ih ne ispuni - doviđenja. Iskrenost mi je najvažnija - rekla je Vesna.

