Lady Gagi na rođendan stigao njezin dečko kojeg ne viđamo često

Glazbena diva Lady Gaga (38) u srijedu navečer je u velikom stilu proslavila svoj rođendan. Višesatna proslava održala se u prostorijama luksuznog talijanskog restorana Giorgio Baldi, smještenog na plaži Santa Monica u Los Angelesu. Među uzvanicima posebnu pozornost izazvao je njezin partner Michael Polansky (46), američki poduzetnik kojeg se rijetko može vidjeti u društvu pjevačice.

Gaga je istaknula glamuroznu figuru u pripijenom crnom kožnom kaputu, oči je sakrila iza glomaznih sunčanih naočala uskog okvira, a vrat joj je krasio veliki srebrni komad nakita. Kombinaciju je dodatno upotpunila jednim od svojih zaštitnih znakova, velikim crnim čizmama s petom koja visini vlasnice dodaje 20-tak centimetara. Njezino odvažno izdanje možete pogledati ovdje.

Lady Gaga estava com Michael Polansky e amigos. De acordo com curiosos, o grupo teve um jantar de 5h para comemorar o aniversário da cantora. https://t.co/n1GXh8Ivc9 pic.twitter.com/EISf5u5QFA — Lady Gaga Source (@gagasourcelgs) March 28, 2024

Prema komentarima prisutnih, grupa se u restoranu zadržala gotovo pet sati nakon čega su se zaputili svojim kućama. Autorica hitova poput "Bad Romance", "Hold my Hand", "Paparazzi", "Edge of Glory" i mnogih drugih, sa sadašnjim je odabranikom po prvi put viđena u siječnju 2020. kad su poljupcem proslavili dolazak Nove godine u Las Vegasu.

Galerija: Šokantna objava kraljevske obitelji: Pogledajte naslovnice britanskog tiska jutros poslije teške vijesti

Par se nakratko razdvojio početkom 2023., ali su do ljeta iste godine uspjeli izgladiti sve razmirice. Prema OK magazinu, do svađe je došlo jer je kantautorica željela brak i djecu, dok njezin partner još uvijek nije bio spreman na tako veliki korak. Od objave veze zajednički su se pojavljivali na događajima poput Super Bowla, Nagradi britanske filsme akademije (BAFTA) te Nagrade po izboru kritičara (Critics' Choice Awards). Polansky je izvršni direktor kompanije Parker Group.

Vezani članci:

Uz svjetski poznatu glazbenu karijeru kroz koju broji na desetke mega hitova, pjevačica se otisnula i u Hollywood gdje zadnjih nekoliko godina radi na glumačkoj karijeri. Naime, Gaga je pored pjevanja od malena uvijek željela postati glumicom, a prvo veće pojavljivanje bilježi u glazbenom filmu "Zvijezda je rođena", redatelja Bradleyja Coopera iz 2018. godine. Kasnije ove godine utjelovit će psihotičnu doktoricu Harleen Quinzel, poznatu pod pseudonimom Harley Quinn, u nadolazećem filmu naslova "Joker: Folie à Deux", u kojem se pored nje pojavljuje Joaquin Phoenix u ulozi Jokera. Radi se o nastavku globalne financijske i kritičke uspješnice "Joker" iz 2019. koju potpisuje Todd Phillips.

Podsjetimo, Lady Gaga, punog imena Stefani Joanne Angelina Germanotta, nedavno je progovorila o suočavanju s financijskim problemima. Točnije, nakon što je izdala nekoliko singlova koji su završili prvi na ljestvicama, otišla je na popularnu turneju Monster Ball, koja je toliko dobro prolazila da su je odlučili malo prolongirati. Međutim, ti nepredviđeni troškovi, unatoč tome što je rasprodavala arene gdje god da bi došla, stajali su je toga da je nakratko i bankrotirala.

Video: William je odgovorio Harryju na privatnu poruku, ali ton nije bio bratski i pomirljiv