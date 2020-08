NOVE OPTUŽBE

Srpska glumica: 'Producent mi je rekao: Ako ne daš p****, nema uloge'

- Godinama sam se pitala jesam li ga ja svojim ponašanjem isprovocirala ili to svugdje tako ide. Nije to pojava samo u glumačkom svijetu već svugdje. Razmišljala sam kako se nadalje postaviti prema svemu tome i hoće li će me ponovno sačekati isto - kazala je Jelica