Legendarni Robert Knjaz na Pickbox NOW!

Scenarist, redatelj i voditelj Robert Knjaz godinama nas uveseljava svojim kreativnim idejama, a njegovi dokumentarno-zabavni serijali Hrvatski velikani i Najveće svjetske fešte dostupni su na Pickbox NOW! “Hrvatski velikani” su serijal koji može biti jednako zanimljiv i izvan granica Hrvatske jer na moderan i zabavan način prikazuje velikane rođene u Hrvatskoj, a koji su svojim dostignućima uvelike utjecali i na puno šire područje.

- Najveće svjetske fešte” pokazuju 19 najvećih, najluđih svjetskih fešti, i to je serijal koji je pun optimizma, veselja, pozitivnih emocija, a to nam uvijek, kao i u ovim danima korone, svima treba, izjavio je Knjaz povodom suradnje s Pickbox NOW koji će predstaviti njegove radove i Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Uspješni Hrvati koji su ispisivali povijest Hvaljeni serijal Hrvatski velikani sniman je godinu dana u šest zemalja jer su naši velikani intenzivno živjeli i mnogo se selili, što je na svoj prepoznatljiv način popratio Robert Knjaz:

- Nobelovac Ružička zaslužan je što danas imate toliko parfema, ali i umjetnih vitamina i hormona, Vrančić je pionir mostogradnje i padobranstva, Matija Gubec mit o kojem se učilo širom bivše Jugoslavije, dok je genij Tesla zadužio i svoj srpski narod i Hrvatsku gdje je rođen, ali i cijelo čovječanstvo koje danas ovisi o njegovim izumima!

Saznajte sve o ljubavima i strastima bana Josipa Jelačića, tko je skovao riječi sladoled i nosorog, koga nazivaju hrvatskim Michelangelom i još mnogo zanimljivih i istinitih činjenica o hrvatskim velikanima! Tijekom dvije sezone saznajte zanimljivosti o velikanima kao što su ban Josip Jelačić, Nikola Šubić Zrinski, Stjepan Radić, Nikola Tesla, Faust Vrančić, Marin Držić, Ivan Mažuranić i Ivana Brlić Mažuranić, Vatroslav Lisinski i Ivan Zajc, Ivan Meštrović, sv. Leopold Mandić, Marija Jurić Zagorka, Vesna Parun, Matija Gubec, Ruđer Bošković, Ante Starčević te hrvatski nobelovci Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog. Španjolske, australske i tribunjske fešte! Putopisni dokumentarni serijal Najveće svjetske fešte pokazat će nam kako se slavi diljem svijeta. Neke od popularnih svjetskih slavlja koje imamo prilike vidjeti su St. Patrick's Day u Dublinu, svjetsko prvenstvo u bradama i brkovima u Belgiji ali i legendarne Magareće trke u Tribunju.

- Ljudi na zabavan i dinamičan način mogu upoznati druge države i kulture, te sa svog trosjeda uživati u opasnoj i napetoj utrci bikova u Španjolskoj ili kotrljanju sa sirom u Velikoj Britaniji, upoznati potomke ljudoždera na goroka showu u Papua Novoj Gvineji i nasmijati se uz festival fubalerki u Australiji ili brkova u Belgiji, rekao je Knjaz.

