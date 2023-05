Kreator klasike s pomakom i prvi koji je rekao da se cipele smiju nositi na bosu nogu

Kada biste prosječnog Hrvata pitali koji svjetski modni brend voli, ili želi u svom ormaru, malo tko bi posegnuo za primjerice Chanelom ili Armanijem, tek rijetki za Yamamotom ili recimo Rafom Simonsom, koji je niz godina samozatajno stvarao za neke od najvećih svjetskih modnih kuća. No, ti isti Hrvati bez oklijevanja bi spomenuli ime Tommyja Hilfigera! Tko ne vjeruje, neka baci letimičan pogled na internetske stranice na kojima se prodaje rabljena odjeća. U čemu je, dakle, tajna tog američkog majstora koji je uspio pokoriti svijet odjećom koju bi bilo najbolje svrstati u kategoriju solidne konfekcije? On sam kaže kako je to klasika s pomakom, ali zapravo je njegova odjeća (kasnije i obuća) dio onog modnog spektra koji svrstavamo pod sportsku eleganciju. No, upravo je on svoje kreacije uspio nametnuti svijetu kao odjeću u kojoj se najlakše ostvaruje "američki san", tj. uspjeh svjetskih razmjera (ni iz čega osim dobre ideje), posluživši se pri tome jednim nadasve jednostavnim i učinkovitim vizualnim trikom. Naime, u svakoj njegovoj kolekciji, bez obzira na trendove koji vladaju, prevladavaju tri boje - crvena, bijela i plava, boje zastave SAD-a.

Pravim imenom Thomas Jacob Hilfiger rođen je 24. ožujka 1951. godine u Elmiri u New Yorku, u katoličkoj obitelji koja je imala čak devetoro djece. Otac mu je bio zlatar, majka medicinska sestra, a Tommy im je bio drugo dijete. U djetinjstvu se teško uklapao u svoju okolinu jer zbog disleksije nije bio posebno uspješan u školi, ali je sve to nadomjestio odličnim smislom za posao. Već se u srednjoj školi uzdržavao sam, i to tako da je kupovao traperice, prepravljao ih u modele koje su svi željeli i živio od toga. Taj ga je uspjeh ohrabrio na prvi veliki poslovni potez pa je tako sa samo osamnaest godina otvorio svoju prvu modnu prodavaonicu koju je nazvao "People's Place'". Bilo je to 1969. godine, vrijeme hipija i nonšalantne mode kojoj se on u potpunosti prilagodio. U svojoj je trgovini prodavao uglavnom odjeću koju su kupovali mladi: mnogo komada od jeansa i kože, tada popularne zvoncare (hlače izuzetno širokih donjih dijelova nogavica) koje su podjednako obožavali i nosili i mladići i djevojke. Ljudi koji su tada kupovali kod Hilfigera danas pričaju kako se ni po čemu nije moglo naslutiti kakvim će modnim smjerom on kasnije krenuti, te tvrde da se u njegovoj tadašnjoj trgovini doslovno nije moglo disati od jakog mirisa tamjana i pačulija.

No, trgovina je bila uspješna i Hilfiger polako postaje kreator koji radi i za druge trgovine u susjedstvu, no to je još uvijek jako daleko od njegovog brenda Tommy Hilfiger Corporation koji danas vrijedi više od milijardu dolara, i pod kojim se proteklih desetljeća diljem svijeta prodaju linije muške i ženske odjeće, kolekcije mirisa, sportske odjeće, ali i namještaja te dodataka za dom. Zbog svega toga on je danas jedan od najbogatijih dizajnera, ali i kreator koji radi s najvećim zvijezdama današnjice, počevši od velikana glazbene industrije. Zapravo je njegov današnji status dokaz njegove nepokolebljivosti i upornosti, kao i vjere u sebe. A baš to je bio ozbiljan posao, jer prvi je put bankrotirao nakon samo pet godina, kada ga je 1977. godine pogodila ekonomska kriza.

Danas Hilfiger o toj godini ne govori kao o godini sloma, već kao o godini velikog početka, jer tada je počela njegova prva velika ljubavna priča. Zaljubio se u jednu od zaposlenica u svojoj trgovini, Susie Cironu, s kojom se vjenčao 1980. Iako ga je 1985. Calvin Klein pozvao da dođe dizajnirati za njegov brend, Hilfiger je to odbio te je te iste godine osnovao svoju vlastitu modnu marku. Velike rasprave vodile su se oko imena te marke u nastajanju. Njegova ideja je bila da je nazove Tommy Hill, ali ga je tadašnji partner, moćni biznismen Mohan Murjani, uvjerio da uz ime kojim ga je zvala obitelj ostavi svoje puno prezime, tvrdeći da će tako biti mnogo prepoznatljiviji u modnoj industriji. I bio je u pravu, baš kao što je Hilfiger bio u pravu kada je prepoznao promjene u zraku. Dolazilo je vrijeme yuppieja, mladih ljudi koji su svoje životne tj. financijske uspjehe željeli pokazati cijelom svijetu, ali i na nov način uživati u blagodatima svoga rada i svojih zarada. Bila je to nova poslovna kasta koja je prezirala način na koji su živjele njihove starije kolege. Oni su bili mladi menadžeri, svi s diplomama prestižnih sveučilišta, brzo su se uspinjali ljestvicama moći u svijetu financija, a kako bi pokazali svoj status, pazili su na odjeću, pratili modu, ali i željeli da ona prati njih i njihov stil života. Upravo to je prepoznao Hilfiger te je, nakon početaka s hipijama, pronašao svoju modnu nišu u tada beskrajno bogatim i moćnim mladim ljudima. Njima su se obraćale prve kolekcije pod imenom Tommy Hilfiger nudeći im prerađenu klasiku, novovjeki američki stil Nove Engleske, koji je kreator nadogradio utjecajima iz nautičke, sportske i rock & roll mode. Bila je to odjeća koja je u potpunosti odgovarala američkom stilu života novih američkih moćnika koje je ubrzo želio slijediti cijeli svijet.

Upravo je Hilfiger bio prvi koji je rekao da se "navy" cipele i po gradu smiju nositi na bosu nogu, što je bilo u potpunosti u skladu s potragom za životnom bezbrižnošću kao suprotnosti poslovnih obaveza, ali i usklađeno s njegovim kolekcijama koje su kroz mornarske uzorke propagirale moderniju verziju starog šminkerskog američkog stila. Time je gotovo na prepad Hilfiger svojim kolekcijama postao opasna konkurencija najuspješnijim američkim dizajnerima poput Ralpha Laurena, Calvina Kleina i Donne Karan, a svakoj od tih moćnih modnih industrija bilo je zajedničko to što su stvarali elegantnu, ali nosivu odjeću koja je odisala luksuzom. No, Hilfiger je želio više i novu stepenicu uspjeha prepoznao je u novim glazbenim zvijezdama koje su se tada rađale. Kada je reper Snoop Dogg (1994. godine) u popularnom TV showu "Saturday Night Live" pojavio u Hilfigerovoj hoodici, brend je dobio milijune novih sljedbenika.

I taman kad se činilo da je nadomak vrha modnog svijeta, dolazi do druge velike poslovne i osobne krize u njegovom životu. Početkom novog milenija naglo pada potražnja za njegovim kreacijama, a te 2000. godina on se i razvodi nakon 20 godina braka, u kojem je rođeno četvero djece. U knjizi o svom životu i modi koju stvara kasnije je priznao da je i prvom braku vjerojatno presudila poslovna kriza. Tada je, naime, prodaja marke Hilfiger pala za nevjerojatnih 75 posto, a on sam počinje tražiti greške u svom radu. Godine 2008. oženio se drugi put, za modnu kreatoricu i poduzetnicu Dee Ocleppo, a njegova tvrtka ponovno postaje profitabilna. U novom braku se 2009. godine rađa sin Sebastian Thomas Hilfiger. Danas je Tommy Hilfiger kreator koji vodi vrlo uspješan brend koji ima vlastite prodavaonice u više od 90 država svijeta i koji stvara modu koja "prodaje" američki način života, ali i snove o američkom uspjehu.

On sam kaže da mu je najvažnija kvaliteta i elegancija. No kada Tommy Hilfiger kaže elegancija, to je miljama daleko od onog što pod tim istim pojmom podrazumijeva Europa, i upravo zbog toga i mnogi Europljani vole taj ležerniji stil koji s jedne strane jasno pokazuje njihovu platežnu moć, ali istovremeno oblikuje imidž koji nije toliko pretenciozan, što kako tvrde mnogi, pokazuje ne samo slobodarski duh njegovih kupaca već i njihovu mladolikost. A upravo je mladost danas valuta koja odlično prolazi kod ljudi koji imaju ozbiljne količine dolara ili eura na svojim računima, ali ne i previše vremena i želje da izgrade nešto zahtjevniji i osobniji modni stil.

U studenom 2016. godine Hilfiger je objavio knjigu "American Dreamer: My Life in Fashion & Business", svojevrsnu biografiju modnog brenda koji je stvorio, a koju mu je pomogao napisati Pater Knobler. I nisu dečki slučajno za naslov odabrali popularnu kovanicu koju cijeli svijet prepoznaje kao sinonim za najveći svjetski uspjeh, jer to je priča prepuna anegdota koje pokrivaju Tommyjeve godine od vremena kada je bio klinac iz radničke obitelji koji zbog disleksije nije uspijevao pronaći svoje mjesto u školi i u svijetu, pa sve do njegovih suradnji s ličnostima kao što su Mick Jagger i David Bowie na jednoj, te Ralph Lauren i Calvin Klein na drugoj strani. Kada je knjiga objavljana, kritičari su zapisali kako je ona mnogo više od memoara modne ikone, te su je nazvali "putokazom za izgradnju brenda". Svim zaljubljenicima u modu svakako su najzanimljivije priče koje je kreator otkrio o događajima iza kulisa velikih kolekcija, revija, uspjeha... zapravo vrlo iskreno objašnjavajući svoje odluke, ali i pogreške koju je napravio gradeći svoje modno carstvo. Zbog toga se "Američki sanjar" čita i kao uzbudljivo modno štivo, ali i kao udžbenik o stvaranju uspješnog posla na svjetskoj razini.

Sve u svemu, nevjerojatna životna priča, u kojoj čovjek u glavnoj ulozi doista malo toga ostavlja skriveno, ili kako bi to rekla Alicia Keys: "Tommy je jedan od najiskrenijih ljudi koje poznajem, a u ovoj knjizi možete osjetiti kako njegova strast prolazi kroz sve što radi: modu, očinstvo, obitelj i prijateljstvo."

VIDEO Najpoznatija vozačica ZET-a objavila da se udaje: 'Jako sam sretna i uzbuđena'