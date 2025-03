Laura iz 'Gospodina Savršenog' otkrila što se događalo kada su kamere bile ugašene: To je bio recept

Jedna od natjecateljica u novoj sezoni RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni" bila je i Laura Prgomet, koja je bila jedna od najupečatljivijih natjecateljica i njezine brojne izjave postale su viralne, a našla se i na meti internetskih komentara i tračeva. Nakon izlaska iz showa Laura je gostovala u podcastu 'Spill The Tea' gdje je pričala o tome što je sve očekivala od showa, kako su izgledala druženja s drugim kandidatkinjama te se osvrnula i na Savršenog Šimu Eleza. Komentirala je odmah na početku razgovora i svoj poljubac sa Šimom.

- Kad sam čula idem na grupni spoj, iz prijašnjih sezona sam znala da će netko poslije ostati sa Šimom. Znala sam tko god da ide, ja sam sigurno ta koja ostaje, a bila mi je i pusa očekivana. Meni je sa mnom sve bilo očekivano, tako je trebalo biti - rekla je Laura. Dodala je kako je na tom spoju bila sramežljiva, ali kaže kako je bila svjesna da je "jako hot" i to je iskoristila. Otkrila je kako njezin idealan tip muškarca mora imati lijep osmijeh, a karakterno mora biti duhovit i pametan te pažljiv, a nikako je ne privlače muškarci koji su egocentrici. U podcastu je pričala i o tome kako joj je bilo živjeti s ostalim natjecateljicama i Laura je priznala da joj je prije ulaska u show zvučalo zastrašujuće što će na jednom mjestu biti toliko različitih karaktera, ali kad je ušla u show taj dio je prošao bezbolno.

- Iznenadila sam samu sebe s koliko sam se djevojaka ja zapravo dobro slagala. Iako, znam da sam im bila trn u oku. Ne bih čak rekla niti da mislim, nego da znam. Otkad sam ušla mislim da me većina djevojaka gledala kao najveću konkurenciju i mislim da je pojedinima baš laknulo kad san ispala, čak su se neke smješkale, a bile smo prijateljice – za mene su svi slavili jer sam bila najveća konkurencija. Ne znam bi li bilo drugačije da sam ja bila tužna i plakala te izašla kao jadnica, međutim ja sam to podnijela dostojanstveno, izašla na svoj način pa su očito mislile da nemam emocije pa da mogu bilo kako reagirati - rekla je Laura. Otkrila je i što su djevojke radile kada su kamere bile ugašene i ispričala što se događalo iza kulisa. - Većina djevojaka je provodila sunčajući se na bazenu, ja sam većinom jela, slušala muziku i to je bilo to od mene. To je recept kako se udebljati sedam kilograma u dva mjeseca. Puno jesti i ne raditi ništa. - rekla je.

