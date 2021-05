Maja Šuput otkrila nam je jednu ekskluzivu i priznala: Čak ni ja nisam navikla na takvu vrstu nespavanja

Maja Šuput proživljava najljepši period života otkako je prije mjesec i pol dana postala mama. Prvih mjesec dana pjevačica i njezin suprug Nenad Tatarinov uživali su s malenim Bloomom, a Maja se sad polako vratila svojim obvezama u showu “Supertalent” u čijem žiriju sjedi i ove sezone. Gledamo je trenutačno i u showu “Tvoje lice zvuči poznato” koji je snimala tijekom trudnoće. Kako se snalazi u ulozi mame i što se sve promijenilo u zadnjih mjesec dana, ispričala nam je u intervjuu.

Prije nešto više od mjesec dana postali ste mama malog Blooma, kako biste opisali ovih mjesec dana s malenim i koliko je obogatio i promijenio životni ritam vas i supruga Nenada?

Ne mogu vjerovati da cijeli mjesec može proletjeti u sekundi. Tih mjesec dana suprug Nenad i ja bili smo sami sa sinom, nismo imali ničiju pomoć pa čak ni klasični baka-servis. To je bila naša odluka. Zaista smo htjeli biti sami i shvatili smo da to možemo, dobro smo organizirani i potrudili smo se da nikome ne bude teško, a da dijete zaista 24 sata na dan uživa u našoj ljubavi. Koliko mi je u trudnoći djelovalo da mi mjesec traje kao godina, sada mi je s bebom tih mjesec dana prošlo kao minuta. Bilo je to vrijeme prepuno uzbuđenja, ljubavi, otkrivanja novih stvari, gugutanja, zagrljaja, ljubljenja, mijenjanja pelena, kupanja i svega onoga što upoznavanje s bebom donosi. Proletjelo je u hipu.



Noći bez spavanja za vas nisu nepoznanica jer godinama ste do rano ujutro zabavljali svoju publiku na koncertima i vjenčanjima. Pretpostavljam da vam se nije bilo teško priviknuti na noćna buđenja i hranjenje Blooma?

Sigurno da je 20-godišnji staž u nespavanju pomogao. Jasno da je meni malo lakše nego drugima jer mi je potpuno prirodno biti umorna, biti budna po noći i drugi dan funkcionirati normalno. Ovo je malo drukčije jer je san isprekidan s obzirom na to da svaka tri sata ide hranjenje. Čak ni ja nisam navikla na takvu vrstu nespavanja i prisilnog buđenja. Priznajem, ipak je to neka druga vrsta umora, ali ne ona za koju ću reći da je preteško i da se gubim od umora. Nije bilo tako strašno, ali definitivno razumijem kad netko kaže da pada u nesvijest od umora i osjeća se kao zombi. U svakom slučaju, s mužem sam pola-pola u ovoj priči, lakše je kad si s nekim tako organiziran. Da sam to morala sve odraditi sama, bilo bi puno teže. Divim se samohranim majkama koje to moraju proživjeti bez pomoći, to je zaista teško.



Čestitku u povodu dolaska na svijet Bloom je dobio i od Šprajca u udarnom terminu u RTL Direktu. Jesu li vas iznenadile čestitke koje su pristizale i koja vam se posebno urezala u pamćenje?

Doživjela sam to kao da sam rodila dijete naciji, a ne nama ili sebi. To je bilo do te mjere medijski popraćeno da nam više nije jasno bilo zašto ta medijska pompa, a s druge strane lijepo je kad čitaš lijepe komentare i ljudi te zovu... Godi što je jedno malo biće tako lijepo dočekano, a s druge strane ni nama nije bilo jasno. Što se tiče Šprajca, zbilja sam se iznenadila da u udarnom terminu voditelj u vijestima kaže da nacija može odahnuti jer sam rodila i da je maleni Bloom došao na svijet. To je nešto što moram ispričati djetetu jednog dana. Čestitke i pokloni i dalje stižu, prvih mjesec dana imala sam dojam da smo na nekom kolodvoru jer je stalno zvonio ili telefon ili zvono na vratima. Mislim da nijedna beba na svijetu nema toliko personaliziranih poklona i sve čestitke mu čuvam da jednog dana vidi koliko je bio iščekivan i dobrodošao.



Odabir imena za vašeg sina izazvao je brojne reakcije. Kome Bloom može zahvaliti na svom imenu i koja su još imena bila opcije?

To s imenom je prešlo sve granice dobrog ukusa jer u jednom intervju sam samo odgovorila da će ime biti strano. Ni dan-danas ne shvaćam čemu takav interes kako će se nečije dijete zvati. Bloom na kraju nije bila ni moja ni ideja moga supruga. S prijateljima sam od početka trudnoće imala dogovor da nam u grupu šalju svoje prijedloge za imena i kad nam je prijatelj napisao “Bloom” i jedno i drugo smo skočili i rekli, da, ovo nam se sviđa. Nismo imali nijednu zamjerku za ime niti poznajemo nekoga tko se tako zove niti ima negativnih konotacija na to ime. Kratko je i slatko, internacionalno. Međutim, htjeli smo vidjeti dijete i donijeti konačnu odluku. Kad smo došli doma s malenim, još smo danima vijećali i gledali ga i isprobavali sva imena koja smo prije odredili. Kad bismo ga zvali tim imenima, jednostavno nije išlo – dijete je toliko preslatko, poput imena Bloom. Vidiš na njemu da će biti faca i da mu treba posebno ime, a koji je kolega dao ovaj prijedlog, neka još malo ostane tajna.



Kakvi osjećaji su vas obuzeli i kakve misli su vam prošle kroz glavu kad ste ga prvi put uzeli u naručje?

Ne mogu se doslovno sjetiti osjećaja jer je to bilo netom što su me probudili iz anestezije nakon carskog reza i, vjerujte mi, misli su vam tada vrlo konfuzne i polusnene. Moram priznati da se tog dana jako malo sjećam, ne znam koga sam sve nazvala nakon toga, i taj dan i noć su mi u magli, ali znam da mi je prva pomisao bila: crna kosa, koliko kose moje dijete ima i odakle mu crna kosa. Kad sam drugi dan došla k sebi, ta njegova kosa je bila sve! Toliko je bio presladak da ga se nisam mogla nagledati i ta kosa mu je nekako već sad postala zaštitni znak.



Nedavno ste odradili prvi fotosession nakon porođaja, je li se bilo teško odvojiti od Blooma i tko ga čuva dok vas nema doma?

Prvi fotosession nije bio toliko težak zbog odvajanja jer sam inzistirala da mi se šminka i frizura naprave kod kuće kako bih bila što više uz sina i doslovno sam izletjela na dva sata iz kuće. S druge strane godi vam da dva sata izađete iz kuće i da vodite razgovore u kojima nećete koristiti umanjenice, ali bilo je to najkraće slikanje i najbrže vraćanje doma. Nisam prije shvaćala koliko je to teško, ali sada znam da je svaka ta minuta odvojenosti od njega kao godina. Kad mene nema, onda je tatica sam s njim. Moj muž je tada najsretniji jer smatra da su to trenuci kad se može najbolje zbližiti sa sinom.



Vaši obožavatelji na Instagramu u nekoliko komentara su napisali kako je Bloom isti tata, je li vama više sliči na supruga ili na vas?

Složit ću se da je puno sličniji Nenadu, što me jako veseli jer meni je moj muž superzgodan i nemam problema s time da sliči na njega. Ali kako vrijeme prolazi i kako se u nekoliko navrata osmjehnuo, u osmijehu vidim sebe, ima i moj nosić i moju boju očiju. Vidim i male naznake sebe, ali generalno sliči na tatu.



Kad smo kod Instagrama, bilo je komentara nekih mama kako su fotografije koje objavljujete nerealne jer koja žena izgleda tako savršeno odmah nakon poroda. Smetaju li vam takvi komentari?

Meni je nerealno da o tome uopće razgovaramo. Moj Instagram profil je otvoren i svatko napiše svašta. Da sam se u životu obazirala na to što drugi pišu, sad bih već imala tri živčana sloma i četiri čira na želucu ili bih se bacila s mosta. Ljudi imaju pravo pisati što hoće, a ja mogu to prihvatiti ili ne. Pokušavam blokirati hejterske komentare. Shvaćam da žene koje su rodile mogu napisati kako je moguće da pet dana nakon poroda izgledam tako. No kako je nerealno da tako izgledam ako ste upravo vidjeli da tako izgledam. Tajna je u tome da sam imala frizuru, malo maskare i rumenila. Nije to baš neka nerealna priča jer je meni nakon 20 godina bavljenja javnim životom i showbizzom u malom prstu kako da se skockam. Naravno da svoje loše izdanje neću staviti na Instagram, zašto bih to radila i zašto bi dijete imalo takvu sliku na Googleu. To su slike koje imamo privatno doma i, vjerujte, imamo ih svakakvih – gdje izgledamo i kao zombiji i kao beskućnici, ali to ne stavljaš na Instagram jer nema potrebe. Ne znam što je tu čudno, to je valjda čudno samo onima koji nisu razmislili dva puta. A ako ćete još većom logikom – ako smo svi troje na slici, znači da je netko došao k nama i slikao nas, povod više da izađem iz trenirke i da se malo dotjeram.



Bili ste aktivna trudnica pa ste tijekom trudnoće vodili i posebno izdanje showa “Tvoje lice zvuči poznato” koje se od nedjelje prikazuje na Novoj TV. Je li vam bilo naporno snimati i kako vam se sviđa ovo All Stars izdanje?

Nije mi bilo ni najmanje naporno. Imala sam savršenu trudnoću bez ijedne komplikacije i osjećala sam se isto kao i kad nisam trudna. Jedina razlika je u tome što u trudnoći neke stvari ne smiješ, odnosno moraš paziti na većinu stvari. Vođenje ne zahtijeva neki fizički težak rad i jedino što se može dogoditi je da vas pokosi umor. Ali ja nijednom tijekom cijele trudnoće nisam bila umorna i nisam nikada ni zaspala ni zijevnula popodne, imala sam energije kao i prije. Bilo nam je prezabavno i smatram da je ovo daleko najbolja sezona “Tvoje lice zvuči poznato” jer su sami profići unutra, ljudi koji su ili pobijedili ili su bili visoko rangirani u svojoj sezoni. Jedino je bilo upitno kako ću svaki sljedeći tjedan stati u haljinu koju je Marko Grubnić zamislio jer sam svaki tjedan bila sve veća i veća. To su bile njegove slatke brige, ali ne i moje. Meni je ta dva mjeseca bilo toliko dobro jer sam trudničke dane kratila na poslu koji obožavam i znala sam pomisliti “pa treba mi još jedan ovakav projekt da mi vrijeme još brže prođe”.



Radili ste tijekom trudnoće i na posebnoj liniji kozmetike za djecu, o čemu je riječ i koristi li je već i vaš sin?

Pod Majushkom smo dugo radili na liniji kozmetike za djecu s obzirom na to da su testiranja za proizvode za kožu iznimno dugotrajan proces. Naši proizvodi rade se u Hrvatskoj, u jednoj velikoj tvornici kod Varaždina. Mogu reći da smo mirisom, koji je napravljen isključivo za bebe i djecu i nije invazivan, i vizualnim identitetom proizvoda nadmašili sami sebe. Napravili smo takvu liniju kozmetike koju ću ja prva koristiti za svoje dijete, a riječ je o šamponu za kosu, kupki i losionu za tijelo koji je u najmanju ruku toliko dobar proizvod da sam sigurna da će ga svaka mama htjeti imati za svoje dijete.



Pod svojim brendom Majushka imate i kozmetiku i odjevne predmete i gadgete, imate li plan kako ćete dalje razvijati brend?

Imamo cijeli razvojni plan za ovu godinu i neke stvari su u malom zakašnjenju jer nismo mislili da će se COVID-19 proširiti i na treći val. Od najnovijih stvari vrlo brzo stiže interaktivna slikovnica Majushka. Ekskluziva je da je najveći svjetski izdavač za slikovnice Egmont i izdavač nove Majushkine interaktivne slikovnice. Naime, sam Egmont poželio je biti izdavač Majushkinih slikovnica i na to sam izrazito ponosna jer govorimo o izdavaču koju izdaje Pepu Pig, Barbie i druge uspješne brendove. Moja prva slikovnica izlazi pod naslovom “Moja modna avantura” i prepuna je naljepnica, bojanki gdje djevojčica, dok čita, može mene uređivati naljepnicama ili svojim idejama. Iznimno mi je drago što Majushka i dalje radi samo s najjačim brendovima, ne samo u regiji nego i na europskoj i svjetskoj razini. Trenutačno se nalazimo u 140 trgovina sa svim proizvodima Majushke i kozmetika će tek izaći na tržište. Proširili smo se i izvan Hrvatske i zastupljeni smo u regiji. Mikrofon Majushka i dalje je bestseler kao i slušalice, dnevnik...



Glazbenici već godinu dana ne nastupaju zbog situacije s pandemijom. Ako ovo još potraje, treba li se smisliti neko konstruktivno rješenje, jesu li online koncerti uz naplatu dobro rješenje?

Nitko od nas ne radi svoj posao više od godinu dana i ne znam kako ljudi krpaju kraj s krajem. Postoje izvođači koji su manje radili i živjeli su od svirke do svirke i postoje oni koji su svaki vikend radili pa sad troše ušteđeno, ali ni to ne može trajati zauvijek. Nemam pojma kako ljudi preživljavaju, neki su možda na onih 4000 kuna pomoći od države. Ovo je najgora situacija i najgori scenarij i od svih mogućih zanimanja ovo je i dalje zakinuto. Problem je što se u skoroj budućnosti to neće otvoriti na način na koji smo navikli, ali svaki pomak bi nam sad bio sve. Nisam razmišljala o online koncertima i kako to naplatiti jer osobno me to ne zanima. Nema te svirke dok ispred sebe ne vidiš publiku, dok ne čuješ aplauz i da oni pjevaju s tobom. Naravno, ako ti netko plati za online svirku, ne vidim razloga da je ne odradiš, ali to nije taj osjećaj.

Na pozornici ste uvijek rasplesani i energični pa je teško povjerovati da vam je u osnovnoj školi tjelesni bio omražen predmet i da niste bili ovako vitki, je li to istina?

Oduvijek sam bila prepuna energije i to je ostalo i u ovim mojim godinama, ali to nema veze s tjelesnim jer je to potpuno druga vrsta energije, naime ova energija i sve što radim me uveseljava, a odlazak na vježbanje ili tjelesni me činio nesretnom jer sam nespretna i nemam sportskih talenata. Izgledala sam čudno, a bila sam i malo “chubby” dok sam bila mala pa sam bila i usporena.



Najavili ste i mjuzikl za djecu, u kojoj je fazi, tko će biti glumci, imate li već sve razrađeno?

Bilo je puno posla oko mjuzikla, od postave, scenografije, rekvizita, kostima, finaliziranje cijele priče... Neke glumce već imamo, za neke smo odlučili raditi audiciju, ali kako je vrijeme još uvijek ludo, nismo se žurili s tim. Sigurno će biti objavljeno kad bude ta audicija da skupimo što više talentiranih plesača/pjevača koji su voljni raditi jedan takav divan projekt. Planiramo najesen krenuti s prikazivanjem i nadam se kako će situacija s koronavirusom biti normalna.



Kada se vratimo u normalu, nadajmo se uskoro, imate li već cijelu organizaciju tko će čuvati Blooma, planirate li smanjiti radni tempo?

S obzirom na to da je situacija takva kakva je, pokrivamo se sami, ali kad se sve ustali i krene normalan tempo, svakako ćemo imati i tetu čuvalicu. Ideja i želja mog muža i mene je da što više vremena provodimo s djetetom. Voljela bih da Bloom ide svakamo sa mnom i da maksimalno uživa u blizini svoje mame, a putem ćemo se organizirati kako nam vrijeme bude što nosilo. Zasad možemo sve sami.



Koje vrijednosti i vrline želite usaditi svom sinu i koje karakterne crte biste voljeli da naslijedi od vas, a koje od tate Nenada?

Najviše bih voljela da naslijedi radoholičarstvo koje imamo i muž i ja. Oboje volimo raditi i stvarati, to nam je najveće zadovoljstvo i mislim da ne bi mogao pokupiti gen da bude neradnik. Voljela bih da bude svjetski putnik i foodie i da uživa u hrani kao što i mi uživamo i da bude društveno stvorenje jer ja volim druženje s ljudima. Možda će zvučati smiješno, ali voljela bih da bude baš poput nas.

