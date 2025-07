Legendarni Oliver Mlakar cijeli život voli samo jednu ženu: Evo tko je ona

Legendarni voditelj Oliver Mlakar, koji je nedavno proslavio 90. rođendan, živi mirnim životom na seoskom imanju blizu Samobora. Uz njega je već gotovo šest desetljeća njegova supruga Dunja, s kojom ima dvije kćeri. Njihova ljubavna priča započela je u ranim danima Oliverove televizijske karijere, kada je upoznao Dunju u biblioteci Radio Zagreba.

15.06.2013., Samobor - Bivsi televizijski voditelj Oliver Mlakar sa suprugom Dunjom u igri sa psima. r"nPhoto: Zeljko Lukunic/PIXSELL Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Oliver se jednom prilikom prisjetio njihovog prvog susreta s neskrivenom nostalgijom: 'Tamo smo se ugledali. Na sebi je imala žuti pulover, sivu suknju zvonolika kroja, a na nogama cipele s niskim potpeticama i remenčićem s jednom kopčom. Svaki detalj pamtim i danas'. Njihova veza se razvijala postupno, od zajedničkih šetnji s Dunjinom prijateljicom do romantičnih pratnji kući.

'Prvi i drugi put sam je ispratio na tramvaj, a treći već bio u tramvaju. Uvijek je morala rano doma. Dopratio bih je do kuće, a mene su dečki čekali u Gradskom podrumu. Dunja bi otišla kući, a ja k dečkima na grah i piće', ispričao je za 24 sata.

Govoreći o tajni njihovog dugogodišnjeg braka, Oliver je za Story ranije istaknuo važnost poštenja i vjernosti. 'Imao sam sreće što sam naišao na kvalitetnu i poštenu osobu. U braku, kao i u svakom drugom odnosu, treba biti pošten. Ako poštuješ partnera, obitelj će biti složna. Zanos i zaljubljenost traju neko vrijeme, ali to neizbježno jenjava. Nakon toga treba ostati pošten i vjeran, onda i obitelj dugo traje. Moja supruga Dunja imala je mnogo razumijevanja za mene, a ja sam joj dao mnogo razloga za to. Ostao sam privržen obitelji, nikad nisam bio sklon izletima. Uvijek sam mislio na nju i djecu. To mi je uvijek bilo najvažnije'.

Oliverova i Dunjina obitelj nastavlja rasti. Njihove kćeri, Maša i Iva, ostvarile su uspješne karijere - Maša kao doktorica arheologije u Velikoj Britaniji, a Iva kao poduzetnica. Nedavno je Oliver s ponosom, za Gloriju otkrio da je postao pradjed, a za svoj 90. rođendan uživao je u posebnoj poslastici - krostati od marelica koju je pripremila njegova voljena Dunja.