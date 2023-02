Luka Perković Perkz: 'Profesionalno igranje igrica isto je kao i bilo koji drugi sport'

Hrvatski profesionalni League of Legends igrač Luka Perković (24), fanovima poznatiji kao Perkz, jedan je od najnagrađivanijih i najuspješnijih gejmera zapadne Europe i svijeta. Luka je League of Legends počeo igrati kada je imao samo 14 godina, a tri godine poslije već se sam preselio u Berlin i započeo svoju profesionalnu karijeru. Bio je dio tima G2 ESports, Cloud9, a trenutačno mnogi fanovi slave njegov prelazak u tim Vitality. Zbog prelaska u Cloud9 živio je neko vrijeme u Americi, no kako priznaje, bio je daleko od prijatelja i poznanika i bio je presretan kada se ponovno vratio u Berlin gdje se sada sprema za početak lige. Uz brojne trofeje i nagrade koje je pokupio na natjecanjima, sada je nominiran i za najprestižniju medijsku nagradu u kategoriji digitalne ruže godine. Zaslužio je to svojim trudom i radom, a tim povodom pokušali smo doznati što zapravo znači biti profesionalni igrač videoigara. Otkrio nam je neke potankosti o svom životu, a podijelio je s nama i neke interese koji nemaju veze samo s monitorima i kompjutorima.



Ove godine nominirani ste za Večernjakovu ružu u kategoriji digitalne ruže godine. Jeste li očekivali ovu nominaciju?



Nisam očekivao ovu nominaciju, ali iskreno nisam ni znao što je ovo dok mi žena nije rekla da su me nominirali.



Što vam inače znače nagrade i priznanja?



Lijepo je dobiti neku nagradu ili priznanje, ali iskreno mi ne znači baš puno, mislim da mi život nije ništa drugačiji bio ja primio neku nagradu ili priznanje ili ne.



Profesionalni ste League of Legends igrač. Mnogi gejmeri se smrznu kad čuju ime te igre, kažu da im je oduzela pola života. Kada ste je vi počeli igrati i zašto baš League, a ne npr. World Of Warcraft?



Počeo sam igrati s prijateljima 2012. godine, igra je počela biti popularna i frendovi su me navukli na nju – svidjela mi se pa sam je nastavio puno igrati.



Mnogi naši čitatelji još uvijek si ne mogu predočiti da se netko profesionalno bavi 'igranjem igrica'. Možete li im objasniti što to točno znači?



Isto kako se i netko profesionalno bavi rukometom... igraš u timu vježbaš sa suigračima pripremaš se za turnire i putuješ na te iste. Imaš ugovor na određen period i s tim klubom si dok ti ne završi ili te prodaju negdje drugdje.



Sa samo 17 godina odselili ste se iz obiteljske kuće u Berlin gdje je vaš tim bio stacioniran. Mislite li da ste zbog toga prerano odrasli?



Bio sam izvan zone komfora tijekom dosta mladih dana i navikao sam se živjeti samostalno izvan Zagreba. Ne znam jesam li prerano odrastao – mislim da je to dosta subjektivan izraz. Mogu reći da sam se ranije suočio s puno životnih poteškoća, zbog mojeg životnog stila, nego mnogi moji vršnjaci.



U jednom intervjuu kazali ste da ste u to vrijeme bili pod velikim stresom. Osjećate li i danas isti stres?



Svaki dan je dosta stresan jer imamo često turnire i pripreme za te iste, a kada ih nemamo u "offsezoni" se rade promjene za sljedeću godinu i obavljaju obveze za sponzore. Ali to je stres s kojim sam se naučio živjeti tako da mogu lakše regulirati taj isti nivo stresa.



Tko je Luka Perković privatno, što volite raditi kad niste uz tipkovnicu i monitor?



Uhh... Volim sve i svašta, biti u prirodi, baviti se nekim sportom, jesti finu hranu, gledati TV, svirati klasičnu gitaru, pročitati neku knjigu i tako.. Ima jako puno stvari koje voooolim u životu!



Ove godine ste se i oženili. Iako objavljujete fotografije sa suprugom na društvenim mrežama, nigdje nije tagirana. Možemo li to shvatiti kao da je čuvate od mogućih napada internetskih trolova? Sami ste se susreli s hejterskim porukama pa čak i prijetnjama smrću...



Mislim da ste sami odgovorili na to pitanje već.



Trenutačno ste član tima Vitality, kako vam je sjela ta promjena?



Odlično! Godine 2021. sam bio u Los Angelesu godinu dana i bio sam jako daleko od obitelji i prijatelja te svog doma. Osjećam se malo bolje u Berlinu i imao sam priliku vratiti se nazad.



Dolazite na svečanu dodjelu Ruža, 24. ožujka u HNK Zagreb? I koga ćete povesti sa sobom?



Nažalost neću moći doći na dodjelu Ruža jer u to vrijeme traje moja liga.

