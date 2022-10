Sandra Perković otputovala u Pariz: Otkrila tko joj pravi društvo pa oduševila elegantnim izdanjem: 'Diva'

Naša uspješna atletičarka Sandra Perković (32) otputovala je u Pariz u društvu prijateljica među kojima je i voditeljica Ana Radišić. Iako je francuska prijestolnica poznata kao grad ljubavi, Sandra nije otputovala u društvu dečka, trenera Edisa Elkasevića već se odlučila za ''girls trip'' te pokazala kako uživaju u ukusnoj hrani, slasticama i noćnom provodu.

Suputnice na ovom putovanju Sandri su bacačica kugle Valentina Mužarić, vizažistica Iva Čuljak Dujić i Ana Radišić. Djevojke su obišle brojne poznate lokacije u gradu, a pratiteljima se posebno svidjela fotografija iz večernjeg izlaska.

-Dobri dani, opuštene noći, dobro društvo i blage vibracije- napisala je Sandra uz fotografiju na kojoj je pozirala u bijeloj midi haljini koju je kombinirala s cipelama pepita uzorka i crnom bundicom, a kombinaciju je upotpunila elegantnom frizurom i crvenim ružem.

''Izgledaš sjajno'', ''Jako lijepa'', ''Opala'', ''Maco'', ''Kraljica'', ''Wow'', ''Diva'', ''Ljepotica'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, Sandra je već 10 godina u sretnoj vezi sa svojim trenerom Edisom Elkasevićem, a par se nerijetko susreće s pitanjima kad će pred oltar.

-Mislim da nakon deset godina života s Edisom je to samo pitanje vremena. Kad će? Može sutra, može ove godine, može za deset godina, glavno da smo mi zajedno i da stvaramo jednu veliku priču i zajednički život i da smo tu jedno za drugoga. A to je ja mislim u današnje vrijeme rijetkost- rekla je Sandra u intervjuu za IN Magazin. "Za mene je brak svetinja. Ja želim da on bude moj odabranik i ja njegova, a kad će se dogoditi ta službena primopredaja prezimena, to ću vas obavijestiti", dodala je Perković i naglasila da je najbitnije da se njih dvoje slažu i razumiju.

