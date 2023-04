Majmunčići se ovdje slobodno kreću, pa odmah na recepciji hotela dobijete upute da zatvarate vrata

Često se na udaljena putovanja, kada u zrakoplovu treba provesti deset ili više sati, ne odvažimo baš samo tako, a za udaljene destinacije imamo dojam i da će nas previše koštati po pitanju smještaja i hrane. No, iskustvo putovanja u Maleziju voditeljice na radiju bravo! Tatjane Jurić moglo bi vas ohrabriti i uvjeriti kako se isplati upustiti na duže putovanje poput ovoga koje vas neće baciti u minus na bankovnom računu, a stvorit ćete nezaboravne uspomene. Tatjana je Maleziju posjetila u sklopu press puta u organizaciji Turkish Airlines i malezijske turističke zajednice, što je, kako kaže, njihovom putovanju dalo i dodatnu čar jer su bili ugošćeni na divan način i u sjajnoj aranžmanu.

- Uz to, okupila se ekipa kolega koji se kroz posao otprije znaju i kliknuli smo već u prvim satima putovanja. Zahvalna sam našim domaćinima na pozivu upravo zato što se mnogi od nas, pa tako i ja, teško odlučujemo na daleka putovanja. Mislimo, dugo se putuje, često se umorimo, vremenska razlika učini svoje, skupo je, a iskustvo ovog putovanja mi je pokazalo - mislimo krivo. Nakon osam dana našeg putovanja imam samo pozitivna iskustva, već u samom avionu bilo je zabavno, usluga je bila sjajna, u jednom trenutku sam zaspala i probudila se odmorna na drugoj strani svijeta. Jako lijepo iskustvo i samog puta, kao i doživljaj čitavog putovanja - oduševljeno nam kaže Tatjana i dodaje kako u ovoj državi smještenoj u jugoistočnoj Aziji zbog povoljne klime turistička sezona traje čitave godine tako da svoje putovanje u Maleziju možete planirati u bilo kojem dijelu godine.

- Upravo je to jedan od razloga pristupačnih cijena ovdje. Vrhunski smještaj i usluga, ondje se mogu bookirati po cijeni barem 30 posto manjoj nego što bismo za isto platili kod nas ili bilo gdje u Europi. Temperatura je prava ljetna, uz povremenu vlagu, no osobno mi to uopće nije smetalo, nije to ona vlaga po kojoj se teško diše. Spoj triju kultura koje vas ovdje dočekaju, malezijska, indijska i kineska poseban je doživljaj; susretljivi domaćini, prekrasna priroda, sjajan smještaj po pristupačnim cijenama i Kuala Lumpur kao blještavilo svakog velikog svjetskog grada, vrijedno je putovanja! - ističe voditeljica koja je s kolegama novinarima na početku ovog putovanja prvo posjetila Kuala Lumpur i tamošnju Batu pećine - hinduističkog svetišta koje privlači tisuće vjernika i turista svake godine, a do svetišta vodi više od 300 stepenica.

Pitamo Tatjanu kako je njezina kralježnica, s kojom je prošle godine imala problema, podnijela ovaj uspon?

- Točno 365 stepenica vodi do Batu pećine, kao simbol svakog dana u godini. Hodočašće na koje se Indijci često odvažuju, a mi smo imali tu sreću da smo ovo mjesto posjetili baš na njihov veliki blagdan. Indijska je kultura po mnogočemu specifična, pa je bilo zanimljivo biti dio tog dana, njima iznimno važnog. A moja kralježnica je sve obavila bez ikakvih problema, i to me dodatno razveselilo - kaže Tatjana i svi koji planiraju posjet Kuala Lumpuru svakako neka pažljivo pročitaju sljedeće retke i zapišu što svakako valja posjetiti ako ste u Maleziji.

Foto: Privatni album

- Provedite svakako nekoliko dana u Kuala Lumpuru, prošećite glavnim turističkim punktovima, posjetite Petronas TwinTowerse, uživajte u spoju zapada i raznih kultura, zatim obiđite indijski hram Batu caves, vožnja do tamo traje kratko; njihovu nacionalnu džamiju, velebni panoramski pogled s krovnog restorana u hotelu EQ... Zatim se preselite u Melaku, nekoliko sati vožnje od Kuala Lumpura, pravo malo, idilično mjesto, spoj slatkih hotela i restorančića, a zatim avionom do Lankawija, otoka i jednog od glavnih turističkih odredišta - posjetite ovdje Laman padi, polja riže, pa prvi Unescov geopark u JI Aziji - Kobang Badak. Razni su paketi tu u ponudi, okruženi ste prirodom, možete uživati u vožnji brodom, kupati se, pojesti ručak, posjetiti špilju sa šišmišima, a za vama i oko vas stalno hodaju mali, preslatki majmuni; iskušajte vlastitu hrabrost na najstrmijoj žičari na svijetu, duga je oko dva kilometra sveukupno, pa na izlet brodom, prema Tajvanu, kroz Kilim Geoforest Park, u 10-ak dana svašta se može vidjeti i doživjeti! Uz duge pješčane plaže i hotelske beach barove, pa ako vam je samo do kupanja i sunčanja, i to možete - iskrene su Tatjanine preporuke.

Opisala nam je i dojmove iz Melaka, grada koji je nakon Kuala Lumpura bio sljedeća postaja ovog putovanja.

- Melaka je pravi mali turistički gradić, također upisan na popis Unescove svjetske baštine, izvorno su grad ustanovili Nizozemci, pa se njihov utjecaj i kultura i dalje osjeća, kao i kineski; malo je to ribarsko mjesto, upravo je ovdje Malezija, nakon Drugog svjetskog rata, objavila svoju neovisnost VB-i 1956. godine. Pitoreskno je, uistinu živopisno, tako bih ga ja opisala, vrijedno posjeta! - opisuje Tatjana Melaku i posebno naglašava što nikako ne biste smjeli preskočiti ako se zateknete u ovom gradu.

- Dovoljno je za početak prošetati svim tim uličicama, uz rijeku i kanale, posjetiti Kritovu crkvu i cijeli trg u tamno crvenim bojama, doživjeti ovdje nizozemske vjetrenjače, ali i posjetiti, primjerice, izvorni dom i kinesku zajednicu - zavičajni muzej Baba&Nyonya. Popiti kavu na suncu, istražiti sve te male povijesne građevine, naučiti nešto o povijesti, divan izlet ili, ako želite, i ovdje možete bookirati hotel, sjajnih ima, pa se odmoriti nekoliko dana - Tatjanine su preporuke.

Foto: Privatni album

Otok Langkawi slovi kao internacionalno i lokalno odredište za odmor pa ne čudi što se našao na popisu ovog putovanja, a kako ga je Tatjana doživjela i što joj je posebno ostalo u sjećanju s ove lokacije, odgovorila nam je:

- Bogatstvo prirode, bogata vegetacija, turističke smještajne kućice na drveću, zelenilo i palme, majmunčići koji se slobodno kreću, pa odmah na recepciji svakog hotela dobijete upute da zatvarate vrata svoje hotelske sobe, pješčane plaže, sjajni resorti, ovdje se nalazi velika žičara, najstrmija u svijetu, brojni izleti, nakon nekoliko dana Kuala Lumpura i barem dan-dva ili makar izlet u Melaku, svakome bih preporučila da im upravo Langkawi bude okosnica putovanja u Maleziju!

Ono što sve zanima su zasigurno i cijene smještaja i hrane u ovoj državi u jugoistočnoj Aziji.

- U odnosu na naše cijene, sve je puno pristupačnije. Od cijene smještaja, u vrhunskim hotelima i resortima, do ulaznica za geoparkove, izlete, kao i hrana u restoranima. Uz cijene samog avio prijevoza do tamo, a i povezanost je odlična, linijom Zagreb - Istanbul, pa 10 sati leta do Kuala Lumpura, i još jedan domaći za otok Langkawi, uistinu dobijete sjajnu vrijednost za svoj novac, a o iskustvu da ne govorimo - govori nam Tatjana.

Ljubitelji kineske i indijske hrane u Maleziji svakako bi došli na svoje jer ovdje su, uz tradicionalnu malezijsku, upravo ove dvije kuhinje dominantne.

- Imali smo i tu sreću da smo doputovali upravo dok se slavila Kineska nova godina, tako da smo uživali i u kineskoj hrani, koja je nama u Hrvatskoj dobro poznata, zatim tradicionalna malezijska koja se mora probati, te tko voli indijska. Bogatstvo začina i okusa, riba kao i kod nas na sve moguće načine, riža dakako; market u Kuala Lumpuru za kušanje lokalne hrane, sve se nudi i sve je ukusno! - priča nam voditeljica koja s putovanja nema običaj donositi suvenire i najveći su joj suvenir iskustva s kojima se vratila i slike za uspomenu te sjećanja na divne domaćine u Maleziji.

Ističe kako pri posjetu Kuala Lumpuru i ostalim gradovima nije doživjela kulturološki šok. - Nema apsolutno nikakvog šoka, Kuala Lumpur je grad kao i svaki drugi nama blizak, dakako kao većinska muslimanska zemlja, ako se ide u posjet njihovim vjerskim i povijesnim lokacijama, red je ponašati se u skladu s pravilima i poštovati običaje domaćina, no ni u jednom trenutku nemate dojam da ste na drugom kraju svijeta ili u drugoj kulturi. Sve je vrlo pitomo, a velebno, turisti se uvažavaju, a upravo zato što je Malezija spoj raznih kultura, vjera i načina života, otvoreni su prema svima! - govori Tatjana koju je na povratnom letu kući dočekalo i posebno iznenađenje...

- Povratni let iz Kuala Lumpura do Istanbula pamtim kao jedno od najljepših do sada, tim više što smo u ponoć, uz iznenađenje tortom, dočekali i moj rođendan. Dodatan razlog lijepim uspomenama je i tragedija koja se dogodila nakon potresa u Turskoj, a upravo nam je Turkish Airlines bio domaćin ovoga putovanja. Bez obzira na njihovu nacionalnu tragediju, njihovo je gostoprimstvo bilo toliko profesionalno i divno da su mi, na letu tamo negdje gore, pripremili i slavlje, a nakon što smo sletjeli u Tursku, dok je kod njih u tijeku upravo bila nacionalna žalost, u toj dostojanstvenoj tišini jednog od najvećih aerodroma svijeta, Istanbulu, osjetila sam veliku zahvalnost i na takvom lijepom dočeku moga rođendana, ali i zbog još jednog prekrasnog putovanja i iskustva koje nosim sa sobom. Malezija je divna zemlja, svako putovanje nahrani dušu, a razlog više da se odlučite na ovu avanturu, uza sve navedeno su razumne cijene i upravo sjajna povezanost iz Zagreba preko Istanbula do Kuala Lumpura.