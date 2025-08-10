Legendarna glumica i pjevačica ima novi album: 'Obožavateljima je njezin privatni život uvijek bio zanimljiviji od nagrada'

Fanove Barbre Streisand, američke glumice i pjevačice, iznenadila je vijest da je legendarna glazbenica ovih dana odlučila izdati novi album na kojem surađuje s brojnim zvijezdama. Naime, na albumu "The Secret of Life: Partners, Volume Two" nastao je u suradnji s poznatima kao što su Paul McCartney, Bob Dylan, James Taylor, Sting, Sam Smith, te Mariah Carey i Ariana Grande. Rođena 24. travnja 1942. u New Yorku, Barbra je prava ikona američke, ali i svjetske pop-kulture. Ona je glumica, skladateljica redateljica i producentica – jedna od najmoćnijih žena u show businessu. Upravo zbog toga nastao je izraz "Streisand efekt". Njime se objašnjavaju neželjene posljedice pokušaja skrivanja, micanja ili cenzuriranja informacija, nakon čega trud završava povećanjem zanimanja javnosti za nešto što uopće nije bilo u fokusu. Termin je smislio Mike Masnick, američki urednik i poduzetnik, nakon što je Barbra pokušala ugušiti članak o svojoj vili u Malibuu, a javnost je poptom željela saznati što više o tome.

– Koliko dugo će trebati odvjetnicima da shvate da običan čin pokušaja skrivanja nečega što im se ne sviđa na internetu može rezultirati još većim interesom javnosti upravo za takvo što. Nazovimo to Streisand efektom – napisao je u članku Masnick.

No nije ova 83-godišnjakinja uvijek bila milijunašica. Kao mala željela je biti dramska umjetnica i počela se baviti glumom još u srednjoj školi. Prvi put primijećena je 1960. kada je pjevala u jednom malom lokalnom noćnom klubu na Manhattanu, te je tada odlučila izbaciti drugo "a" iz svog imena. Brzo je počela dobivati još gaža, a onda je završila na Broadwayu gdje je dobila malu ulogu Miss Marmelstein u mjuziklu "I Can Get It for You Wholesale" i – ukrala show. Televizijske kuće počele su je zvati u emisije, a 1963. izdala je seriju albuma originalnih prepjeva hit-pjesama koji su se odlično prodavali. Za svoj prvi solo album "The Barbra Streisand Album" dobila je čak dva Grammyja, a nakon toga nagrade nisu prestale stizati na njezinu adresu.

No obožavateljima je njezin privatni život uvijek bio zanimljiviji od nagrada. Trenutačno je u braku s glumcem Jamesom Brolinom s kojim je proslavila 27. godišnjicu u srpnju. Upoznali su se na spoju naslijepo. – Ta noć je stvarno bila posebna. Nazvala me i pitala želim li ići na spoj s njom, a ja sam odgovorio kako mi se sviđa što kaže između svojih pjesama. Bio sam totalno lud za pjevačicama, pogotovo jazz-pjevačicama i onima koje pjevaju u barovima, tako da je pobudila moje zanimanje – rekao je nedavno u intervjuu i nastavio: – Bio sam rastavljen tri godine i pitao sam se treba li mi to opet, no oboje smo odlučili naći se. Kad smo bili na pola puta tamo, htjeli smo otkazati, ali nešto nam je reklo da ipak pokušamo. Rekao je da su se tamo upoznali, ali da on nije izgledao kako je ona zamišljala.

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali

– Ja sam u seriji "Hotel" u kojoj sam glumio sedam godina imao bradu i kovrčavu kosu. Vidjela me i viknula: 'To nije tip kojeg sam došla vidjeti'. Ošišao sam se nakon što je serija završila. Konačno mi je ipak prišla i rekla je: 'Tko ti je sj**** frizuru?' Tada sam se zaljubio – nasmijao se Brolin. Rekao je kako je tada pomislio da je to žena koja govori istinu i da je već bio lud za njom. – I od tada smo doslovno stalno zajedno – zaključio je. Glumac i pjevačica bili su u vezi dvije godine, a 1998. izrekli su sudbonosno 'da'. Prije njega Barbra je bila u braku s glumcem Elliottom Gouldom. S njim je dobila i svoje jedino biološko dijete, Jasona Goulda. Prvog supruga upoznala je dok je glumila u spomenutom mjuziklu koji ju je vinuo u zvijezde 1962. Vjenčali su se 1963., a razveli 1971. godine. Gould je jednom prilikom otkrio da ga je čak i veliki Elvis zafrkavao zbog razvoda.

– Uvijek sam htio upoznati Elvisa. Pjevao sam u zboru na Broadwayu i bio sam njegov veliki fan, pa sam se stalno raspitivao mogu li ga upoznati i uspio sam. No kada je konačno došao taj dan, on me samo ispitivao o bivšoj. 'Zašto ste ti i Barbra prekinuli, bili ste mi najdraži' - zanimalo je Presleya. Rekao sam mu: 'Začepi, Elvise.'

Nakon raspada prvog braka Barbra se zaljubila u frizera Jona Petersa, koji je zbog nje postao producent. Bili su zajedno od 1973. do 1982. Upoznali su se kada je Peters svojim prijateljima rekao da joj želi raditi frizuru i da joj ne planira ni naplatiti. Baš u to vrijeme pjevačica i glumica je na jednom partyju upoznala ženu čija joj se frizura jako svidjela. Ispalo je da je za nju bio odgovoran upravo Jon. Upoznali su se i odmah se zaljubili. Nije se htjela odvajati od njega, pa je s njom radio na filmskim projektima kao što je remake filma "A Star is Born". No često su se svađali. Prekinuli su kada je Barbra počela raditi na filmu "Yentl" kao redateljica te je zbog toga otišla u Europu. Peters je postao frustriran jer je bila posvećena projektu više nego njemu i razdvojili su se. Ipak, ostali su dugogodišnji prijatelji, pa je Streisand i kuma djeci koju je Jon dobio u braku s bivšom suprugom Christine Forsyth. U kasnim 80-ima bila je u vezi s glumcem Donom Johnsonom. Upoznali su se u Aspenu, a prvi put pojavili su se kao par u javnosti na boksačkom meču između Mikea Tysona i Larryja Holmesa.

– Sretna sam, jako sam sretna. I za njega uvijek ljudi kažu da je težak za suradnju kao i za mene, ali to nije istina. Kad sam s njim, ne moram mu se ispričavati što sam poznata i što me svi žele upoznati ili fotografirati. On ljude zanima jednako kao ja.

Zbog njega se nakratko i pojavila u seriji "Miami Vice", a snimili su i duet "Till I Loved You", ali dok se pjesma počela puštati na radiju, već su prekinuli. Barbru nisu zanimali samo glumci i frizeri. Poznato je da je bila i u kratkoj vezi s tenisačem Andreom Agassijem, koji je od nje mlađi 28 godina.

Nisu nikad htjeli potvrditi vezu, no on je ipak u jednom intervjuu priznao da su kratko bili zajedno te da je veza s njom bila kao da je s "užarenom lavom". Osim njega, kratku romansu je, navode neki mediji, imala i s Joeom Namathom, legendarnim ragbijašem, zatim glumcem Omarom Sharifom, a šuškalo se i da ljubi glumca Krisa Kristoffersona, iako je u to vrijeme još bila s Petersom. Prema nekim medijima nakon razvoda od Goulda bila je u vezi s kanadskim premijerom Pierreom Trudeauom, ocem bivšeg kanadskog premijera Justina Trudeaua. Povezivali su je s glumcem Ryanom O'Nealom, ali i Warrenom Beattyjem. Kako je imala dobru kemiju s glumcem Robertom Redfordom s kojim je radila na filmu "The Way We Were", mnogi su bili uvjereni da je i između njih bilo nešto više. Vjeruje se da je početkom osamdesetih bila i u romantičnoj vezi s Richardom Gereom. A nakon njega je bila s nasljednikom bogatstva Baskin-Robbins (lanac specijaliziranih trgovina koje prodaju sladoled i druge slastice) Richardom Baskinom. Spominje se da je imala i romansu s Clintom Eastwoodom, skladateljem Jamesom Newtonom Howardom, ali i kraljem Charlesom u 90-ima. Tada su je također povezivali i s novinarom Peterom Jenningsom, ali i glumcem Johnom Voightom, ocem Angeline Jolie.

Streisand nije baš voljela previše komentirati svoj privatni život, pa je rijetko opovrgavala glasine ili komentirala svoje veze. To, naravno nije zaustavilo njene fanove u špekulaciji, ali ni medije da pišu o njoj i njezinim ljubavima.

– Osjećam se kao izopćenik. Nikada se nisam osjećala kao dio ovog svijeta. Ne osjećam se ugodno zbog svog uspjeha, oduvijek. Ne volim da me ljudi prepoznaju. Ne znam da sam poznata, samo se osjećam kao radoholičarka. Nekad kad sam bila u istoj sobi sa Sophijom Loren ili Elizabeth Taylor, one su za mene bile zvijezde i tako su se ponašale, bilo im je ugodno u društvu novinara i fotografa. Kada fotografiraju Jackie Onassis ili Elizabeth Taylor, one se smiješe kao dame. Ja mrzim te bljeskove fotoaparata, ne vidim ništa, to nije pristojno i nije lijepo. Užasno mi je što me tretiraju kao stvar i nikada se na to neću naviknuti – rekla je u jednom intervjuu dok je radila na svojem redateljskom prvijencu "Yentl". U istom intervjuu između redova se moglo iščitati da je jako introvertirana osoba koja čak ne voli ići ni u kazalište te da se tamo osjeća klaustrofobično.

Da je radoholičarka, to je jasno. Glumila je u 17 filmova, koji su većinom postali hitovi. "Funny Girl", "The Way We Were", "Yentl" i "Meet the Fockers" samo su neki od njih. Izdala je 37 studijskih albuma, 15 soundtrack albuma, 11 live albuma, 120 singlova, 10 videoalbuma i snimila je 24 spota. Dobila je 10 Grammyja, 2 Oscara, 5 Emmyja i 8 Zlatnih globusa. Malo se koji izvođač može pohvaliti takvom statistikom.

Naravno, ovaj tekst ne bi bio potpun da ne spomenemo i njezin nos. Barbri su tijekom cijele karijere prigovarali zbog izgleda njezina nosa i zbog grbice koju ima, pogotovo kad se tek probijala. Tada su joj svi su joj predlagali da ga operira i da će tako biti još veća zvijezda, no ona to nikada nije htjela napraviti. O tome je progovorila u svojim memoarima koji su izašli 2023. pod naslovom "My Name is Barbra". – Ljudi bi rekli: 'Moraš maknuti tu grbu'. Moj prvi instinkt je bio da se meni ta grba sviđa. Imala sam problem s vrhom nosa, ali nisam bila sigurna da bi to neki doktor mogao popraviti. Poslije sam mislila da bi mi to moglo utjecati na glas, koji mi se sviđao i nisam željela da se promijeni. Ne volim ni da me nešto boli. Vidjela sam ljude s povojima na licu, a neki od njih nisu bili zadovoljni. Katkad previše odrežu i onda to ne možeš popraviti. Nisam htjela riskirati. A bilo je i skupo. Nisam imala novca da radim takvo što. Ne, odlučila sam da ću uspjeti takva kakva jesam – zaključila je.

Nema sumnje da je Barbra velika zvijezda. Toliko velika da su je čak ismijavali u South Parku u vrijeme kada je ta crtana serija bila na vrhuncu popularnosti. Spominjali su je i u "Dadilji", seriji od čijih nam se repriza godinama dizala kosa na glavi, a sada nam nedostaje; veliki dio identiteta dadilje Fran Fine stvoren je po uzoru na Barbru. Iako nikada nije bila u seriji, jedna njezina gesta potpuno je oduševila scenarista Petera Marca Jacobsona i glumicu Fran Drescher koja je utjelovila dadilju. Naime, na početku snimanja serije nisu imali mnogo sredstava, a htjeli su ići gledati Barbrin koncert koji se održavao na Madison Square Gardenu. No mogli su si priuštiti samo najjeftinije karte, prisjetio se Jacobson. – Kupili smo najjeftinije karte i završili smo u zadnjem redu. No, onda se na početku koncerta na velikom ekranu pojavilo Franino lice. Iza nas su se pojavila dva tipa iz osiguranja i rekli su nam da ih slijedimo. Odveli su nas do drugog reda i rekli nam: 'Ostanite tu sjediti, a nakon koncerta gospođa Streisand želi vas upoznati.' Bila je to genijalna noć.