Kristina i Stjepan nikako na zelenu granu, a Doris i Igor kliknuli na prvu: 'Kažu da je osmijeh prvi znak ljubavi'

Nakon jučerašnje rasprave Kristina je otišla na masažu kako bi se opustila, a Stjepan je odlučio prošetati. Zaključili su da je bolje da provedu dan odvojeno i razbistre misli prije ponovnog susreta. Silvija i Hrvoje uživali su na medenome mjesecu, a Silvija je odlučila počastiti Hrvoja masažom leđa prije nego što su se zaputili u šetnju gradom. Za to vrijeme Irma i Marko bili su na izletu brodom i pričali o svojim obiteljima i djetinjstvu. „Još uvijek nemam osjećaj da Marko i ja provodimo romantično vrijeme zajedno, ali intimno da - pričamo o nekim dubljim temama i upoznajemo se u dušu“, komentirala je Irma i dodala: „Mislim da je ovo početak nečeg lijepog što će se razvijati, ne znam u kojem smjeru, ali imam veliku vjeru da ćemo nas dvoje uvijek biti dobro.“

Silvija i Hrvoje uživali su u kolačima kad su naišli na temu oko koje se nisu u potpunosti slagali - onu o financijama u vezi. „Pa mislim da nema raspodjele financija u braku, mislim da sve to ide u isti, zajednički koš, a sad tko se o čemu brine - to je stvar dogovora, ako muškarac puno zarađuje i žena doma odgaja djecu to je u redu, a i ako žena puno zarađuje, zašto ne bi muškarac ostao kod kuće“, rekao je Hrvoje, ali Silvija se nije slagala jer smatra da je muškarac taj koji bi se trebao brinuti o financijama i priskrbiti za svoju obitelj. „Mislim da je sve kako se ljudi poslože. Kad me pitaju bi li mi smetalo da žena zarađuje više - pa naravno da ne bi, ako ja zarađujem dobro, a ona još bolje, onda nam je svima dobro“, mudro je zaključio Hrvoje i dodao kako se Silvija sigurno ne bi željela odreći svoje pjevačke karijere jer, eto, Hrvoje više zarađuje s čim se i ona složila pa su nastavili druženje u dobrom raspoloženju.

Za to vrijeme Kristina i Stjepan odgovarali su na pitanja koja su im poslali eksperti u nadi kako će ih to zbližiti. Ipak, ovo je samo dovelo do novih razmirica. Kristina je smatrala da je Stjepan rekao kako ona nije njegov tip jer mu je povrijeđen ego, a on je priznao da misli kako je ona nezainteresirana za upoznavanje. „Pa iskreno Stipe, dosad jedina osoba koja je postavljala ikakva pitanja sam bila ja, ti mene nisi pitao nijednu stvar o meni otkad smo se upoznali“, spremno je odgovorila Kristina. „Rekla sam da sam vidjela da si ti došao ovdje da nađeš partnericu, da nađeš ljubav i zato imam grižnju savjesti jer iskreno nisi moj tip i ne vidim se s tobom. Ja ne bih mogla biti s nekim kao ti, a ti ne bi mogao biti s nekim kao ja“, rekla je Kristina i požalila se kako joj Stjepan ne iskazuje pažnju, primjerice, time da joj ponese kofer ili napravi kavu. Na kraju su ponovno zaključili da je najbolje da se razdvoje i vide kako će dalje kad se vrate u Zagreb. „Mislim da je promašila show“, zaključio je Stjepan.

Došlo je vrijeme i za još jedno vjenčanje. Agentica u telekomunikacijama Doris i videoproducent Igor odabrani su kao idući par.

Doris ima kćer iz prvog braka i ne skriva da joj je najbitnije da se njezin budući partner svidi njezinoj kćeri, ali i ona njezinu partneru: „Najbitnije mi je da mu se svidi Leona, ali vjerujem da ako prihvati i mene prihvatit će i nju. Ako ne, bye bye“, jasna je Doris, kojoj fizički izgled nije presudan, ali preferira plavokose utrenirane muškarce. Magistar ekonomije Igor, koji radi kao videoproducent i fotograf, također ima brak iza sebe, a za očekivanja od buduće partnerice rekao je: „Bitno mi je da je uredna, kulturna, iskrena, poštena i, na kraju, strastvena. Boja očiju i kose mi ne igraju nikakvu ulogu.“

Tijekom pripreme za vjenčanje mladenci su dobili i poklone. Kum Mario predao je poklon Igoru, kojemu je samo jedan pogled u kutiju punu domaćih slavonskih proizvoda bio dovoljan da ispravno zaključi: „Slavonka!“ Od svog budućeg supruga Doris je, pak, dobila drveni križ, figuricu anđela i mali drveni paviljon. „Znamo koje je vjere“, našalila se dobro raspoložena mladenka i dodala: „On će nedjeljom ići u crkvu, a ja ću kuhati ručak, i to je to.“

Gosti i mladoženja spremno su čekali mladenku na lokaciji. „On je spreman za danas već dva mjeseca, tu nema problema. On ne može bit spremniji, nikako da dočeka“, komentirao je Igorov kum Mario, a kuma Karin ugledavši Igora rekla: „Mladoženja mi je izgledom super za Doris - to je ta građa i taj izgled! Jedino što nije plavokos, ali dobro, može ofarbati kosu.“ Susret Doris i Igora prošao je u pozitivnoj atmosferi, mladenci su se odmah jedno drugom nasmiješili i Igor je zaključio: „Oboje smo se nasmijali i mislim da je to najbitnije. Kažu da je osmijeh prvi znak ljubavi, tako da je odmah krenula neka pozitivna energija.“ „Sama činjenica da smo danas ovdje govori koliko smo hrabri“, rekao je u svojim zavjetima Igor Doris i dodao kako želi da na ovom putu budu partneri, prijatelji i ljubavnici, čime je nasmijao goste. Također, obećao je Doris da joj zabave neće nedostajati, a ona njemu poručila da će se truditi oko odnosa i toga da Igora nauči što više slavonskih riječi i izraza. „Imam osjećaj kao da se poznaju jako dugo, nisu uštogljeni, ne ustručavaju se razgovarati, a ni našaliti“, zadovoljno je komentirala majka mladenke.

Slijedilo je fotografiranje, a nekoliko fotografija Dori morao je okinuti i njezin suprug fotograf, zatim su se pridružili gostima, otplesali prvi ples i nastavili plesati s gostima. Igor je tijekom svadbe razgovarao i s mamom i očuhom svoje supruge, kojima se svidio, a njegovi prijatelji nisu skrivali kako im se Doris na prvu baš svidjela. Mladenci su se zatim povukli sa svadbe, a Igor je Doris odlučio prenijeti preko praga. Popili su još piće, zaključili da večeras neće dijeliti krevet i složili se kako je prvi dojam sasvim dobar.

