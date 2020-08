Bolni odlazak hollywoodske zvijezde ostavio sve u nevjerici: 'Bez riječi sam'

Nakon tužnog i preranog odlaska glumca iz omiljenih Marvelovih filmova, Chadwicka Bosemana koji je u 44. godini preminuo od raka debelog crijeva s kojim je borio bitku protekle četiri godine, hollywoodske zvijezde - kolege i bližnji opraštaju se od njega na društvenim mrežama u nevjerici.

- Naša srca su slomljena, a misli su s obitelji našeg kolege. Tvoja djela će živjeti zauvijek. Počivao u miru - poručio je tim na službenoj stranici Marvel Entertainment, a sućut je izrazio i "Kapetan Amerika" Chris Evans kojeg je vijest o Chadwickovoj smrti uništila.

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking.



Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z