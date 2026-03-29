FOTO Predstavljao nas je na Euroviziji, a zbog teške dijagnoze se povukao iz javnosti, evo kako danas izgleda

Još nas je manje od dva mjeseca ostalo do jubilarnog 70. izdanja Eurosonga, koji će se od 12. do 16. svibnja održati u Wiener Stadthalle u Beču. Hrvatsku će predstavlajti grupa LELEK s pjesmom "Andromeda", a tim povodom prisjetili smo se glazbenika koji nas je na Euroviziji predstavljao prije više od 20 godina. Glazbenik Ivan Mikulić 2004. godine predstavljao je Hrvatsku, a potom se zbog studija i zdravstvenih problema povukao sa scene. Dramatičnom baladom 'Daješ mi krila' prošao je u finale, a završio je na dvanaestom mjestu nakon prave drame. Naime, Ivan i njegov tim zakasnili su na jednu od generalnih proba, zbog čega su ih organizatori htjeli diskvalificirati, no to se na kraju nije dogodilo.

Karijeru je započeo 1995. godine kada se s pjesmom 'Ti i ja' natjecao na Dori, a 1999. godine imao je još jedan hit, pjesmu 'Pustite me da je volim' koja je aktualna i danas. Nastupao je na brojnim festivalima i pjevao u dijaspori. Diplomirao je novinarstvo i odnose s javnošću na Filozofskom fakultetu u BIH, a onda se 2008. godine povukao iz javnosti, ne samo zbog studija već i zbog zloćudne bolesti. Naime, otkrio je kako je pobijedio tumor na mozgu.

Foto: HRT

- Prva misao je bila što s djecom. Iako sam isprva mogao ići na gaže, nakon nekog vremena počeli su se ponavljati problemi s ravnotežom. Nisam mogao voziti auto i nisam mogao podnijeti veliku buku. Danas je to razdoblje iza mene - ispričao je Mikulić u intervjuu za Story, a potom je dvije godine nakon otkrio kako mu vrhunac karijere nije bio Eurosong već uloga u rock - operi Jesus Christ Superstar koja je igrala u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Ivan se nekoliko puta pokušao vratiti na glazbenu scenu, no ipak nikada nije uspio ostvariti uspjeh I popularnost kakvu je imao prije nešto više od dvadeset godina.

Mikulić se prije 4 godibe pojavio u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'. Tamo je razgovarao s voditeljima Doris Pinčić i Mirkom Fodorom. Ivan je tim povodom i zapjevao, a došao je zbog toga što nastupa na 27. Širokobriješkoj večeri. - Nakon dugog niza godina i covid godina konačno su se opet mene sjetili, nisu me zaboravili. Predsjednik Zavičajne zajednice Široki Brijeg me izvadio iz naftalina. Neko vrijeme je ipak učinilo svoje - kazao je glazbenik tada.