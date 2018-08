Kylie Jenner najmlađa milijarderka

Danas je 21. rođendan Kylie Jenner. Sretan joj rođendan, ali članica medijski najeksponiranijeg obiteljskog klana Kardashian mogla bi za kratko vrijeme opet slaviti.

Naime, Kylie bi uskoro mogla postati milijarderkom, najmlađom u povijesti. Sada se njezino bogatstvo procjenjuje na 900 milijuna dolara no poznati je magazin Forbes iznio procjenu kako bi vrlo uskoro moglo prijeći tu magičnu granicu.

Međutim, objavljujući taj tekst Forbes je, prema nekima, napravio ozbiljnu pogrešku, nazivajući Kylie Jenner samostvorenom bogatašicom.

Takva je konstrukcija izazvala dosta kritika povlačeći za sobom i polemiku što je za današnju Ameriku uopće uspjeh. Jer činjenica je da mlada Jennerica dolazi iz ionako bogate obitelji, polusestra joj je netko tko se zove Kim Kardashian, pa je medijska pozornost i više nego zajamčena.

Kako bilo, sa samo 21 godinom Kylie Jenner ima pozamašno poslovno carstvo. Osnovala je kozmetičku kompaniju Kylie Cosmetics odakle dolazi najviše prihoda - zovu je i “kraljicom ruževa za usne”, zvjezdani je status osigurala izloživši javnosti svoj i privatni život svojih sestara u realityju “Keeping Up with the Kardashians”.

Sa sestrom Kendall surađivala je s popularnom kalifornijskom modnom etiketom PacSun, imala najskidaniju aplikaciju na iTunes App Storeu. No, sve bi to teško bilo moguće da nema društvenih mreža na kojima je 2014. i 2015. godine u poznatom časopisu Time proglašena, dakako sa sestrama, jednom od najutjecajnijih tinejdžerica na svijetu.

Foto: Press Association/PIXSELL

Na Instagramu ima više od stotinu milijuna pratitelja što je smješta među deset najpraćenijih. Kod spomenutog Forbesa dospjela je lani na top-ljestvicu stotinu slavnih kao najmlađa osoba do tada.

A krajem ljeta prošle godine dobila je i svoju seriju, “Life of Kylie” no gledanost nije dosegla očekivanja. Nije sve što radi polučilo uspjeh, ni prvi roman sa sestrom Kendall “Rebels: City of Indra: The Story of Lex and Livia” nije prošao osobito dobro.

🖤 Objavu dijeli Kylie (@kyliejenner) Srp 17, 2018 u 11:34 PDT

U obiteljskom životu, Kylie je udana za repera Travisa Scotta s kojim ima šestomjesečnu kćer Stormi Webster.

