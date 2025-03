Prvi nominirani su Nika Glasnović i Niki Vranić: Niki prospe pola riže, a mi ćemo uskoro brojati svako zrno

Uzbuđenje, napetost i prve velike preokrete u borbi za opstanak osjetili su natjecatelji žutog tima u Survivoru. U igri za plemenski imunitet, zeleni tim od početka je pokazao dominaciju, stekavši prednost koju žuti ovoga puta nisu uspjeli dostići te su pobijedili veoma uvjerljivim rezultatom 7:1. Ipak, trenutak koji je obilježio izazov dogodio se tijekom bacanja vreća, kada se Jelena ozlijedila. Iskočio joj je zglob na stopalu, pa je odmah primila pomoć liječnice. Sudbina njezina daljnjeg sudjelovanja u showu ostala je visjeti u zraku, a njezini suigrači bili su vidno pogođeni.

„Kao da je neki duh stajao pred mrežom i nije dao da naše vreće uđu u košaru. No, na kraju smo kao pleme više shrvani zbog Jelene nego zbog poraza“, osvrnuo se Marin na igru. Zeleni tim slavio je uvjerljivu pobjedu, osiguravši si tako sigurnost od nominacija, dok su se žuti morali suočiti s teškim zadatkom – plemenskim vijećem. Prvi poraz donio je i prve napetosti unutar plemena. Iako su svi pokušavali taktizirati, prvi glasovi nisu prošli bez iznenađenja. Nika je s pet glasova postala prva nominirana natjecateljica, dok je Lara dobila dva glasa. „Očekivala sam da sam pri vrhu onih koje pleme želi eliminirati. Želim vjerovati u dobro u ljudima, a ako je na meni da odem kući, samo slijedim prst sudbine“, komentirala je Nika, ističući kako ne vjeruje da ju je pleme izglasalo jer je smatraju utegom u timu.

Marko, koji je osvojio ogrlicu osobnog imuniteta, osjećao je olakšanje što ne mora brinuti o vlastitoj nominaciji, no na njemu je zbog imuniteta bila i odgovornost da imenuje drugu osobu za eliminacijsku igru. „Jako mi je drago sada što ne moram prolaziti kroz brigu hoće li me netko nominirati“, priznao je te odabrao Nikija kao drugog nominiranog. „Trenutačno se jako teško bori s glađu. Preispituje svoj ostanak ovdje, pa će mu možda duel ojačati želju za ostankom. Neka pobijedi onaj tko više želi ostati“, objasnio je Marko svoju odluku. Niki nije bio iznenađen nominacijom, a eliminacijski dvoboj donijet će prvu veliku borbu za ostanak. „Želim nominirati Nikija zbog odnosa prema hrani. On prospe pola riže, a mi ćemo uskoro brojati svako zrno“, dodatno je Marko objasnio pojedinim članovima plemena još prije sastanka na plemenskom vijeću. Survivor postaje sve teži, sve suroviji i nemilosrdniji – a tko ima snagu, izdržljivost i volju za opstanak, pokazat će se već u sljedećoj epizodi!