Lidija se požalila: 'Svaki dan mi se javljaju nepoznati muškarci, ali ne i onaj kojeg želim'

Lidija Stević nije pronašla ljubav u "Brak na prvu", a nakon emitiranja RTL-ovog showa dobila je puno obožavatelja na društvenim mrežama. Na Instagramu je prati više od 14 tisuća ljudi, a među njima je puno muškaraca koji joj se često javljaju. No, kako je napisala Lidija, među njima nije onaj kojeg bi htjela.

- Svaki dan mi se u inbox javljaju nepoznati muškarci, ali ja se ne volim, niti se želim dopisivati sa strancima i ne mogu se na taj način upoznati s nekim. Žao mi je, ali protiv sebe ne mogu i neću. BaŠ razmišljam kako je život ironičan jer toliko mi se nepoznatih muškaraca obraća online, a onaj jedan koji me dobro poznaje i čijoj se poruci još uvijek nadam, e taj jedan ne piše, ne zove. Čini mi se da više ne zna da postojim - napisala je Vinkovčanka.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Lidija je u svibnju na Instagramu napisala i kako je upoznala novog muškarca.

- Prije nekoliko dana bila sam u šetnji s Mini na našem uobičajenom mjestu. Tamo je bio muškarac koji je isto šetao svog psa. Bio je visok, tamnokos i mršav u Adidas hudici. Imao je predivnu kosu i pametno, zanimljivo lice. Igrao se sa svojim psom. Eto, to je moj tip, pomislila sam. Bože, kako sam prevrtljiva. Još jutros sam mislila da će mi se teško netko svidjeti, a samo par sati kasnije razmišljam o tom nepoznatom muškarcu - započela je učiteljica objavu na Instagramu i potom nastavila:

- Što hoću? Hoću priču. Hoću veliku inspirativnu priču o neudanoj, zaposlenoj ženi koja susreće muškarca svojih snova i uda se za njega. Dobije veliki prsten i veliku kuću, dražesnu dječicu i živi sretno do kraja života. Ali priče nisu stvarnost, bez obzira koliko mi to željeli. I to nije strašno - dodala je. - Otkrili smo da nam psi imaju rođendan na gotovo isti datum i da smo oboje trenirali gimnastiku kao mali.

Na kraju je rekao 'Možda nije dovoljno da bi se na tome temeljila veza, ali za početak je dobro. Smijem li te pozvati na kavu?'. Te večeri smo bili na kavi. I stvari su se nizale jedna za drugom. Sad jedino mogu reći da su moji prijatelji jako sretni zbog mene, a mama me davi cvjetnim sadnicama. Ali to je, naravno druga priča - priznala je Lidija.