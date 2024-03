Nikolina o drami s Antonom i Lovrom: 'Kristalno mi je jasno s kakvom nestabilnom osobom imamo posla'

Nikolina i Anton u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' doživjeli su svojevrsnu prekretnicu. Naime, tijekom snimanja provukla se informacija da Nikolina ima staru kožu te da je ta izjava izašla iz usta njezina supruga. Nikolina je za RTL.hr rekla što misli o navodnoj Antonovoj izjavi da je prestara za njega.

- Svatko zdrave glave i pameti dvaput će razmisliti od koga je cijela priča potekla i kakvo je Lovrino stanje u glavi. I koliko je već puta u showu pogrešno shvatio stvari i komentirao ljude i njihove situacije na potpuno iskrivljene načine. Pametnom dosta. To što se Anton nije znao žustrije obraniti i objasniti u ovoj situaciji; što zbog nekog šoka, što zbog jezične barijere, to nije razlog da se povjeruje u ovakve laži niti se mislim njima zamarati. Više me umara što se svi drugi zamaraju njima i ružno pričaju o neiskvarenoj i dobroj osobi kao što je Anton. Ono što je Anton rekao na tom famoznom izlasku s dečkima je isključivo da mu je bilo neugodno masirati me tijekom prošlotjednog zadatka, što smo vidjeli svi i na kameri i što sam znala i sama od prve sekunde - i od toga je Lovre interpretirao svoju neku priču.

Na kraju krajeva, pa sam se Lovre na putu prema večeri sprdao u autu oko toga što je rekao i odmah kroz smijeh rekao da se zafrkava. Da bi još bolje objasnila svoje stajalište, moram spomenuti i situaciju koja se dogodila nakon snimanja te druge ceremonije, kad smo se privatno, bez kamera, tu večer družili Filip, Tamara, Anton, Lovre i ja. Lovre je tada bio izvan sebe zbog svega i nazivao i produkciju i Klaru izrazito pogrdnim i ružnim riječima kakve ne bi trebale izlaziti iz usta jednog 'gospodina' od 34 godine. Tu večer se ispričavao Antonu zbog svega. A sljedeći dan, hop - odjednom druga priča. Tad nam je postalo kristalno jasno s kakvom nestabilnom osobom imamo posla i da zaista moramo biti na oprezu oko njega i njegova ponašanja. Najiskrenije, kazala je i otkrila zašto misli da Anton nije zaljubljen u nju, unatoč tome što neki kandidati misle da je ona premija za njega.

- Prvenstveno zato što je cijeli show za njega previše i narušavanje njegove introvertiranosti, intime i rutina na koje se naviknuo. Vrlo rano shvatila sam da se potpuno zatvorio prema samoj ideji, showu i procesu, što nikako nije siguran prostor koji je potreban da bi se određeno sviđanje ili veza razvila. Također, apsolutno ne odbacujem ni ideju da možda jednostavno nisam njegov tip, Bože moj, što je sasvim u redu. Pa zar bi trebala plakati ili dramiti zbog toga? Razvili smo lijep prijateljsko-cimerski odnos, i to je ono jedino što bih od muškarca kao što je Anton i htjela - za ljubavni odnos preferiram ipak otvorenije, pozitivnije muškarce s više energije i stava, kazala je Nikolina.

