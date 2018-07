Maja Šuput: Obećala sam mami da više neću gnjaviti Bilmana

Supertalent je moj najomiljeniji projekt i stvarno sam dugo u njemu htjela sudjelovati, rekla je pjevačica Maja Šuput koja je upravo završila snimanje nove sezone tog showa.

– U ovu, novu sezonu zakoračila sam potpuno sigurno i znala sam što me očekuje, a jedina novost su kandidati. Svi smo u žiriju ove sezone puno opušteniji nego prošle jer se sada dobro znamo i jedna smo velika sretna obitelj, tako da i snimanje teče jednostavno u smislu da se svi dobro osjećamo i super zabavljamo, ali zahtjevno je jer snimanja znaju trajati i po 14 sati. Fizički je zamorno, ali nevjerojatno je dobra vibra, jako smo sretni što smo tamo i baš smo veseli. - kaže Maja.

Uz Janka Popovića Volarića, Martinu Tomčić Moskaljov i Davora Bilmana u nekoliko tjedana snimanja vidjela je više od 400 kandidata među kojima su odabrali one najbolje koje ćemo na jesen gledati u emisijama uživo.

– Ove sezone kandidati su drukčiji. Prošle sezone zanimalo me što ću vidjeti i doživjeti i stvarno sam vidjela svašta, od ljudi koji su skrenuli s puta do savršeno talentiranih osoba koje godinama rade na sebi i svojem talentu. Zato su se sada moji kriteriji postrožili jer mislim da je sasvim neprimjereno uz toliko talentiranih ljudi pustiti nekog samo zato što sam ja, eto, malo popustljivija – objašnjava i otkriva je li teško reći “ne” natjecateljima.

– Ne! Janko i ja prošle godine puštali smo 90 posto ljudi, ali mislim da smo ove godine gori od Bilmana i Martine i od kandidata tražimo vještinu i talent – opisuje pjevačica koja je prošle sezone imala pomalo turbulentan odnos s Davorom Bilmanom, no ove je situacija sasvim drukčija.

– Morala sam poštedjeti čovjeka i mami sam obećala da ga više neću maltretirati. Ne može to proći bez malih trzavica, ali sada je u sve uključena ljubav. I on je u nekoj emotivnoj fazi života i pokazuje jako puno emocija, tako da smo sada u toj ljubavnoj fazi. Kao da smo u braku – uz smijeh otkriva Maja koja će u mjesecima koji dolaze i sama stati pred oltar, no zbog brojnih obveza nema vremena za planiranje vjenčanja s Nenadom Tatarinovom.