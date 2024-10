Popularna Lile opisala je svog savršenog muškarca i osvrnula se na preljub

Za Lidiju Bačić ljeto je bilo radno i vremena za odmor između koncerata je bilo jako malo, a tim tempom pjevačica iz Splita nastavlja i ove jeseni. Pred njom je kalendar ispunjen nastupima, ali i obvezama oko završavanja dva albuma od kojih jedan izlazi ove, a drugi sljedeće godine. U intervju koji je dala za Net.hr pjevačica otkriva ima li uz takav radni tempo vremena za ljubavni život.

- Uvriježeno mišljenje je da pjevači i pjevačice nemaju vremena ako su uspješni i imaju puno koncerata i obaveza, ali to je pretjerano. Čak i kad imam 11 koncerata kao ovog kolovoza svejedno ostaje dovoljno slobodnog vremena. Naš posao je lijep. Pitajte majke i radnike imaju li vremena, njima je teško. Nema nitko poseban trenutno, ali uvijek sam zaljubljena u život - odgovorila je popularna Lile. Opisala je i kako zamišlja svog idealnog muškarca.

- Pravi muškarac, siguran u sebe, lijep, alfa i duhovit. Volim da ima stav, da je uspješan u svom poslu, zaštitnički nastrojen i spreman prihvatiti uspješnu i ostvarenu ženu kao što sam ja - opisuje pjevačica. Rekla je kako svoj ljubavni život ne skriva. - Kada bude netko vrijedan spominjanja i zadovolji moje kriterije, jer sam ja sve svoje stvorila i zaradila sama,bit će to na sva zvona i na svim naslovnicama - i brak i djeca i on - kaže Lile. Na pitanje bi li ikad oprostila prevaru odlučno kaže: Ne, niti bih sudjelovala u njoj. Često je tema i njezin besprijekoran izgled, za koji pohvale prima i od svojih kolega.

- Laska mi, ne smeta mi. Baš sam nedavno bila u jednoj emisiji gdje je bio i moj dragi kolega Vlado Kalember i on mi kaže: ''Znaš šta je kod tebe, ti predobar stas imaš za taj glas koji imaš'', tako je kako je! - ispričala je nedavno u jednom intervju 38-godišnja pjevačica, pritom ističući kako joj je od stasa ipak draži njezin glas. I tom je prilikom pričala o svom ljubavnom životu i zašto ga skriva od javnosti. - Uvijek samo to zadržavala za sebe, nekad ljudi misle da sam s nekim, nekad misle da nisam, ali ja bih to zadržala za sebe i dalje - rekla je popularna Lile.