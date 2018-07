Tina Turner sebe je spasila, ali sinu nije mogla pomoći

Baš u trenucima kada se, kako joj tepaju, rock-baka Tina Turner u 78. godini još jednom u karijeri vratila na londonske pozornice uspješnim mjuziklom o svojem turbulentnom i ne uvijek glamuroznom životu, zadesila ju je nova životna tragedija.

Njezin najstariji sin, 59-godišnji Craig Turner, počinio je samoubojstvo u svojem domu u Kaliforniji. Ugledni agent za prodaju nekretnina Tinin je sin iz veze sa saksofonistom Raymondom Hillom. Rodila ga je kao 18-godišnjakinja, a veza je potrajala tek godinu dana jer se Tina zaljubila u Ikea Turnera, frontmena benda Kings of Rhythm u kojem je Hill bio saksofonist, a ona prateći vokal. Pravi razlog Craigova suicida nije poznat. Nije ga komentirala ni njegova majka. No 2005. u razgovoru s Oprah Winfrey, Tina je istakla upravo Craiga kao najemocionalnijeg od svoja četiri sina. Ronnieja je dobila s Ikeom, a posvojila je i Ikeova dva sina Michaela i Ikea Jr.

– Za Ikeove agresije koju sam trpjela u braku njegovi sinovi nisu burno reagirali, ali Craig jest. To ga je strašno pogađalo. Gledao me očima punim tuge, a za jednog okršaja iza zaključanih vrata udarao je po njima i vikao pokušavajući mi pomoći – prisjetila se Tina. Dan prije no što je Craig pronađen mrtav, Tina koja se rijetko javno pojavljuje, od 2013. i udaje za dugogodišnjeg partnera Erwina Bacha živi u Švicarskoj, bila je na modnoj reviji Giorgia Armanija u Parizu. Nije se oglasila ni preko glasnogovornika, pati u tišini.

Tina Turner rođena je 1939. kao Anna Mae Bullock u Nutbushu u Tennesseeju, a s 11 godina s obitelji seli u St. Louis. To postaje njezin grad u čijim se blues klubovima zaljubljuje u glazbu. Već kao 16-godišnjakinja iskače iz prvih redova publike i postaje prateći vokal benda Kings of Rhythm čiji je frontmen njezin budući suprug Ike Turner koji će joj pružiti svjetsku slavu, ali postati i najgora figura njezina života. Godine 1960. Tina Turner bila je glavni vokal u pjesmi “A Fool in Love”. Ike je demo snimku poslao u New York. Izvedena je na radiostanici i odmah je postala R&B hit. Kako im je popularnost rasla, postajali su sve bliži i vjenčali se 1962. u Tijuani u Meksiku.

Nizali su hitove poput “It’s Gonna Work Out Fine”, “Poor Fool”, “I Can’t Believe What You Say”, “River Deep - Mountain High”, “Proud Mary”... No privatno, nesigurni Ike sklon drogama na Tininim je leđima doslovno lomio gitare. Život pun nasilja 1969. pokušala je okončati samoubojstvom. Uoči koncerta u Los Angelesu popila je 50 tableta Valiuma, ali su je spasili. Tek je 1978. rekla dosta.

– Nisam imala novca, sve je bilo njegovo, nisam imala kamo otići, ali bio mi je ugrožen život. Pobjegla sam dok je spavao – kazala je jednom. Nakratko je živjela od socijalne pomoći, čistila tuđe kuće, ali nastavila je pjevati. Njezina solo-karijera 1983. krenula je uzlaznom putanjom, a nakon što je snimila remake Al Greenove pjesme “Let’s Stay Together”, koja se plasirala među pet vodećih R&B hitova Amerike i 10 britanskih pop-hitova, opet postaje rock-zvijezda.

Iduće godine Tina se vratila na scenu solo-albumom “Private Dancer” nagrađenim četirima Grammyjima i prodanom u 20 milijuna kopija. Koncertom održanim iste godine na stadionu Maracana u Rio de Janeiru ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda kao jedina pjevačica na čiji je koncert došlo 184.000 ljudi, a ostalo je povijest. Sada su pred njom opet najteži životni trenuci.