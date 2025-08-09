Marko Bošnjak otkrio da s partnerom seli iz Hrvatske: 'Ovog puta idemo zajedno'

Mladi pjevač Marko Bošnjak (21), koji je Hrvatsku predstavljao na Eurosongu s pjesmom "Poison Cake", za Story je potvrdio da je već dvije godine u sretnoj vezi s partnerom iz Španjolske. Iako je njegov identitet odlučio zadržati za sebe, otkrio je kako njihova ljubavna priča nije započela na daljinu. Naprotiv, njegov se partner zbog njega preselio u Hrvatsku. - Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku i od tada živimo zajedno u Zagrebu - ispričao je pjevač, no sada je taj zajednički život na pragu velike promjene.
Par se upoznao u Zagrebu preko zajedničkog prijatelja, a Bošnjak priznaje da je odmah osjetio snažnu povezanost. - Ne bih rekao da je to bio sudbonosni trenutak, ali odmah sam osjetio nešto jako dobro u njemu. Ima tu rijetku smirenost i toplinu koja me privukla - povjerio se, ističući kvalitete koje su ga osvojile. Ta mirnoća postala je sigurna luka za pjevača koji se, kao prvi otvoreno gay predstavnik Hrvatske na Eurosongu, često suočavao s pritiscima javnosti i medija.Marko Bošnjak otvorio dušu: '‘Postao sam prvi otvoreno gej pjevač u Hrvatskoj, samo da bih bio ismijan‘
Intenzivno razdoblje nakon Eurosonga par je odlučio ostaviti iza sebe netipičnim ljetovanjem na brodu, krstareći hrvatskom obalom i istražujući ljepote otoka i nacionalnih parkova poput Kornata. - Bilo je to jako opušteno, ali i zanimljivo iskustvo koje nam je donijelo neke važne uvide o nama samima. Kad provodiš dane u prirodi, izvan svega poznatog, upoznaš drugu stranu osobe, ali i sebe - dodao je Marko, opisujući ljeto kao vrijeme za introspekciju i jačanje njihove veze.
Veza sa samozatajnim Španjolcem donijela mu je, kako kaže, i osobni rast. - Uz njega učim biti odgovorniji prema sebi - istaknuo je pjevač, a upravo ta stabilnost vodila ih je do sljedećeg velikog koraka. - Ipak, uskoro kreće nova faza jer se planiram preseliti izvan Hrvatske, ali ovoga puta idemo zajedno - potvrdio je Bošnjak, čime je najavio novo poglavlje u privatnom i profesionalnom životu, s obzirom na planove o gradnji europske karijere na kojoj aktivno radi.FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
