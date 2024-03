Leon je zabavio ekipu, a desert ga je koštao bodova: 'Kreativni nered, a krema se nije stisnula'

Student i DJ Leon Barić ugostio je ekipu četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobio je 34 boda te je time trenutno na trećem mjestu! Desetku je dobio od prijatelja Dominika, koji se odlično proveo i najeo. Renata je mladiću udijelila devet, a Nana osam bodova. Najmanji broj bodova dobio je od Monike, sedmicu - zbog deserta. Kritike na račun deserta Leon je dobio od svih, osim od Dominika.

Pripravu večere započeo je Leon predjelom - tikvom, mrkvom, lukom, kruhom s kockicama. Nazvao ga je 'Dre'. "Mi smo s Drenove pa bi to bilo predjelo s Drenove", komentirao je Dominik. "Krem juha ili rižoto, možda to", dodala je Renata. Glavno jelo 'No' iduće je čega se Leon prihvatio, i to uz veliku pomoć svoje djevojke Anđele. Narezala je cvjetaču za pire, a Leon je mijesio miješano meso za polpete. Za kraj, na red je došao desert naziva 'Va'. "Bit će to kolač s bijelom čokoladom, možda nešto u šalici", zaključio je Dominik. "Nisam takve sastojke očekivala kod Leona, ugodno me iznenadio, a kako će biti pripremljeno, vidjet ćemo uskoro", najavila je Monika dolazak kod domaćina.

Uskoro se Leon prihvatio pripreme za dolazak gostiju, a ekipa je otkrila svoja nadanja u kombiju. "Mislim da se posložio kako treba", prognozirala je Renata. Posloženi Dominik uskoro je ekipu dočekao uz prigodne aperitive. "Nije imao tremu", komentirala je Monika. Gostima je ponudio šljivovicu, kruškovac i bisku. "Odabrala sam šljivu, bila mi je baš super", pohvalila je aperitiv Renata.

Leon je potom ekipu odveo na predjelo - juhu nazvanu 'Dre'. Juha od tikve svidjela se ekipi, Monika ju je pohvalila. "Okus je bilo u redu, teksturom također, voljela bih da je više kao juha, no sve u svemu ok", otkrila je Monika. "Ukusnije mi je bilo nego zapečeni slanutak", zaključila je Renata usporedivši Leonovo predjelo s onim koje je prve večeri poslužila Nana. I dok je mladić uspio predjelom oduševiti više nego Nana, uskoro je uslijedilo glavno jelo - 'No'.

Polpete, pire od cvjetače te namaz - Renata je pohvalila izgled glavnog jela. "Osobno bih voljela da sam osjetila još cvjetače", komentirala je glavno jelo Nana. "Polpete nisu bile ništa posebno, no okusom sasvim ok", dodala je Monika. "Kajmak mi je super odgovarao", zaključio je Dominik. Za kraj - stigao je desert naziva 'Va'.

"Krema mu se nije stisnula, izgledao je desert kao kreativni nered i nisam mu to uzela kao neko zlo", komentirala je Monika izgled deserta, ali i Leonove riječi. Sam se opravdao i rekao da mu desert baš i nije ispao onako kako je zamislio. "Meni je bilo super", pohvalio je Dominik prijatelja, no damama je ipak bio presladak i pretežak. Ekipi je poklon stigao za kraj - aroniju za bolje željezo! "Zdravo, prirodno i fino, sviđa mi se to kao poklon", zaključila je Nana. Za kraj - kandidati su zaigrali zabavnu igru pogađanja. "Igra je bila fora, nasmijali smo se", zaključila je Monika i pohvalila domaćina.

