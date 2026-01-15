Neno Belan kraljem veljače u Zagrebu priprema program koji je malo tko očekivao

Neno Belan, jedan od naših najvećih i najuspješnijih glazbenih autora dolazi u zagrebački klub Sax! 27. veljače s programom kojeg je malo tko očekivao. Prošle godine, na proslavi 40 godina karijere u Areni Zagreb, Neno Belan je sa svojim Fiumensima održao je koncert koji je trajao gotovo četiri sata – uz raskošnu, vrhunsku i spektakularnu produkciju kakva se rijetko viđa na domaćoj sceni. Bio je to veliki presjek karijere, večer za pamćenje i snažna potvrda svega što je već ispričano kroz pjesme. No, kao u filmu savršenog obrata, tu nije kraj. Jer veliki autori su veliki kad po rukavima imaju još mnogo skrivenih aduta.

Neno Belan svjesno okreće smjer i ulazi u potpuno suprotan koncertni prostor. U mali, intimni klub SAX!, pred svega nekoliko stotina ljudi, donosi koncert pod nazivom „B Sides“ – večer posvećenu pjesmama koje se nikad ne sviraju uživo. I one su doslovno to: niti jedna pjesma izvedena na četverosatnom koncertu u Areni neće se naći na repertoaru „B Sides“ večeri. Ovo nije nastavak spektakla – ovo je njegov dvoiposatni kontrapunkt.

„B Sides“ je koncert skrivenih dragulja, pjesama s osobnim pečatom, drugačije atmosfere i tihe snage. Večer za one koji znaju da se iza velikih hitova krije još cijeli jedan svijet glazbe – i da nakon svega što je već pokazano, još uvijek ima što za reći, odsvirati i podijeliti. Ulaznice po cijeni od 22 eura mogu se kupiti u sustavu Core Event ili na blagajni Saxa-a.