Povezivali su je s našim imućnim biznismenom, a Iva (29) sada je potvrdila vezu s bogatim Srbinom

Slavonka Iva Grgurić (29) u fokus javnosti dospjela je prije nešto više od dvije godine nakon što je odnijela pobjedu u 'Zadruzi, jednom od najpopularnijih reality showova u Srbiji. Iva je tada otišla kući bogatija za 50 tisuća eura, dobila je brojne angažmane, a povećao se i interes za njezin privatan život. Još tijekom boravka u 'Zadruzi' povezivali su je s dvostruko starijim imućnim biznismenom, a ona je tada o svemu progovorila i šokirala ne samo natjecatelje već i cijelu regiju.

Iva je, naime, tijekom "Igre istine" potvrdila glasine da je bila u vezi sa starijim muškarcem, a dok je iznosila bolne detalje o odnosu, nije mogla zadržati suze.

- To je bilo prije šest godina, on je tada imao 60 godina. Tada sam od svojih roditelja pobjegla u Zagreb i iznajmila sam stan. Pronašla sam stan na Maksimiru koji je bio u vlasništvu dotičnog čovjeka. On je u invalidskim kolicima, a s njim me upoznao njegov pomoćnik. Vlasnik je imao svoj kafić i nadala sam se da će on biti mlađa osoba, bila sam mlada i naivna – započela je Iva svoju ispovijest pred kamerama.

Foto: Instagram screenshot

Ispričala je kako je na početku sve bilo super - on joj punio hladnjak, poslije nije morala plaćati stan i nakon četiri mjeseca upoznala ga je sa svojom majkom. Osim toga, pomagao je njezinim roditeljima i braći te mu bila zahvalna. Sve do trenutka kad ju je jednog rujanskog dana odveo na vrh Sljemena i rekao kako postoji cijena za sve što je radio za nju. - Ja sam mu još uvijek govorila vi. Još uvijek je pomagao mojoj obitelji i tražio je nešto zauzvrat. Pitala sam ga što i kako. On mi na to kaže kako moram shvatiti da ništa nije besplatno. Rekao je da traži da budem s njim i da nemam nikoga drugog. Pitala sam što ako to ne želim. On je bio podvojena ličnost i rekao mi je da spakiram stvari i napustim stan – prepričala je Iva koja je to rekla i svojoj majci, a ova joj je kazala da u životu "treba neke stvari pregrmjeti".

Poslije tri dana nazvala je starijeg gospodina te mu rekla da pristaje na njegove uvjete, a to je potrajalo godinu dana. - Imala sam novac kad god sam htjela, prostitucijom se nisam bavila. Mi smo se svaki dan čuli. Ja sam sa strane imala muškarce, ali on je meni branio da imam ikoga.Ugradio mi je kameru u dnevni boravak, spavaću sobu, imao je listu mojih poziva. Slao je ljude da me provjeravaju. Ljudi moji, taj sav novac koji sam dobila, bio je bezvrijedan! Ja sam tih godinu i po dana bila zatočenik u zlatnom kavezu. Ja opet kažem, kriva sam! - rekla je Iva koja je upoznala tadašnjeg dečka koji ju je zamolio da ne spominje njegovo ime jer su znali da bi moglo biti problema. - Uvijek ću mu biti zahvalna što me spasio od njega! - ispričala je tijekom svog boravka u Zadruzi Iva.

Pobjednicu Zadruge nedavno su počeli povezivati s Nemanjom Petoševićem, sinom poznatog beogradskog biznismena, a ona je njihovu ljubav sada i potvrdila na Instagramu objavivši fotografiju na kojoj zagrljeni poziraju zajedno.

Foto: Instagram

Inače, Nemanjin otac vlasnik je najveće i jedne od najboljih autopraonica u Beogradu, imaju i 'rent a car' centar, kao i kafić. Srpski mediji pišu da im je sjedište tvrtke u Luksemburgu dok su svoje poslovanje proširili diljem Europe.

VIDEO Anđa Marić nakon dugo vremena vratila se na modnu pistu