Lena se naljutila na Antu, pa se rasplakala i spakirala kofere nakon svađe: 'Više nisam dobrodošla'

Nakon dolaska na Pag u Stjepanovu vikendicu, njegove su dame ostale iznenađene neredom pa su se brže-bolje bacile na čišćenje, a posebno je šokirana bila Ranka. Miroslav je za svoje dame pripremio novi radni zadatak, košenje trave, u kojem su se sve tri okušale. Perka je uspjela sama, dok su Jasmina i Dragana tražile asistenciju svog farmera. ''Ona to namjerno ne zna samo da joj ti možeš pomoći'', Dragana je bila uvjerena da Jasmina ima skrivene namjere. ''Nisam u tom trenu ništa osjetila u senzualnom smislu'', komentirala je Jasmina farmerovu blizinu.

Irena je pozvala Radoslava na razgovor kako bi mu obznanila da ju je iznenadila njegova briga i emotivnost kada je sinoć glumila da joj je pozlilo, želeći izazvati njegovu iskrenu reakciju. ''Možeš li takav stalno biti?'' upitala ga je, dodavši kako joj smetaju njegove psovke, ''Jučer si bio čovjek u kojeg bi se sve žene zaljubile''. ''Ti si vrlo slična meni, samo imaš par mana, vjeruješ drugim ljudima, previše si povodljiva'', zaključio je farmer.

Mijo i Ruža osamili su se, a farmer je priznao da mu se čini jako simpatičnom. Za to vrijeme Brankica je zalijevala cvijeće, no nije trebalo dugo da pokaže ljubomorne iskrice. Sve je ispravio jednim poljupcem. ''Ona mi je najdraža od svih cura'', komentirao je kako u njegovu srcu ima mjesta trenutno samo za Brankicu, a zatim ju je i pozvao na spoj. I Branko je za Ružu pripremio iznenađenje, romantičnu večeru, ali i pozvao je da razriješe stare račune. Farmer je priznao da mu je privlačna i da bi s njom mogao zamisliti budućnost.

''Mislim da nismo zaboravili ono gdje smo krenuli, još sam zainteresiran'', rekao je Branko. ''Ja se njemu sviđam, ali mislim da je to više prijateljski'', kazala je Ruža, ''Neće se tu roditi ništa novo''. ''Mislim da bi bilo drukčije da nije Smilja došla... Smilja je za mene broj jedan i za mene u showu ostaje broj jedan'', farmer je poručio pa joj priznao, ''Ja sam se pokajao odmah kad sam te izbacio, znam da si bila povrijeđena. ''Ne dozvoljavam da sam rezerva bilo kome'', kazala je. Ante i Victoria uživali su u noćnoj šetnji, a ona mu je priznala da joj se sviđa njegov čvrst karakter. ''Po nekim karakteristikama, Ante i ja smo dosta slični, imamo tu tvrdoglavost, smirenost, hladnoću''. ''Visoka je, vitka, inteligentna. Ja procijenim žensku osobu u par poteza'', kazao je farmer, ''Čini se dosta mirnija, ali mislim da samo isprobava teren i da će ostale tri uskoro igrati kako ona kaže''.

Ivan je Samantu i Vesnu poveo na večeru. Farmer je rekao da želi pronaći curu, a njegova idealna je baš poput Samante: ''Sviđaš mi se cijela, kao da smo se našli i povezali jedno za drugo''. ''Nije sve u ljepoti, ljepota je prolazna'', Vesna se nije složila s Ivanovim viđenjem situacije, ''Mlađe je slađe, uvijek su mi se mlađi sviđali''. Jožefove dame ugodno su se smjestile, a palo je i prvo noćno kupanje u bazenu. Amru je iznenadila činjenica što se farmer nikad nije ženio. ''Bacila je pogleda na mene, zagrijala se za mene, moglo bi se nešto dogoditi'', Jožef je rekao.

Lena se naljutila na Antu jer je sinoć ponovno povisio glas na nju, a poručila je i da nije baš najbolji domaćin. Objasnila je kako su njih tri sinoć čekale Antu i Victoriju da se vrate iz grada jer su svi trebali zatim zajedno u izlazak. Kako je farmer kasnio, odlučile su otići same, a Ante je ušao u raspravu s Lenom, čak ju je i rasplakao.

''Odlučila sam da idem, ja ovdje više nisam dobrodošla'', rekla je Lena kroz suze, pakirajući stvari, rekavši da im Ante nije posvećivao dovoljno vremena na farmi. Miroslav je svoje dame poveo na izlet, a Dragana i Perka ponovno su primijetile kako je Jasmina najviše zainteresirana za farmera: ''A on je mrtav-hladan što se toga tiče, on je ignorira''. Draganu je zanimalo zašto se Jasmina prijavila prvo kod Ante. ''Prošlost čovjekova je privatna stvar te osobe. Ante se nije pokazao iskrenim'', objasnila je Jasmina.

''Imaš prejaki ego, previše si umišljen u nekim stvarima, a zapravo nemaš baš samopouzdanja'', opisala je Miroslava Jasmina pa ga još jednom podbola za Gabrijelu, ''Kriomice se dopisuješ s curom koja je mlađa od tebe 20 godina''. ''To mi je prijateljica'', kazao je farmer pa poručio Jasmini, ''U nekim trenucima si naporna''. Jožef je svoje dame htio razmaziti pa ih je iznenadio jutarnjom kavom u krevetu. ''Ovo još nisam doživjela, ti si prvi'', Amra je kazala, a i Azra je to potvrdila. ''On je jako nježan, ja to baš i ne volim... Kod mene muško mora biti muško'', rezervirana je ostala Marija.

Ivan je Vesnu i Samantu poveo na pecanje, a odlučio je provesti malo vremena nasamo s Vesnom. Jedno za drugo imali su samo riječi hvale, a farmer je poručio: ''Vesna od mene želi da ja budem njezin, do kraja skroz, ali ja moram još dobro razmisliti''. ''Ti si prepun iznenađenja'', rekla mu je Vesna, zagrlila ga i na prepad poljubila, ''Morala sam''. ''Kao da bi nam bilo prvi put'', odgovorio joj je i opet je poljubio, ''Starije žene me privlače, zašto ne!''

Branko je svoje dame poveo na kratki izlet, no sve je to bila uvertira za novo izbacivanje koje je odradio teška srca – kući odlazi Antonija. ''Nije bilo neke velike kemije, ali ćeš mi ostati jako dobar prijatelj'', kazala mu je, ''On je jedna jako dobra duša i ima srce na pravome mjestu''. Mijo je svoju Brankicu poveo na jahanje, a dan su završili večerom uz zalazak sunca i romantičnim poljupcima, no farmer je bio nemiran... ''Zatvorio sam se, taj me ambijent podsjetio na neku prošlost... Bilo mi je teško. Malo sam nepovjerljiv. Prošlost još uvijek utječe na mene, ne mogu neke stvari preboljeti, zaboraviti'', priznao je. ''Imala sam dojam da gleda kroz mene'', zaključila je Brankica, ''Mislim da bi on sam sebi trebao pomoći, ali ja ću mu biti podrška koliko budem mogla''.

Što donosi novi dan na farmama, gledatelji će doznati već iduću srijedu, od 21.15 sati na RTL-u, u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'. Show je dostupan i na platformi Voyo, 24 sata prije emitiranja na televiziji.

