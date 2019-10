Lana Jurčević objavila selfie, fanovi nisu oduševljeni: '10 kg šminke'

Pjevačica Lana Jurčević zna kako skupiti lajkove na Instagarmu i oduševiti obožavatelje. Ipak, čini se da ovaj put njezin 'selfie' neke nije očarao.

Pjevačica je objavila fotografiju na kojoj izgleda odlično, no njeni obožavatelji su joj osim pozitivnih komentara ostavili i neke negativne.

Foto: Instagram

Naime, nije im se svidjelo što Lana, po njihovom mišljenju, na slici ima previše šminke.

Foto: Instagram

"10 kg šminke, kaj to treba jednoj zgodnoj curi glasi jedan komentar, a nadovezao se i drugi pratitelj, koji joj je poručio da "smanji šminku i filtre".

Foto: Instagram

Istu fotografiju objavila je prije godinu dana.

Lana Jurčević sve češće s pratiteljima na Instagramu dijeli što joj se događa u životu i komentira s njima svakodnevne situacije.

Ispričala je tako što joj se dogodilo na jednom šalteru i kako je reagirala u toj situaciji, te je otkrila i kako nije uvijek bila taj tip osobe koja će se tako zauzeti za sebe.

- Kaže meni moj Mićo danas: ‘Ja tako volim što ti nemaš dlake na jeziku’, jer sam nekom nervoznjaku na šalteru odgovorila što ga je išlo, a i inače nemam taj problem. Nisam uvijek bila takva, ali nisam ni bila baba tračara niti se bavila drugima. Ni mjerila njihov moral, ni odluke, ni ništa, uvijek sam gledala svoja posla. Možda i zato jer su se svi drugi bavili mojim i uvijek sam si zadavala obaveza i preokupacija da se nisam stigla baviti svojim, kamoli tuđim. - napisala je u svojoj objavi.

Dodala je kako je poanta svega da sve što mislite o drugima im to i kažete u lice. - Bubni i izbaci to, pa kud puklo da puklo. Ja bi to nazvala #ekologijaduše' - rekla je Lana. S ovim stavom pjevačice slaže se većina njezinih obožavatelja i mnogi od njih podijelili su i svoje 'obračune' s drugima.