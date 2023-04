Oglasila se Ana Radišić nakon ispadanja iz showa: Glazba me ovog puta izbacila iz svih mojih zona komfora

U trećoj emisiji showa "Zvijezde pjevaju" glasovi gledatelja odlučili su kako se od showa opraštaju voditeljica Ana Radišić i njezin mentor Alen Đuras. Njihov zadatak sinoć je bio otpjevati hip hop pjesmu i oni su odabrali pjesmu "NLO". Od žirija, u čujem su sastavu Danijela Martinović, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja dobili 22 boda i odlukom glasova publike su na kraju otišli kući.

- Svemir! ja sam svoj dotakla u svakom smislu te riječi, zakoračila tamo gdje se ne bi usudila niti sanjajući. Uživala sam svakom porom, emocijama koje je srce diktiralo kroz najljepšu terapiju na svijetu. GLAZBU koja me iz svih mojih zona komfora ovoga puta izbacila, a ja uživala kao curičak! Zvijezde pjevaju hvala što ste me odveli na osobno najveću avanturu! Alene? što smo bili #par7 i tim, što si me čuo i imao za učenicu. Ekipa u showu- sve ste, toliko šašave, prijateljske i podupiruće energije na jednom mjestu? Nikad nisam doživjela. Zavoljela sam vas tako brzo! Navijam za sve i ostajem uz vas - poručila je Ana na Instagramu nakon što je ispala iz showa iako su mnogi očekivali kako će se ona i Alen dulje zadržati u showu jer je Ana pokazala kako ima talenta za pjevanje, a to su joj poručili i sinoć članovi žirija.

- Malo sam se bojala onog trenutka kada će doći hrpa teksta, ali ti si briljirala i dobro ti stoji kad se malo naljutiš, budi nekada takva pogotovo sada kada ti Marko bude komentirao nastup - poručila je Danijela. Battifiaca je čestitao na odabiru pjesme i zaključio je kako se oslobodila više u odnosu na dvije prethodne emisije.

- Glazba je obilježila cijeli moj život. Uz nju se budim i odlazim spavati. Vežem je uz emocije. Ne kvalificiram je prema žanrovima, nego prema kvaliteti i osjećaju koji budi u meni. Kod mene doma može se čuti od klasike do rocka, sve. Od Olivera, preko Johna Mayera, Gregoryja Portera, Billie Eilish do Doorsa, zaista sve. Ona je soundtrack života. - rekla nam je prije mjesec dana Ana o svojoj ljubavi prema glazbi, a razgovarali smo tada i o njezinom transferu s RTL-a na HRT.

- Bilo koja promjena, a pogotovo rastanak nije jednostavan. Provela sam sjajnih pet godina na RTL-u. Naučila puno, sazrela izrazito u profesionalnom aspektu, stekla divne kolege i prijatelje. Sve to nosim sada dalje. Zahvalna. HRT je mjesto o kojem sam, počevši svoju televizijsku karijeru na Kanalu Ri prije petnaest godina, sanjala. Prošla sam zaista "školski" put i stepenice na koje sam ponosna. Spremna sam sada za nove izazove. - istaknula je.

VIDEO Stavros trpi jake bolove, ide na zračenje, ali optimističan je i vjeruje u oporavak