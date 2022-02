Ljubav je tražila u showu, razočarali su je pred kamerama, a sada se konačno zaljubila: 'Ima dobru kuću, penziju, ali i dušu'

Rasema Vladetić (66), koja se proslavila sudjelovanjem u showu ''Ljubav je na selu'', nakon dugo vremena otkrila je kako danas izgleda njezin život. Rasema je u prošloj, 13. sezoni sudjelovala kao farmerica, a ranije je ljubav tražila kao kandidatkinja. No, unatoč velikoj želji u showu se nije uspjela zaljubiti.

Ipak, sreća na ljubavnom planu konačno joj se osmjehnula i danas uživa uz muškarca o kakvom je oduvijek maštala.

– Našla sam srodnu dušu – priznala je Rasema za RTL.hr. Da je njihov odnos itekako ozbiljan, potvrđuje i činjenica da Rasema i njezin odabranik Petar već i žive zajedno i to u Ličkom Osiku u koji se Rasema preselila iz Donjeg Lapca u kojem je živjela.

– Bilo je puno udvarača, no nisu bili iskreni. Podvukla sam crtu i zaključala kapiju da više nitko ne može doći i dosađivati mi. A onda su mi rekli ljudi da me jedan dobar čovjek traži, raspituje se. Otključala sam ponovno kapiju i za dva dana je došao – ispričala je Rasema koja za svog odabranika ima samo riječi hvale.

Foto: RTL

– Sve je kako sam i htjela: sposoban je za sve, nježan... Kakvog sam tražila, takvog sam i našla: ima dobru kuću, dobru penziju i najvažnije – dobru dušu! – rekla je Rasema koja je već upoznala i Petrovu obitelj. S njegovom djecom, ali i majkom u odličnim je odnosima.

– Svekrva ima 91 godinu, to je žena za snimiti film o njoj. Potpuno je pokretna, razumna, pametna... Piše knjigu! Ima 91 godinu i piše knjigu! Sama živi, održava kuću, sadi vrt... Stvarno je za svaku pohvalu. Dobro se slažemo, kliknule smo na prvu. Zavoljela sam je k'o da mi je mati. Rano sam izgubila svoju majku pa u njoj vidim drugu majku – priznaje Rasema.

U RTL-ovu showu muškarci su je razočarali, a jedan od njih bio je i Marko Skelin s kojim je započela vezu nakon showa, no ona nije dugo potrajala. – Zaista sam se bila zaljubila, ali me razočarao. Jako me razočarao. Ja sam nakon tri dana shvatila da su njemu važniji novci i važnije mu je materijalno stanje nego ljubav, a meni je samo ljubav potrebna. Ništa više – ispričala je Rasema i tako otkrila što je presudilo njihovoj ljubavi.

Foto: RTL

U prošloj je sezoni pak doznala da je Josip, jedan od njezinih udvarača, zauzet. – Ja imam svoje izvore koji mi prenose preko interneta – rekla je Rasema te priznala Josipu kako ju je jako povrijedio. Josip se branio da joj nije ništa obećao, a zatim je ipak priznao. "Evo, pred svima, javno – istina je!" rekao je na kraju Josip, a Rasema mu je zahvalila na iskrenosti. Unatoč brojnim razočarenjima Rasema danas živi svoju bajku uz novog odabranika.

