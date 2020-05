Luka objasnio raspad s Nadijom: 'Nada je k**va'

U sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" šest parova pokušalo je naslijepo uploviti u bračnu luku te vidjeti mogu li opstati kroz kompromise i usputno upoznavanje. Par koji je u tome podbacio, a imao je najbolje namjere, jest Luka Budak i Nadia Amić.

Možda im nije išlo u romantičnom smislu, ali su se rastali u prijateljskim odnosima, o čemu svjedoči i zadnja objava na njegovu Instagramu gdje je iznio dojam o sudjelovanju u showu.

"Dame i gospodo, završila je jedna nezaboravna priča, hvala vam svima na gledanju i nadam se da smo vas zabavili, nasmijali i rasplakali. Vjerujem da ste se i vi kao i ja NADALI drukčijem raspletu priče", započeo je Budak koji je osvojio veliki dio publike pa nastavio, "...ali kako to inače u životu bude, a i kako mi ljudi volimo reći za NADU, nada je k***a. Zaključak svega jest, ne nadajmo se, nego živimo punim plućima i dozvolimo da nas život sam iznenadi. Vjerujte mi, mene jest. Budite sretni. Luka"

Foto: RTL

Podsjetimo, u finalu prve sezone RTL-ova showa "Brak na prvu" uslijedio je pravi šok nakon priznanja Gordane Marelli da je u vezi s Adamom Kromerom, koji je isprva bio u braku s Nikolinom Tutić, dok je Gordana bila u braku s Dejanom Vukobratovićem. „Kada su stvari s Dejanom krenule nizbrdo, bježala sam od njega i pronašla puno toga zajedničkog s Adamom, ali u tom trenutku nismo imali ništa, samo sam imala bolju komunikaciju s Adamom nego s Dejanom. No sad se stvar prilično promijenila i sad sam u ljubavnoj vezi s Adamom“, priznala je Gordana, što je iznenadilo sve prisutne, a pogotovo Dejana i Nikolinu.

Nakon svega, progovorili su Dejan i Nikolina.

"Mislim da se sve vidjelo u prikazivanju showa, početak sumnje u Gordaninu iskrenost i moj osjećaj koji me ni sada nije prevario…. Naravno da mi nije bilo svejedno jer sam se prepustio, bio iskren i bio ja u cijelom eksperimentu", rekao je Dejan za 24 sata na pitanje kada je počeo slutiti da Gordana ima nešto s Adamom, a nakon toga se osvrnuo i na podršku gledatelja prema novopečenom paru.

"U komentarima gledatelji iznose svoje mišljenje i podršku i naravno da mi je drago, što govori da su prepoznali moju iskrenost i otvorenost bez glume. Iskreno, očekivao sam pozitivne komentare i podršku, ali ipak me iznenadio njihov broj", priznao je. Ipak, Nikolina Tutić koja je bila s Adamom zaželjela im je sve najbolje, iako u početku nije krila šok što je par objavio da čeka dijete. "Na početku sam ostala u šoku. Nitko to nije očekivao jer je Adam javno bio rekao da Gordana nije njegov tip, a nadolazećoj bebi želim svu sreću", ukratko je prokomentirala, a na pitanje kada je posumnjala u razmjenu simpatija između Goge i Adama, odgovara: "U jednom trenutku posumnjala sam da bi Adam mogao imati nešto s Gordanom, ali me nije povrijedilo kad sam doznala da su u vezi. Naprotiv, ljubav se rodila među njima i sretna sam zbog njih", objasnila je i nastavila: "Nemam nešto posebno reći, drago mi je zbog ljudi koji su me podržavali od samog početka i bili uz mene. Ljudi moraju shvatiti da je to TV show i svatko ima pravo biti ono što jest i ponašati se sukladno onome kako se osjeća."