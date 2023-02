Maja Šuput ove godine navodno neće voditi 'Ples sa zvijezdama'

Pjevačica Maja Šuput odlično se isprofilirala kao voditeljica, pa su je mnogi u toj ulozi voljeli gledati i u showu 'Ples sa zvijezdama' no, izgleda da taj posao ove godine neće obavljati. Naime, kako piše Slobodna Dalmacija, pjevačica je poželjela malo predahnuti.

Maja već godinama ima zakazane gaže subotama, te često baš tim danima pjeva na vjenčanjima, što obično traje i do ranih jutarnjih sati. S obzirom na to da se epizode 'Plesa sa zvijezdama emitiraju nedjeljama uživo, Maja bi trebala biti u studiju Jadran filma u nedjelju ujutro, a taj tempo joj je postao previše i težak za izdržati.

Pjevačica i glumac Igor Mešin preuzeli su ulogu voditelja ovog showa nakon što su prvu sezonu koja se prikazivala na Novoj TV vodili Mia Kovačić i Janko Popović Volarić, a gledatelji su bili oduševljeni ovom izmjenom.

"Moram vam priznati kako sam Ples sa zvijezdama u više navrata odbila voditi iz razloga jer su emisije išle uživo nedjeljom, a ja imam dosta gaža vikendom. Stvarno nije zezancija tri i pol sata voditi živ program. Zaista! Odbila sam produkciju jedno sto puta samo iz tog razloga. Naravno da su me slomili.

Pa su me i moji najbliži suradnici poput Marka Grubnića nagovarali. Nije mi nimalo žao što sam pristala. To mi je iskustvo života! Ponosna sam na sebe jer sam to izgurala bez zamuckivanja, gluparija... Ispalo je stvarno dobro, dobila sam mnogo komplimenata.

Još ne znam kako sam izdržala taj tempo jer sam dolazila na snimanje iz svih krajeva Hrvatske. Pjevala sam na svadbi do šest ujutro, a već u podne morala sam biti u studiju Jadran filma na generalnoj probi", rekla je Maja jednom prilikom o svojim unutarnjim borbama u vezi tog posla za spomenuti medij.

No, iako Maju nećemo gledati u 'Plesu sa zvijezdama' ponovno ćemo uživati u njenim komentarima kada će biti članica žirija 'Supertalenta', a mogla bi se pojaviti i u voditeljskoj ulozi u showu 'Tvoje Lice zvuči poznato'.

Javili smo se Novoj TV oko ove situacije, a oni su nam rekli kako za sada ne mogu ništa komentirati.

Podsjetimo, pripreme za najgledaniji zabavni show su u tijeku, plesne probe su krenule, a sada nam je najnoviji promotivni spot otkrio i kako je produkcija ''Plesa sa zvijezdama'' ove sezone spojila zvijezde i mentore. Glumica Petra Kurtela prepustit će se mentoru, plesnom koreografu i plesaču Damiru Horvatinčiću. Na plesnom podiju hit-showa Nove TV pratit ćemo i plesni razvoj sportašice Ane Zaninović, a u tome će joj od pomoći biti plesni partner, uspješni plesač i višestruki državni prvak u kombinaciji standardnih i latinskoameričkih plesova Mario Ožbolt.

Glumac Alen Liverić svoj plesni talent brusit će uz mentoricu, poznatu plesačicu Elu Romanovu. Prvi put u Plesu sa zvijezdama natjecat će se i jedan političar, a gradonačelnika Svete Nedelje Daria Zurovca u plesnoj pustolovini podržavat će iskusna plesačica te prošlogodišnja finalistica Helena Janjušević.

Profesionalni plesač Ivan Jarnec postaje mentor poznatoj glumici Dariji Lorenzi Flatz. Dva nova imena na zvjezdano-plesnom nebu su umjetnica i poznata influencerica Deniss Grgić i višestruki prvak Hrvatske u sportskom plesu Jakov Bjelac koji će biti njen mentor kroz sezonu popularnog showa. Novo plesačko ime ovog zabavnog formata jest i Patrik Seretin koji iza sebe ima osvojeno čak 21 državno prvenstvo, a s njim ćemo u paru vidjeti poznatu pjevačicu Emiliju Kokić.

Sportaš, influencer i model Fran Lauš plesat će na najglamuroznijem plesnom podiju uz mentoricu Rebeccu Krajnović, dok će poznatog voditelja Franu Ridjana kroz sve plesne izazove voditi vrhunska profesionalna plesačica Gabriela Pilić. U dvorani već sada vrijedno rade i influencer Marco Cuccurin i višestruka državna prvakinja i prošlogodišnja finalistica Paula Tonković.

Maju Drobnjaković vidjet ćemo pak u društvu mentora, plesača Marka Mrkića koji će se potruditi da upravo njih dvoje svojom plesnom čarolijom osvoje žiri i publiku. Kako će se poznati chef Mario Mandarić snaći u plesnom tandemu s plesačicom i mentoricom Helenom Naletilić, također ćemo saznati uskoro. Glumici Tari Thaller dodijeljen je Mateo Cvenić, pobjednik brojnih hrvatskih i međunarodnih turnira te plesač kojeg smo pratili i u dosadašnjim sezonama popularnog showa Nove TV. Trinaest parova uskoro će se naći pred žirijem koji i ove sezone čine Igor Barberić, Larisa Lipovac Navojec, Franka i Marko Ciboci.

Na plesni podij stiže 13 novih parova hit-showa ''Plesa sa zvijezdama''. Ovog proljeća svi ćemo plesati… Ne propustite novu sezonu hit-showa uskoro na Novoj TV!

