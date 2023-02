Josipa Lisac u Lisinskom nastupila sa štapom: 'Ja sam nervozna i živčana'

Pjevačica Josipa Lisac (73) sinoć je pred prepunom dvoranom Lisinski proslavila 50 godina od izlaska albuma "Dnevnik jedne ljubavi", a bio je to njezin prvi koncert posvećen tom albumu. Josipa i njezin bend obići će nekolicinu najvećih gradova naše regije, a sve je započelo sa Zagrebom. Koncert je bio u prodaji samo četiri dana prije nego se i zadnja ulaznica rasprodala, a to je bilo čak tri mjeseci prije koncerta. Zbog svega, Josipa je najavila još jedan datum, 25. veljače.

Pjesme s albuma poput "O jednoj mladosti", "Sreća", "Ležaj od suza" i slično, dugi su niz godina standardni dio Josipinog koncertnog repertoara, a ove ih godine vraća na listu zajedno s ostalim najvećim hitovima karijere.

Pjevačica ni ovaj put nije razočarala modnim odabirom pa se tako pojavila u kožnoj kombinaciji s crnim šeširićem, a imala je uz sebe i štap. Publici je odlučila i objasniti zašto ima štap uz sebe.

21.02.2023., Zagreb - Josipa Lisac koncertom u koncertnoj dvroani Vatroslav Lisinski obiljezila 50 godina od izlaska albuma godina dnevnika jedne ljubavi. Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Zvali su me ljudi prije tri mjeseca da nema više karata za koncert. Slali su mi fotku dvorane, to je bilo sve nešto sivo, dok sam ja to sve pohvatala. I ja sam mislila da nakon toga imam stres, ali nije stres nego išijas. Da, dobila sam išijas - objasnila je Josipa i dodala: - Danas on vlada, pa 80 posto ljudi ima išijas. Ja sam nervozna i živčana - podijelila je glazbena diva.

U publici su bila i naša brojna poznata lica poput glumice Ksenije Pajić (61).

Inače, "Dnevnik jedne ljubavi" prvi je njezin album, a koji je objavio Jugoton 1973. godine. Vrlo brzo je stekao kultni status kod kritike i publike te je kroz pola stoljeća postao antologijsko izdanje i jedan od najznačajnijih albuma. Zbog njegova značaja, trenutno se sprema i remasterirano vinilno reizdanje.

Karlo Metikoš i Ivica Krajač, autori glazbe i teksta na albumu, ugradili su u album posvetu Josipi Lisac u obliku akrostiha sastavljenog od prvih slova svake pjesme i završnog slova albuma.

Na albumu se nalazi ukupno deset pjesama, a to su: "O jednoj mladosti", "Srela sam se s njim", "Sreća", "Po prvi put", "Plačem", "Jedna kratka vijest", "Ležaj od suza", "Ne prepoznajem ga", "Vjerujem ti sve", "Kao stranac".

VIDEO Podatak koji će zaprepastiti fanove Leta 3: Mama ŠČ nije na Billboardovoj listi najslušanijih u Hrvatskoj