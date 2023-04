Izabel Kovačić pokazala dio svog doma u Londonu i kako je ukrasila za uskrsne blagdane

Izabel Kovačić podijelila je s pratiteljima na Instagramu kako je cvjetnim buketima uredila svoj dom u Londonu za ove uskrsne blagdane, a u svemu joj je pomagao njezin sin Ivan. - Najbolji prijatelji rade svoj posao - napisala je uz video u kojem je pokazala i dnevni boravak njihovog doma u kojem vladaju bijeli i pastelni tonovi i minimalističko uređenje.

Velika kutna garnitura i kamin su u prvom planu, a prostoriju je supruga našeg nogometnog reprezentativca Matea Kovačića osvježila proljetnim buketima cvijeća. Prije godinu dana u intervju za In Magazin pričala je o malenom Ivanu i rekla da je dobar, ali živ mali dječak.

- Nema riječi za to, to je neka čista ljubav koja prije nije bila zamisliva. Ne znam, trudim se biti što bolja majka kao i sve majke i nadam se da će to jednog dana Ivan i vidjeti. Ivan je dobar dječak, ali kako kažu kod nas – živ je, jako je živ. On je još jako mali, njemu sad treba moja pažnja i ljubav, i to mu pokušavam dati na sve moguće načine, s obzirom da mu oca nema tako često doma, ima poslovne obveze, onda mu moram biti i tata i mama a to je važno - rekla je tada Izabel.

Dodala je kako ona i Mateo imaju isti pogled prema odgoju i u tome se slažu i zajedničkim odlukama pokušavaju napravit što je najbolje za njega. Mateo i Izabel postali su roditelji 12. listopada 2020 godine. Izabel je rodila carskim rezom, a dječaku su nadjenuli tradicionalno kršćansko ime – Ivan. Izabel i Mateo upoznali su se u crkvi svetog Antuna u Sesvetskim Selima, u kojoj su se i vjenčali 2017. godine nakon dugogodišnje veze.

U crkvi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima naš reprezentativac bio je ministrant, a Izabel je pjevala u zboru. Izabel je zajedno sa sestrom Ivanom pokrenula modnu liniju lunilou koja se bazira na organskom pamuku i u lunilou vjeruju kako je odjeća od organskog pamuka zdravija opcija jer je proizvedena bez štetnih kemikalija, a organski je pamuk zdraviji za planet.

- Nisam ni sanjala kada smo počinjali ovu priču da ćemo samo 7 godina kasnije imati jednu malu vojsku vjernih kupaca i prijatelja zbog kojih je svaka kolekcija još malo posebnija i zbog kojih je sve ovo moguće - rekla je Izabel prošle godine kada je njezin brend slavio sedmi rođendan.

