Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 73
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U KLUBU SAX!

Neno Belan kraljem veljače u Zagrebu priprema program koji je malo tko očekivao

Neno Belan
Foto: Promo
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
15.01.2026.
u 11:14

Neno Belan svjesno okreće smjer i ulazi u potpuno suprotan koncertni prostor. U mali, intimni klub SAX!, pred svega nekoliko stotina ljudi, donosi koncert pod nazivom „B Sides“ – večer posvećenu pjesmama koje se nikad ne sviraju uživo. I one su doslovno to: niti jedna pjesma izvedena na četverosatnom koncertu u Areni neće se naći na repertoaru „B Sides“ večeri. Ovo nije nastavak spektakla – ovo je njegov dvoiposatni kontrapunkt

Neno Belan, jedan od naših najvećih i najuspješnijih glazbenih autora dolazi u zagrebački klub Sax! 27. veljače s programom kojeg je malo tko očekivao. Prošle godine, na proslavi 40 godina karijere u Areni Zagreb, Neno Belan je sa svojim Fiumensima održao je koncert koji je trajao gotovo četiri sata – uz raskošnu, vrhunsku i spektakularnu produkciju kakva se rijetko viđa na domaćoj sceni. Bio je to veliki presjek karijere, večer za pamćenje i snažna potvrda svega što je već ispričano kroz pjesme. No, kao u filmu savršenog obrata, tu nije kraj. Jer veliki autori su veliki kad po rukavima imaju još mnogo skrivenih aduta.

Neno Belan svjesno okreće smjer i ulazi u potpuno suprotan koncertni prostor. U mali, intimni klub SAX!, pred svega nekoliko stotina ljudi, donosi koncert pod nazivom „B Sides“ – večer posvećenu pjesmama koje se nikad ne sviraju uživo. I one su doslovno to: niti jedna pjesma izvedena na četverosatnom koncertu u Areni neće se naći na repertoaru „B Sides“ večeri. Ovo nije nastavak spektakla – ovo je njegov dvoiposatni kontrapunkt.

„B Sides“ je koncert skrivenih dragulja, pjesama s osobnim pečatom, drugačije atmosfere i tihe snage. Večer za one koji znaju da se iza velikih hitova krije još cijeli jedan svijet glazbe – i da nakon svega što je već pokazano, još uvijek ima što za reći, odsvirati i podijeliti. Ulaznice po cijeni od 22 eura mogu se kupiti u sustavu Core Event ili na blagajni Saxa-a.

Ključne riječi
showbiz Sax! Neno Belan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Timothy Busfield
PREDAO SE POLICIJI

Poznati glumac suočen s novim optužbama za seksualno zlostavljanje, dječaci otkrili šokantne detalje

Prema kaznenoj prijavi i sudskim podnescima, navodno zlostavljanje trajalo je od kraja 2022. do proljeća 2024., tijekom snimanja serije u Albuquerqueu. Jedan od dječaka ispričao je istražiteljima da je Busfield više puta dodirivao njegova intimna područja preko odjeće, u pauzama snimanja, dok je drugi prijavio da ga je redatelj također neprimjereno dirao, ali s manje detalja

Viki Glovacki
umro je prije 50 godina

Bio je najveći zabavljač svog vremena, otkrio je naše brojne zvijezde, a novi režim ga je je zatvorio i htio ušutkati

Možda i najveća ostavština Vikija Glovackog nije bila njegova vlastita izvedba, već njegova nevjerojatna sposobnost da prepozna tuđi talent. Godine 1957. u Varietéu je pokrenuo nedjeljne matineje pod nazivom Prvi pljesak, natjecanje mladih, neafirmiranih pjevača. Ta je manifestacija postala rodno mjesto hrvatske zabavne glazbe. S pozornice "Prvog pljeska" u zvjezdanu orbitu lansirani su gotovo svi velikani domaće scene: Zdenka Vučković, Tereza Kesovija, Ivica Šerfezi, Karlo Metikoš, Zvonko Špišić, Jasna Benedek, Ana Štefok, Kvartet 4M i mnogi drugi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!