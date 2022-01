Leonardo DiCaprio pokušao spriječiti scene gole Mery Streep u filmskom hitu

Filmski kraj godine sasvim sigurno je obilježio Netflixov hit 'Don't look up', redatelje Adama McKaya. Naime, nakon što se na njega osvrnuo domaći politički vrh, društvene mreže su se užarile od komentara. O radnji se raspravljalo gotovo više nego o tome treba li u francusku salatu dodavati jabuke, no jedna od scena koja je u svijetu izazvala najviše pažnje je upravo ona završna. Naime, u njoj se legendarna Meryl Streep (72), koja u filmu igra predsjednicu, pojavljuje bez odjeće. Dakako, sve je tako snimljeno da se ništa eksplicitno ne vidi.

Ipak, sve je to navodno jako razljutilo glavnu zvijezdu filma Leonarda DiCaprija (47), koji je, pišu neki mediji, odmah razgovarao s redateljem i tražio od njega da promijeni scenarij Njegov je argument bio da je Streep institucija i svojevrsno nacionalno blago američke filmske industrije te da bi upravo zato trebalo izbjeći scenu u kojoj se ona treba pojaviti bez odjeće.



Doduše, iako je želio zaštiti kolegicu, lini se da joj zaštita nije bila potrebna o čemu je McKay progovorio i za medije:

- On na Meryl gleda kao na članicu filmske kraljevske obitelji, kao posebnu figuru u povijesti filma, objasnio je redatelj koji ipak nije uvažio glumčevu molbu.

Trostruka dobitnika Oscara i jedna od najvažnijih glumica današnjice nije javno komentirala ove napise. Ona se zbog uloga već skidala na filmu, a mnogi posebno pamte onu iz 1995. godine u sada već kultnim „Mostovima okruga Madison,“

