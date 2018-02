Magazin u New Yorku kao šlag na torti turneje

Napokon mi se ostvario san da posjetim grad svojih snova, a New York je došao kao šlag na kraju naše američke turneje. Želim posjetiti upečatljive lokacije poput Times Squarea i Kipa slobode, osjetiti atmosferu grada šetnjom kroz Soho, poslušati neku dobru svirku u Bowery Electricu i, naravno, napraviti super fotke za Instagram – otkrila je Andrea Šušnjara, 30-godišnja pjevačica grupe Magazin, s kojom je u subotnjoj noći nastupila u klubu Cutting Room na Manhattanu.

Time je zaokružena desetodnevna turneja tijekom koje je grupa održala koncerte u Clevelandu, Torontu, Troyu pokraj Detroita, Chicagu i, naposljetku, u New Yorku. U svibnju se ponovno vraćaju u Sjedinjene Američke Države, no nastupat će na Zapadnoj obali. Nastup u New Yorku podsjećao je na TV emisiju “Je l’ me netko tražio”: “magazinci” su napravili sjajnu atmosferu tako da je publika gotovo tri sata plesala i pjevala oko stolova pred pozornicom i na dvije galerije u dupkom ispunjenom klubu. Na kraju koncerta bend je a capella otpjevao “Put putujem”, ali to nije bio kraj: publika, mahom hrvatska dijaspora, htjela se fotografirati za uspomenu s pjevačicom.

– Naputovala sam se u ovih osam godina s Magazinom, ali ovoliko aviona nisam promijenila u životu. Naša je publika bila sjajna gdje god da smo svirali i primijetila sam da se dosta pomladila. Neke nove generacije, dosta studenata i mladih ljudi koji su došli ovamo zbog posla, znali su riječi naših novih pjesama, a ne samo starih hitova – otkrila je Andrea, kojoj se u izlascima nakon koncerata pridružila mlada garda Magazina, klavijaturistica i prateći vokal Ivana Glibota te bubnjar Goran Bržulja.

Turneja Magazina nije prošla bez gostiju: u Torontu im se pridružio Boris Novković, a u Chicagu i New Yorku mladi kantautor Vlaho Arbulić.

– Nastup pred našim ljudima zbilja je bio poseban – rekao je 27-godišnji Dubrovčanin, koji u Americi želi izgraditi glazbenu karijeru.

Tijekom nastupa na klaviru, a potom i na gitari, odsvirao je vlastite pjesme, među kojima je najpoznatija “Home” za koju je snimio videospot. Pokraj pozornice ga je slušala njegova najvjernija obožavateljica, 39-godišnja djevojka Tatjana Dragović.