Kristina Iveković, radijska voditeljica čiji ritam diktira glazba: 'Presretna sam jer sam s bendom upala na Doru'

Kristina Iveković glazbenica je koju je šira javnost još prije skoro 20 godina upoznala na raznim pjevačkim natjecanjima poput Dore na kojoj je nastupila 2006. godine. Kristina nastupa i dalje s bendom Top Of The Pops, no prije sedam godina preselila se u Istru gdje, osim glazbene karijere ima I radijsku. Voditeljica je na radiju Medulin FM.

Šira javnost upoznala vas je kao pjevačicu, no proteklih godina napravili ste i karijeru na radiju. Kako je došlo do preseljenja u Pulu i rada na radiju?

Glazba je ta koja diktira ritam, melodiju i stihove mog života. Zahvaljujući njoj upoznala sam divne ljude, posjetila mjesta koja inače vjerojatno nikada ne bih, i doživjela nevjerojatna iskustva. Gotovo cijelo desetljeće živjela sam s koferom u ruci, na nekoliko adresa u Hrvatskoj i inozemstvu, pokušavala iskoristiti svaku priliku koju je život stavio pred mene. No kako čovjek postaje zreliji, tako se i prioriteti mijenjaju, a i takav način života vrlo brzo umori. Životne okolnosti su se poklopile tako da sam upoznala divne i pretalentirane glazbenike koji su mi ponudili da radim s njima u Istri. Istra je drugačije tržište od ostatka Hrvatske za posao kojim se bavim te sam vidjela odličnu poslovnu priliku. A u Poluotok sam se, kao i svi koji dođu, zaljubila nepovratno, što je samo učvrstilo moju odluku. Vrlo brzo nakon preseljenja, prije četiri godine, slučajno sam dobila ponudu da počnem raditi na lokalnoj radio postaji - radio Maestralu. Ostalo je povijest…

Kako je izgledalo na samom početku, jeste li imali tremu prilikom prvih javljanja u eter?

Mislim da sam na dan kad sam prvi put samostalno preuzela eter, a bilo je to gotovo pa odmah nakon što sam počela raditi, bila hodajuća definicija treme. Bez teorijskog i praktičnog iskustva (ako ne uzmemo u obzir kraći televizijski angažman), do tada mi nije ni padalo na pamet da bih mogla raditi na radiju. Tim više što je publika ovog radija vrlo specifična, "trda" pulska, rekli bi domaći, tako da nije baš bilo lako zaraditi njihovo povjerenje.

Sve donedavno radili ste na Maestralu, a onda prešli na Medulin FM. Kako je došlo do ovog transfera?

Ljudi se mijenjaju, okolnosti se mijenjaju; u životu, a osobito u poslovnom svijetu - samo mijena stalna jest. Nekad promjena dođe iz dosade, nekad iz želje za napretkom, uvjeta koji više ne odgovaraju, nekad radi sebe same… nekako se sve redom poklopilo.

Što radite na Medulin FM-u, koje sve emisije vodite?

Medulin FM je mala radio postaja lokalnog karaktera koji revno prati dnevna zbivanja u zajednici, Županiji, ali i na nacionalnoj razini. Mali smo, ali simpatičan i efikasan tim mladih ljudi koji pokušava pokriti sve teme od interesa zajednice i to prezentirati na zabavan i slušateljima zanimljiv način - od politike, umjetnosti i kulture, obrazovanja, zdravlja i sporta, duhovnosti, lokalnih aktivnosti, dječjih i vjerskih tema… kako nas je malo, svako od nas mora funkcionirati kao "one-man-band", što znači ako si u smjeni, radiš sve - od vođenja programa, biranja i traženja glazbe, tema i gostiju, vođenja intervjua uživo, javljanja s terena, snimanja i montaže intervjua, reklama, administracija...

Kako ste se snašli u manjem gradu kao što je Pula? Koje su prednosti a koji nedostaci u odnosu na Zagreb?

Dobar dio života provela sam u Zagrebu, 13 godina, iako sam rođena Zagorka, iz Tuhlja, te sam mlada otišla iz roditeljskog gnijezda. Isprobala sam život u metropoli, ali i u manjem gradu. Kao mlađoj, manji grad bio mi je nezamisliv. Danas, ne mogu se zamisliti u velikom gradu. Iako sam vrlo prilagodljiva, za to bih zaista morala imati jako dobar razlog. Manji gradovi su šarmantniji, pitomiji… Da, nemaju možda toliko sadržaja kao metropole, ali hej - zar doista svaki dan svi koji tamo žive izlaze na koncerte, kazališta, shopping centre…? Nema svakodnevnih prometnih kolapsa, to je prvo. Zatim, Pula ima bogatu umjetničku i kulturnu scenu, sportsku također, o povijesti da ne pričam, imamo Arenu pa nam dolaze svjetski poznati izvođači. Istra je prepuna manifestacija koje se održavaju vikendima i sve su na maksimalno sat vremena vožnje, a blizu su i Italija, Austrija, Slovenija….Enogastronomska scena u Istri izuzetno je jaka i čak i ako niste gastroljubac, ovdje ćete to postati. Kilometri prekrasnih plaža i kristalno bistrog mora, gotovo pa na dlanu, zovu na aktivan način života. Možda sam subjektivna, ali ono što netko vidi kao nedostatke, meni su prednosti.

Kako su slušatelji na početku reagirali kada bi čuli nekog tko nije iz Istre?

Nisu bili sretni, no ja bih se uvijek zezala na svoj račun, pa mislim da im je to čak na kraju postalo i simpatično. No koliko god se trudili, ne možete se svima svidjeti i to je ok. Ovdje je dosta izražen lokalpatriotizam, i to se prožima kroz sve što se radi. Mislim da je to zapravo lijepo, treba cijeniti svoje te smatram da je sasvim fer da, kao netko "out of nowhere", povjerenje trebaš zaslužiti.

Sigurno je bilo i nekih gafova u eteru? Koji je najveći?

Moja priroda je sama po sebi dosta kontradiktorna, ide iz krajnosti u krajnost. Jako mi je stalo da ono što radim bude najsavršenije moguće u danom trenutku. Od moje silne želje znam biti brzopleta i sva se spetljam pa nekad ni sama ne vjerujem što sve izbrbljam u eter. Gafovi su neminovni, osobito u medijskom poslu gdje svaki dan improviziraš - komuniciraš satima uživo, trudiš se dati točnu, relevantnu i aktualnu informaciju onima koji slušaju, a nekad, uz najbolju volju, jednostavno nije dan. Prvo se grizem, a onda se jednostavno pomirim s time i kažem sama sebi - sutra je novi dan.

Paralelno s poslom na radiju, i fitness ste instruktorica, a vikendima i pjevate u Top Of The Pops bendu. Kako usklađujete sve obaveze, imate li uopće slobodnog vremena?

Tako je. Radim i kao pomoćni trener u Planet Sportu u Puli i zaista zna biti vrlo izazovno. Osobito ljeti, jer tada su svirke svakodnevne pa nakon svirke odem ujutro ili odraditi trening ili na radio. Bude teško, ali sve poslove koje radim volim, i imam super ljude oko sebe, pa je utoliko lakše. Zato mi zima nije dosadna jer tada nadoknađujem druženja, putovanja, spavanje…

Što je s vašom solo glazbenom karijerom? Imate li namjeru snimati nove singlove ili možda ponovno nastupiti na nekom festivalu?

Sa svojim Top Of The Pops-ima stalno nešto snimam, no svi smo malo deficitarni s vremenom, a s godinama nam umjetnički apetiti samo sve više rastu. Ako nešto radimo, želimo da to ima naš potpis, a prije svega rep i glavu prvenstveno u umjetničkom, a onda i u kontekstu posla koji radimo. Presretni smo jer smo nedavno uspjeli ući i u finale Dore.

Imate li ideje za neke nove projekte na radiju, kakve biste emisije voljeli voditi?

Ideja ne fali, glazbenih, radijskih i inih, neradijskih. U kontekstu radija, zanima me sve što ima veze s glazbom, umjetnošću općenito, te lifestyle teme. U kontekstu glazbe, posljednjih godina počela sam pisati i usrećilo bi me da ti tekstovi jednom ugledaju svjetlo dana… U kontekstu ostalog….. pa, očekujte neočekivano!

