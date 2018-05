Ljubitelji kina glasali za najbolju uvodnu filmsku scenu – pobjednik je klasik koji svi znate

Ključni rezultati

Europska studija kompanije Mastercard ‘Lights, Camera, Action’ otkriva ključne komponente najboljih uvodnih scena ususret dodjeli najprestižnije nagrade Palme d'Or na Filmskom festivalu u Cannesu 2018.

Najpopularniju uvodnu scenu ima Titanic, a slijedi ga Kralj Lavova

Steven Spielberg je 'kralj' uvodnih filmskih scena

Korisnici platforme Netflix donose odluku o tome hoće li nastaviti gledati film u samo 17 minuta

Istraživanje pokazuje kako strast za filmom može inspirirati gledatelje da započnu nešto neprocjenjivo u svojim životima

Službeno je: emocije vladaju

Novo istraživanje kompanije Mastercard, službenog partnera Filmskog festivala u Cannesu, otkriva kako Europa voli romantiku u filmovima. Naime, Europljani su prednost dali modernim klasičnim filmovima u odnosu na današnje kino-hitove, a više od 55 posto ispitanika u Njemačkoj, Mađarskoj, Irskoj i Švedskoj je izjavilo kako svoj dojam o filmu stvaraju na temelju uvodne scene.

Pet najpopularnijih uvodnih scena prema glasanju zaljubljenika u film diljem Europe su klasici velikog ekrana i to Titanic (1997.), Kralj lavova (1994.), Pakleni šund (1994.), Ratovi zvijezda IV (1977.) i Ralje (1975.). Da Titanic (1997.) ima najbolje uvodne scene glasali su ispitanici iz Turske, Poljske, Francuske, Češke, Italije i Rusije. Pjesma i ples u filmu Kralj Lavova (1994.) osvojili su srca ispitanika diljem Njemačke, Švicarske, Švedske i Nizozemske.

Ispitanici iz većine europskih zemalja proglasili su Stevena Spielberga majstorom za uvodne scene, a u pet najboljih su i Quentin Tarantino, Alfred Hitchcock, Ridley Scott i George Lucas.

Uvodna scena je od presudne važnosti

Korisnici filmske platforme Netflix ne gube vrijeme na filmove koji odmah ne privuku njihove emocije. Uvodna scena filma, bilo starog ili novijeg, od presudne je važnosti jer većina Europljana u samo 17 minuta odluči je li film vrijedan njihovog vremena. Čak 72 posto Europljana se kolektivno slaže kako uvodna scena filma čini film upečatljivim u cjelini.

Zanimljiv dijalog (26%), neočekivani obrat (40%) i romantika (19%) su za ispitanike ključni čimbenici koji film mogu učiniti hitom u kinima – dakle, biraju filmove koji bude emocije i s kojima se mogu poistovjetiti.

Kad je riječ o nezaboravnim elementima uvodnih scena filmova, 25 posto Europljana navelo je glazbenu podlogu filma Groznica subotnje večeri (1977.) kao glavni motiv za davanje glasa tom filmu, dok je emotivna izvedba ‘Circle of Life’ Eltona Johna za uvodnu scenu u filmu Kralj lavova (1994.) bila ključna za glasanje za tu uvodnu scenu. Pažnju 13 posto ispitanika zaokupirala je dojmljiva fotografija u uvodnoj sceni filma Apokalipsa danas (1979.).

Film kao poticaj za pozitivne promjene u društvu

Izvješće ‘Lights, Camera, Action’ istraživalo je utjecaj koji filmska umjetnost može imati na živote ljubitelja kina. Filmovi, klasični i suvremeni, inspiriraju građane širom Europe, a 41 posto ispitanika se slaže da snažan film može inspirirati ljude za započnu nešto novo ili naprave pozitivnu promjenu.

„U današnje vrijeme nisu bitni samo specijalni efekti u filmovima; važno je objediniti različite komponente kako bi se izazvala emocionalna reakcija gledatelja. Mastercard se nastoji približiti strastima potrošača, poput filmske umjetnosti. U okviru naše nove kampanje Start Something Priceless potičemo, nadahnjujemo i osnažujemo ljude širom svijeta kako bi slijedili svoju strast ili cilj koji im je bitan. Ovo istraživanje ukazuje da kina mogu nadahnuti, a 41 posto ispitanika se slaže da snažan film može potaknuti iskru u svima nama i dovesti do pozitivnih promjena – i to je ono što želimo ohrabriti. Filmski festival u Cannesu slavi važnost strasti koje mogu nadahnuti druge“, rekla je Jeannette Liendo, starija potpredsjednica za marketing u Europi u kompaniji Mastercard.

