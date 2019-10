Lana Jurčević: 'Nisam fina guza koja očekuje da sve drugi naprave'

Pjevačica Lana Jurčević na Instagramu se obratila obožavateljima, te napisala što milsli o poslu i kako sama sebe doživljava.

Isto tako je pratiteljima savjetovala da mijenjaju posao ako ga ne vole i da slušaju srce.

Foto: Instagram

"Ovo sam ja neki dan. Vidim se kako bježim iz škole. Vraća me u godinu neku davnu, više se i ne sjećam koju. Nije mi nesto išlo, sve mi je to bilo pre sputavajuće i strogo. Osim filozofije, etike, hrvatskog... Ja sam kreativac. Mrzim brojeve i papire. Ispadam baš glupa kad dođe do toga. Zato imam napade ideja do te mjere da u minuti mogu toliko skakati s teme na temu, da me nitko ne može pohvatati o čemu pričam, imam strast da stvaram toliko stvari, strasti za radom, pucam po šavovima kao što je rijetko tko za knjigom pucao. Kad kažu - voli svoj posao i nikad nećes u životu raditi ni sata. E tako ja živim cijeli svoj život. Em što se tiče muzike, em drugih milijun drugih stvari koje radim i vezano i ne vezano uz to. Ja sam šljaker. A ne fina guza koja očekuje da sve drugi naprave. I žao mi je što se više ne radi na razvoju djece u školama, ne ispituju njihovi talenti, senzibiliteti i bolje ih se usmjerava. Rijetko tko s 18 god zna sto želi u životu jer nitko ne radi na tome, a moraju odlučiti što će i gdje će. Čak i ako znaju, možda nisu hrabri biti ustrajni ili nemaju podršku oko sebe, pa se na kraju nađu za nekim stolom u nekom uredu i mrze i šefa i svoje radno vrijeme. Mijenjate posao ako ga ne volite. Slušajte srce. Uvijek ćete biti u tome bolji 300x", napisala je Jurčević.

Pjevačica i poduzetnica promovira vlastiti kozmetički brend 'La Piel', a u videu koji je objavila na društvenim mrežama zavodljivo pozira u krevetu s prijateljicom.