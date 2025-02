FOTO Urnebesno! Ovo su najbolje šale i memeovi na račun gole Biance Censori i izbacivanja s Grammyja

Bianca Censori, supruga kontroverznog repera Kanyea Westa, izazvala je burne reakcije svojim provokativnim modnim izborom na 67. dodjeli nagrada Grammy održanoj u Crypto.com Areni u Los Angelesu. Par je privukao veliku pozornost svojim kratkim, ali upečatljivim pojavljivanjem na crvenom tepihu. Censori je stigla odjevena u dugački crni krzneni kaput, koji je ubrzo skinula pred kamerama otkrivši prozirnu mini haljinu koja je ostavljala malo toga mašti. Outfit je upotpunila prozirnim potpeticama, bez donjeg rublja. West je, s druge strane, bio odjeven potpuno u crno, uz dijamantnu ogrlicu kao jedini detalj.

Nije trebalo dugo čekati na reakcije s društvenih mreža, koje je posebno inspiriralo novo modno izdanje Censori. Korisnici popularnog X-a (bivšeg Twittera), počeli su zbijati šale i praviti meme-ove na račun Westove supruge. Jedan je podijelio sliku praznog ormara, napisavši u opisu "Ormar Biance Censori", na taj način ismijavajući još jedno vulgarno izdanje 30-godišnje manekenke. Drugi je objavio fotografiju lika iz crtanog filma s podignutom majicom i napisao "Bianca Censori svaki put kad se pojavi u javnosti".

Jedna korisnica je s gađenjem napisala: "Podijelila bih tweet s outfitom Biance Censori ali ne želim tu strahotu na mojoj stranici... Koji vrag? Mora biti riječ o narušavanju javnog reda i mira i zaslužuje uhićenje". Bilo je i kreativnih, koji su cenzurirali intimne djelove Biancinog tijela i tako se našalili na njeno prezime 'Censori'.

I was gonna quote tweet Bianca Censori’s outfit but I don’t want that shit on my page…what the actual fuck. Surely that’s public indency and warrants arrest???? pic.twitter.com/kM4Jnqz9vL