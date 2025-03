Maja Šuput prokomentirala Doru, a evo što misli o našem predstavniku i tko je bio njezin favorit

Protekloga vikenda održana je Dora, hrvatski izvor za Pjesmu Eurovizije na kojoj smo imali priliku odabrati svog predstavnika. Pobjedu e odnio mladi Marko Bošnjak s pjesmom "Poison Cake" te tako postao glavna vijest u zemlji. Marko je oduševio žiri svojim nastupom te će putovati u svibnju u švicarski Basel. Ovo natjecanje vrhunac je glazbenih događanja u Hrvatskoj, a upravo to pokazuje i kako ga prate svi izvođači. Naravno, svatko je imao svoga favorita, a o tome što misli o pobjedničkoj pjesmi te tko je bio njezin favorit progovorila i je glazbenica Maja Šuput. Maja je rekla da su njezini favoriti bili Marko i grupa Ogenj te da joj je i Luka Nižetić bio super.

- Ogenj je imao tu moju energiju, baš su izgorjeli, bilo je svih elemenata. Poison Cake mi je bila rubna, pjesma je slatka i malo demonska, ne znaš bi li ti se to trebalo svidjeti ili ne, ali sam shvatila da mi se sviđa. Navijala sam za Marka - rekla je Maja u razgovoru za In Magazin.

Podsjetimo, Nakon pobjede Marko je podijelio svoje dojmove. Mladi glazbenik otkrio je da je jako zahvalan i sretan. – Prvi dojmovi su da sam izvan sebe i da sam neizmjerno zahvalan svima koji su vjerovali u mene, u ovaj tim, u ovu pjesmu, kao i žiriju koji je prepoznao da je ovo jedan eurovizijski paket. Stvarno sam danas bio u skroz drugom raspoloženju, medicinski tim je pomogao kolegici iz Nipplepeoplea i meni da budemo spremni za nastup. Moje očekivanje bilo je da dam sve od sebe i ispravim sve greške iz polufinala. Nakon tog nastupa sebi sam bio najjači, bio sam zadovoljan i sretan. Mislim da su to svi prepoznali. Ja svoje emocije ne mogu sakriti, takav sam kakav sam – otkrio je Marko koji se borio s zdravljem uoči nastupa.

Iako je bio najmlađi natjecatelj ovogodišnje Dore, iza sebe već ima bogatu glazbenu karijeru, pregršt priznanja i nagradu Porin za najboljeg novog izvođača. Ovogodišnji Eurosong održat će se u Baselu, zahvaljujući prošlogodišnjoj pobjedi švicarskog predstavnika Nema s pjesmom "The Code". Hrvatska će svoju pjesmu "Poison Cake" predstaviti u prvom polufinalu, koje će se održati 13. svibnja. Ako Marko osvoji simpatije publike i žirija, Hrvatska će se plasirati u finale Eurosonga.

Prije dvije godine je u medijima odjeknula vijest da Marko radi u fast foodu, o čemu je govorio u jednom intervjuu. Objasnio je umjetnik misli li da se u Hrvatskoj može živjeti od glazbe. „I dalje radim gdje radim. Ne znam što ljudi očekuju, da s 19 godina imam tri firme? Moram raditi neke poslove koje rade u većini slučajeva ljudi mojih godina. Na mom poslu su svi mladi ljudi koji su apsolutno kreativni, apsolutno talentirani, ali imaju takvu situaciju da si moraju zaraditi neki novac. Super je što postoje fast food-ovi koji će zaposliti mlade ljude i dati im priliku. Bilo bi super da neki drugi poslodavci na drugim mjestima isto tako žele zaposliti nekog mladog tko ima želju za radom i trudom", rekao je glazbenik i nastavio:

„Ljudi žive u zabludi. Nije ovo Amerika. Možeš ti biti poznat, imati ljude koji te prate i podržavaju, ali na kraju dana to rijetko kome plaća račune kod nas.“ „Može se živjeti u Hrvatskoj od glazbe samo što ja evo trenutačno nemam takvu situaciju i imat ću ju ako sve bude kako treba. Doći ću ja nekad i do toga, ali treba pregurati taj neki period, treba se malo trgnuti. Bilo bi najtužnije da sjedim doma i da govorim 'ja sam umjetnik, ja sam pjevač i sad vi meni plaćajte da ja postojim i pjevam'. To tako ne funkcionira, vrlo rano sam to shvatio.“ , zaključio je tada Marko.

Inače, valja istaknuti i da mladi glazbenik nije bio favorit publike, nego ej to bila grupa Ogenj koji ja osvojila najviše glasova.

