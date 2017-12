U novu 2018. ulazim mudrija i pametnija

- Nisam se ni okrenula, a 2017. već je gotova. Proletjela mi je brzinom munje. Kako vrijeme ide i što sam starija, shvaćam da je najvažnije pokloniti svoje vrijeme i sebe ljudima koji su mi bliski. Dok si dijete, to radiš jer se 'tako mora', a sada više ne. Sada to radim jer sam svjesna dragocjenosti svakog trenutka i prolaznosti života”, izjavila je Lana Jurčević na početku našeg razgovora, kad smo je zamolili da komentira godinu koja je na izmaku. Atraktivna 33-godišnja pjevačica, iza koje je pet objavljenih studijskih albuma, prosinac je, kao i svi pjevači, provela radno, na sceni, a takav će joj biti i siječanj, kada će početi raditi na novim pjesmama. Jedan od Laninih nastupa u prosincu koji je gotovo prešao u tradiciju jest onaj na humanitarnom koncertu “Želim život”, kojim se pomaže rad Zaklade Ana Rukavina. Je li ljubiteljica tradicije kada je riječ o blagdanima, kako je došlo do toga da je nastupala na jednoj kineskoj TV postaji te postoji li netko poseban u njezinu životu, doznajte u nastavku.

Volite li tradiciju i običaje vezane uz blagdane?

Nisam od tih formalnosti, češće kupujem darove i želim usrećiti nekoga tijekom godine nego kad su rođendani i blagdani. Ne znam je li to slučajnost ili samo bježim od propisa. A i zabavnije mi je tako.

Vrijeme praznika, kao i vikendi, pjevačima su uglavnom radni. Pada li vam teško ta činjenica?

Teško mi je kada sam vikendom kod kuće. To mi je najteže. Srećom, to se rijetko događa. A kako je ova godina bila puna svega i još se nisam oporavila od jet laga nakon povratka iz Kine, posljednji nastup koji sam odradila bio je na Trgu za Zakladu Ane Rukavine pa sam radnu godinu završila s dobrim osjećajem.

Dakle, ono što je mnogima najteže vi zapravo volite.

Najljepši dio moga posla je kad sam na pozornici i kad sam sa svim tim ljudima. To vam je kao da se napajate nevjerojatno lijepom energijom. Onaj tko nije to osjetio na svojoj koži, ne može ni zamisliti kako je to. Toliko dugo se bavim glazbom da mi je normalno da radim kada se svi drugi odmaraju, odnosno da ih zabavljam tijekom njihova slobodnog vremena. Ni petak ni svetak, ni Božić, to je kod nas tako i, da vam budem iskrena, ništa mi ne nedostaje. S publikom se najbolje provodim.

Vjerujem da je bilo teških trenutaka. Jeste li ikada pomislili odustati zbog toga?

Nikad mi motivacija nije toliko pala. Čak i kad sam imala neku malu krizu, uvijek se niotkud stvori neka melodija u mojoj glavi, pa onda neka ideja, pa se to zakotrlja toliko da jedva čekam početi raditi. Nije važno dogodi li se to u avionu ili dok spavam pa nešto sanjam i probudim se potpuno u euforiji.

Što vam u tim trenucima pomogne da budete opet spremni za nove bitke?

Sigurno se tajna krije negdje u mojemu genetskom kodu. To je neki nagon za borbu, pogotovo sa samom sobom. Često mi se u životu ostvarila ona poznata izreka “Nakon kiše dolazi sunce” pa samo uključim program za strpljenje jer znam da me iza ugla čeka nešto genijalno - događaj, iskustvo - i zbog toga uvijek imam pozitivan stav prema svemu.

Nedavno ste bili u Kini gdje ste nastupili na tamošnjoj televiziji. Kako je došlo do toga?

Jedan dan dobili smo e-mail od Hunan TV-a u kojem su napisali kako žele da dođem pjevati u Kinu u jedan od najgledanijih showova. Kad smo išli provjeriti tko su oni te kad smo vidjeli da taj show gleda gotovo milijarda ljudi, pomislila sam kako bih bila luda da ne odem. I to ne toliko zbog gledanosti nego kako bih napravila nešto za što znam da ću uvijek moći prepričavati s ponosom. Pjevala sam pjesmu “Ludo ljeto” za koju sam napisala glazbu pa mi je drago što sam i s autorske strane dobila satisfakciju, ali i pjesmu Taylor Swift koju sam izvela s poznatom kineskom pjevačicom i glumicom Lourom Lou.

Zanimljivo je da ste imali deset plesača iz Kine koji su vas pratili i naučili koreografiju za vašu pjesmu “Ludo ljeto”.

Da, i to su toliko dobro skinuli originalnu koreografiju, koju sam čak i ja počela zaboravljati nakon posljednjeg nastupa s plesačima. Brzo su se uhodali. Mislila sam, s obzirom na veličinu showa, da će atmosfera biti stresna i kaotična jer je mnogo ljudi u produkciji i organizaciji, ali ne da toga nije bilo nego nisam osjetila nikakvu napetost. Sve je prošlo savršeno. Čak su redateljica i snimatelj fućkali “Ludo ljeto” cijeli dan. Preslatko.

No to nije jedina zanimljivost koju ste ondje doživjeli. U Hong Kongu upoznali ste i svoga velikog fana koji pjeva vaše pjesme na hrvatskom.

Da, Justina Chana. Zamislite to! Čovjek je prije gotovo osam godina objavio na YouTubeu kako pjeva moju pjesmu i onda dođem u njegov rodni Hong Kong, šećem s njim po gradu, pjevamo, snimamo se, družimo... Toliko je zavolio Hrvatsku da je otvorio i turističku agenciju koja dovodi Kineze u Hrvatsku. Nevjerojatno je koliko se možete povezati s obožavateljima i koliko neki od njih danas imaju veliku ulogu u mom poslu i životu.

Je li Kina, iako fascinantna, doista neki drugi svijet?

Apsolutno! Ondje su jako velike razlike i oscilacije u svemu. U jednom dijelu grada vladaju nered i prljavština, a već u sljedećem su zgrade s lightshowovima, najbolji hoteli i restorani u svijetu. Obišla sam nekoliko gradova i sve to treba vidjeti i doživjeti, no Hong Kong je druga priča, u njega sam se zaljubila.

Jeste li ljubiteljica egzotičnih destinacija?

Često mi se događalo da odem na jako dalek put, a ne vidim gotovo ništa. Tako sam išla na koncerte u Kanadu i Australiju te se odmah vraćala pa sam si obećala da tu pogrešku neću više ponoviti. I drago mi je da sam ih počela ispravljati. Zato sam nakon Kine nekoliko dana otputovala u Tajland kako bih vidjela to čudo o kojem svi pričaju i doista - ta priroda, ta divljina, sve je izniman doživljaj, a da ne govorim o suncu i moru koji meni zimogroznoj dođu kao melem na ranu. Bila sam na otocima kao što su Similan, Koh Samui, vidjela Phuket, jela njihovu hranu koju, kamo god da putujem, stalno jedem i napokon sam mogla probati onu pravu, tajlandsku.

Jeste li od onih koji moraju isprobati sve lokalne specijalitete kad negdje dođu?

Pad thai, njihovo najpoznatije jelo, jela sam valjda 15 puta, a probala sam i jastoge, ribe, školjke.. Sve je ondje toliko jeftino da ne možete vjerovati, a oni to pred vama vade iz mora. Znatiželjna sam i ja bih sve, samo za to treba odvojiti barem nekoliko tjedana.

Vaša afrička avantura, ako se to tako može nazvati, ipak je posebna jer ste volontirali u sirotištu koje u Keniji vodi fra Miro Babić. Biste li se opet vratili ondje?

Afrika je poseban kontinent, to svi znaju. Nadam se da ću je jednom obići onako kako bih voljela. Putovanja nevjerojatno oplemenjuju te se nikad ne vratim kući kakva sam bila, uvijek me nešto promijeni.

Svaki vaš novi spot, pa tako i onaj posljednji za pjesmu “Daj da plovimo”, radi se uz visoku produkciju, a tako je i s nastupima – ništa ne prepuštate slučaju. Znači li to da ste perfekcionistica?

U tom dijelu sigurno. To je nešto po čemu ljudi koji te prate vide koliko ih cijeniš.

Neke pjesme pišete sami. Kada ste počeli zapisivati svoje stihove?

Mislim da sam svoje prve melodije i tekstove stvarala već s deset godina. Tijekom odrastanja neprestano sam osnivala bendove, snimala pjesme, organizirala snimanja za spotove... Doduše, moj siroti tata je morao trčakarati za nama i po blatu i kiši i Maksimiru jer smo si mi odredile da tako mora izgledati video. Danas sve te snimke postoje negdje u kutijama, a bilo bi ih zanimljivo ponovno izvući.

Vaša karijera ostat će zapamćena i po dva dueta s Lukom Nižetićem. Kad vam tako dobro ide, razmišljate li i o trećem?

Znate što, kod nas je sve moguće. Mi imamo baš slične energije i sigurna sam da će nam se putevi još isprepletati.

Koju novogodišnju odluku planirate donijeti?

Ova se godina pobrinula, kao i sve prije nje, da naučim ono što trebam i iz toga izvučem dovoljno dobrih pouka pa sam sigurna da ću u 2018. ući mudrija i pametnija pa nemam drugih želja. Osim zdravlja.

Želite li više ljubavi?

Osjećam se voljeno, na više razina.

Znači li to da u vašem životu postoji netko poseban?

Ima puno ljudi u mom životu koji su posebni. Neki prođu kroz moj život, neki ostanu, a taj netko na koga vi mislite... Vidjet ćemo čime će me 2018. iznenaditi. Veselim se.

Da biste tako izgledali, ali i izvodili plesne točke u spotovima i na sceni, vjerojatno morate puno vježbati. Pazite li na prehranu?

Kako kada, ali mislim da održavam dobru ravnotežu u tome. Veliki sam gurman, ali život mi je jako dinamičan pa se sve to kompenzira. A sport je nešto što mi čisti i tijelo i psihu te nikada nikome nije napravio loše, nego samo obrnuto.

Multitalentirani ste, što su dokazali showovi “Tvoje lice zvuči poznato” i “Ples sa zvijezdama”. Vama je showbiz očito bio suđen.

Stvarno mislim da mi je to netko veći od nas i namijenio. Hvala vam na komplimentu.

A što biste bili da niste pjevačica?

Pisala bih pjesme za druge ili bila neki kreativac, to je sigurno.