Ljepše mi je gledati djecu kako odrastaju nego raditi na hit-seriji

Ante Deković, naš jedini dobitnik nagrade Emmy, majstor specijalnih efekata i čovjek koji je radio na nekim od najvećih svjetskih serija – od Star Treka pa do Netflixovih hitova – odlučio je zamijeniti Los Angeles Šibenikom. Deković sada s obitelji živi u svom rodnom gradu, radi iz Hrvatske za Hollywood i Europu, uvjeren kako mu upravo ovakav način života daje najbolje od oba svijeta: kvalitetniji obiteljski život i vrhunske poslovne projekte.

Zašto ste se odlučili vratiti? Zadnji projekt na kojem sam radio bila je Netflixova serija "Shadow And Bone". Snimalo se u Mađarskoj, a postprodukcija se radila online od kuće. Shvatio sam da zapravo nema potrebe živjeti u Americi. Sve se više projekata snima u Europi, pogotovo u Mađarskoj, a sve manje u Americi. A mi imamo djecu, obitelj i jednostavno nam je ovdje bolji život, pogotovo za djecu. Supruga je iz Makedonije, njezina obitelj je bliže, tako da nam je svima lakše. Onda su se dogodili i štrajkovi u industriji pa neko vrijeme nisam radio, što mi je zapravo dobro došlo. Potom su me zvali za novi projekt, seriju "NCIS: Tony & Ziva", koja se isto snimala u Mađarskoj. Pozvala me ekipa s kojom sam već surađivao – producent, scenaristi i redateljica. Snimali smo prošlo ljeto, a meni je to bilo kao odlazak iz Zadra u Zagreb – putujem u srijedu ujutro i vratim se u petak navečer. Postprodukcija je išla od kuće i radio sam sve donedavno.

Kako izgleda suradnja s ekipom kad je devet sati vremenske razlike između vas i Los Angelesa? Meni zapravo savršeno odgovara. Počnem raditi u pet popodne i radim do, recimo, dva ujutro. To znači da imam cijeli dan slobodan za djecu, more, obitelj. Taman kad oni idu spavati, ja počinjem raditi.

Serija "NCIS: Tony & Ziva" je spin-off serije "NCIS", jedne od najpopularnijih američkih serija u ovom stoljeću. Kako je izgledao rad na toj seriji? Ima li više specijalnih efekata? Da, riječ je o spin-offu s glavnim likovima, Tonijem i Zivom, koji su bili glavni junaci prijašnje serije. Iskreno, nisam to ranije previše pratio, ali znam da je povratak tih likova nakon 13 godina izazvao ogroman interes i da su fanovi seriju odmah proglasili jednim od najboljih mogućih spin-offova. Na početku su govorili da nema potrebe za efektima, što mi je uvijek smiješno jer danas ne postoji projekt bez barem sitnih intervencija – čišćenja kadra, brisanja, korekcija. Tek kasnije su shvatili da je projekt puno veći i da zapravo trebaju vizualne efekte. Tada su me pozvali u Budimpeštu jer se sve "raspadalo". Kada sam počeo raditi, normalno je da apetit za efektima raste – jer kad vidiš kako izgledaju, onda želiš još više. Danas ti alati omogućuju da prikažeš svijet serije puno detaljnije, da dodaješ zgrade i automobile tamo gdje ih nema. Snimalo se većinom u Budimpešti, djelomice na Tenerifima, a efektima smo dodali cijele slojeve tog imaginarijuma. Po mom mišljenju, kvaliteta je jako dobra.

Predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je kako će inzistirati na tome da se snimanja vrate u Ameriku. Što mislite o tome? To što se priča u Americi o restrikcijama i "povratku u studije" – treba vidjeti što to znači. Ali studijima se i dalje više isplati snimati u Europi, posebno nakon štrajkova. Lokacija je više, troškovi manji, a sindikati nisu toliko rigidni. Industrija je globalna.

Nadate li se novoj nominaciji za Emmy? Uvijek sam ambiciozan i nastojim, osim što radim, i gurati vizualne efekte u javnost. Ako sve bude kako treba, postoji šansa da se iduće godine ponovno kandidiramo. Volio bih opet otići na Emmy.

A gdje stoji nagrada koju ste već osvojili? U mojoj kući, u vitrini. Prijatelj Jere napravio ju je za mene prije desetak godina, iako tada nije znao da će služiti baš za to. Ispalo je da je vitrina cijelo vrijeme čekala Emmy.

Koristite li umjetnu inteligenciju u radu? Na početku sam bio skeptičan jer mi je "Terminator" omiljeni film, a znamo kako to u njemu završava. No, proučavao sam i slušao o AI-ju i danas smatram da je to evolucija tehnologije koju ne možemo zaustaviti. Netko će izgubiti poslove, ali moj posao, komunikaciju s produkcijom i kreativne odluke, to umjetna inteligencija ne može zamijeniti. Može pomoći u nekim tehničkim stvarima i ubrzati proces, ali kreativnog čovjeka ne može nadomjestiti. AI je kao štaka – pomogne ti hodati, ali ne može hodati umjesto tebe. I dalje ima problema, znamo svi te priče o šest prstiju ili trećoj ruci kad daješ promptove. Demo verzije koje prikazuju savršenstvo zapravo služe samo reklami.

Imate li već nove projekte na vidiku? Ne zasad. Rad na seriji "NCIS Tony & Ziva" trebao je trajati pet mjeseci, a razvukao se na godinu dana. Sad mi odgovara imati vremena ovdje u Šibeniku da riješim birokraciju i obiteljske stvari.

Hoćete li opet raditi na "Zvjezdanim stazama"? Osim što ste radili na produkciji, čak ste se i pojavili na mostu "Discoveryja" u dvije epizode. Ne vjerujem da ću opet raditi na produkciji, ali jednom kad si dio Star Trek obitelji – uvijek si dio. Bio sam pozvan na SFeraKon u Zagrebu, iduće godine idem u Njemačku na dvije velike Star Trek konvencije. To je posebno jer fanovi često znaju i više od nas koji smo radili iza kamere. Bilo mi je jako zabavno. Ljude najviše zanima kako mi je bilo glumiti na mostu. Nevjerojatno je iskustvo kad te ljudi traže za fotografiju ili autogram, kao i ta prilika da upoznaš toliko zanimljivih ljudi.

Imate li još profesionalnih želja? Najviše želim raditi s ljudima s kojima se dobro slažem. Kad bih mogao potpisati, idućih 15 godina samo bih radio s ekipom iz serije "Shadow And Bone". Projekti dolaze i prolaze, ali suradnja i relacije su najvažniji. S njima mogu raditi i velike projekte, što mi puno znači. Odbio sam čak i "Stranger Things" jer bi značilo da dvije godine ne bih bio s djecom – a to nije odluka koju želim.

Dakle, bolje je gledati djecu kako rastu nego raditi na Netflixovu megahitu? Tako je, i to je najveća odluka koju sam donio i nisam požalio. I dalje radim na velikim projektima, seriji koju gleda milijuni ljudi, samo sam odabrao ono što mi daje i obitelj i posao.