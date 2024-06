Lady Gaga je trudna? Nove fotografije pjevačice izazvale sumnju

Svjetska glazbena zvijezda i glumica Lady Gaga (38) prije par dana je s partnerom Michaelom Polanskyim (46) viđena na pripremama za vjenčanje njezine sestre Natali Germanotte. Fotografi su pjevačicu uslikali u uskoj crnoj haljini koja otkriva trbuščić, što je dovoljan razlog da svjetski mediji pokrenu lavinu glasina o Gaginoj trudnoći.

Naime, 13-terostruka dobitnica Grammyja u petak navečer prisustvovala je probnoj večeri na terasi hotela ViewPoint u Yorku. Njezina obitelj iznajmila je cijelo hotel za vikend, uključujući sedam soba smještenih uz more te osam hotelskih apartmana. U posjed ekskluzivnih fotografija došao je britanski tabloid The Sun, a na njima Lady Gaga, pravog imena Stefani Joanne Angelina Germanotta, nosi crnu kreaciju i štikle iste boje. Na ovaj stajling dodala je i ogromni dijamantni prsten, bisernu ogrlicu i odgovarajuće naušnice.

Kako je vidljivo iz fotografija, glazbena diva cijelo je vrijeme bila dobro raspoložena, s ostalim uzvanicima dijelila osmjehe i promatrala Atlantski ocean. Sljedećeg je dana zvijezda filma 'A Star is Born' izgledala sretnije no ikad dok je pomagala svojoj sestri s njezinom prekrasnom bijelom haljinom.

Nakon 30-minutne ceremonije, Gaga je primjećena kako razgovara sa svojim dečkom Michaelom, koji je izgledao dotjerano u crnom odijelu i s cvijetom pričvršćenim za rever sakoa. Zaljubljeni golupčići potom su odšetali ruku pod ruku do obale kako bi se fotografirali s mladencima.

Podsjetimo, glazbenica je u ožujku ove godine u velikom stilu proslavila svoj rođendan. Višesatna proslava održala se u prostorijama luksuznog talijanskog restorana Giorgio Baldi, smještenog na plaži Santa Monica u Los Angelesu. Među uzvanicima posebnu pozornost izazvao je njezin partner Michael Polansky, američki poduzetnik kojeg se rijetko može vidjeti u društvu pjevačice.

Gaga je istaknula glamuroznu figuru u pripijenom crnom kožnom kaputu, oči je sakrila iza glomaznih sunčanih naočala uskog okvira, a vrat joj je krasio veliki srebrni komad nakita. Kombinaciju je dodatno upotpunila jednim od svojih zaštitnih znakova, velikim crnim čizmama s petom koja visini vlasnice dodaje 20-tak centimetara. Njezino odvažno izdanje možete pogledati ovdje.

Par se nakratko razdvojio početkom 2023., ali su do ljeta iste godine uspjeli izgladiti sve razmirice. Prema OK magazinu, do svađe je došlo jer je kantautorica željela brak i djecu, dok njezin partner još uvijek nije bio spreman na tako veliki korak. Od objave veze zajednički su se pojavljivali na događajima poput Super Bowla, Nagradi britanske filsme akademije (BAFTA) te Nagrade po izboru kritičara (Critics' Choice Awards). Polansky je izvršni direktor kompanije Parker Group.

Prema komentarima prisutnih, veselo društvo se u restoranu zadržalo gotovo pet sati nakon čega su se zaputili svojim kućama. Autorica hitova poput "Bad Romance", "Hold my Hand", "Paparazzi", "Edge of Glory" i mnogih drugih, sa sadašnjim je odabranikom po prvi put viđena u siječnju 2020. kad su poljupcem proslavili dolazak Nove godine u Las Vegasu.

