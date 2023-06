Lidija Bačić otkriva ima li dečka i kako održava fit liniju: To je super vježba

Pjevačica Lidija Bačić ne propušta CMC festival na kojem nastupa i ove godine i imat će i veliki koncert na rivi u Vodicama.

- Ja uglavnom više ne idem na festivale osim na CMC festival, jer mi ne to neka tradicija, skupi se puno kolega pa se družimo. Ove godine imam i veliki koncert na rivi u Vodicama iza festivala, malo ću razmrdati publiku, neka se pjeva i pleše - otkrila je Lidija u intervju za Dnevni avaz.

Ispričala je kako će ljeto uglavnom provesti u Hrvatskoj, ali priuštit će si i odlazaka na jednu egzotičnu destinaciju kako bi se odmorila, ali i kako bi snimila spot. Ispričala je i da završava novi album "Savršeni kaos" i čeka je puno koncerata od Splita do Ljubljane. Lile je odgovorila i na novinarsko pitanje kakav je muškarac može osvojiti i je li slobodna.

- Može me osvojiti muškarac koji ima stav, koji zna što hoće, duhovit i pametan... Ali stav je najvažniji, to čime muškarac zrači. A sad da li sam slobodna...Recimo to ovako, kad se pojavi onaj pravi, sigurno ću ga javno pokazati i svi će znati tko je taj posebni.

Osvrnula se i na svoje godine i činjenicu da će za tri godine napuniti 40 godina. - Pa ne bi rekla da je 37 puno i da se trebam bojati godina. Sad sam najzrelija kao jabuka... Iskusnija, seksepilnija, pametnija, dobila sam i dodatnu rašpu u glasu... Ne bojim se godina, osjećam se savršeno i tijelom i umom - rekla je pjevačica. Otkrila je kako fit liniju održava plivanjem, a super vježba joj je i penjanje na Marjan.

- Puno plivam, ali stvarno puno. Taj osjećaj vode na tijelu mi nikad ne može dosaditi. Penjem se na Marijan iznad Splita, tamo ima samo do gore oko 900 stepenica, to je super vježba - otkriva Lile. Dodala je kako u budućnosti želi postati majka, a jedina neostvarena želja joj je duet s Oliverom Dragojevićem.

- Želja mi je bio duet s Oliverom, mojim omiljenim pjevačem, imali smo nekoliko zajedničkih koncerata, bilo je planova, ali otišao je, nažalost. Ta želja mi se neće ostvariti...- kaže.

VIDEO Ovo morate čuti! U samom centru Zagreba publiku je bacio u delirij i rasplakao "Cesaricom"