Lukas Nola ovako je govorio o svojoj dijagnozi: 'Ne dopuštam da mi se život vrti oko bolesti'

Nakon duge i teške bolesti u Zagrebu je preminuo proslavljeni hrvatski filmski redatelj i scenarist Lukas Nola (58). Posljednjih godina Nola se borio protiv teške dijagnoze, no nikada nije posustajao u svojoj borbi.

Da boluje od karcinoma grla, otkrio je prije osam godina nakon odlaska liječniku zbog konstantne promuklosti. Ubrzo je i operiran u KB Dubrava, a o svojoj bolesti svojedobno je govorio i za Večernji list.

– Rak grla dijagnosticiran mi je prije tri godine i od tada se bavim njime koliko se on bavi mnome. To je ozbiljna stvar koja se ne može gurnuti pod tepih, no iako zahtijeva veliku posvećenost, nikad mi neće postati prioritet niti će se oko nje vrtjeti moj život. Popravljao me vješt majstor, a obitelj je pazila na mene, tako da sam, u skladu sa statistikama, danas O.K. – govorio je Nola u intervjuu za Večernji list 2017. godine.

Nakon operacije uspio se riješiti i svojih poroka. A to je, ako uzmemo u obzir da je na dan pušio četiri kutije cigareta, doista vrijedno divljenja. Priznao nam je i da mu je život bez cigareta donio više elana i energije, što se osjetilo na snimanju serije “Čuvar dvorca”.

Osim cigareta, odrekao se i alkohola. – Volio sam i popiti, ali ni to mi ne nedostaje. Žudim jedino za hladnim pivom. Onaj osjećaj kad je vani pakleno vruće, a vi uzmete kriglu ledenog piva i popijete nekoliko gutljaja. To mi nedostaje – iskren je bio redatelj. U usvajanju novih životnih navika i pripremama za seriju najveća mu je podrška bila, uz djecu Jakova i Maru, supruga Barbara. – Kada je doznala za bolest, šutjela je nekoliko minuta, a onda se pokrenuo nevjerojatan stroj koji se do danas nije zaustavio – ispričao nam je Nola.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 25.04.2021., Zagreb - Barbara Nola i suprug Lukas u popodnevnoj setnji Zrinjevcem.rPhoto: Emica Elvedji/PIXSELL

Inače, Lukas Nola rođen je 31. ožujka 1964. godine u Zagrebu, a studirao je na Akademiji likovnih umjetnosti te povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a diplomirao 2003. filmsku i TV režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je bio zaposlen kao izvanredni profesor.

Debitirao je u naraštaju tzv. mladoga hrvatskog filma TV filmom Dok nitko ne gleda (1993). U igranim filmovima Svaki put kad se rastajemo (1994., Zlatna arena za scenarij na festivalu u Puli) i Rusko meso (1997., i TV serija) postmodernistički kombinira žanrovske sastavnice trilera, melodrame i detektivskoga filma, zaokupljen slikovitim karakterima i pod dojmom filmova Davida Lyncha. Potom se okrenuo tzv. umjetničkom (art) filmu, s naglašenijim modernističkim postupcima i metafizičkim preokupacijama u djelima Nebo, sateliti (2000., Zlatna arena za režiju) i Sami (2001., Posebna Zlatna arena), u kojima, potvrdivši se kao vrstan vizualni stilist, posebice apsorbira utjecaje Andreja A. Tarkovskoga. Režira i na televiziji (igrane serije Operacija Kajman, 2007., i Čuvar dvorca, 2017). Lukas Nola bio je u braku s glumicom Barbarom Nolom, s kojom ima sina Jakova i kći Maru. Bio je i brat glumca Filipa Nole.

