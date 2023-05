Kći Nede Ukraden: Stan koji dijelimo je toliko velik da se moramo dozivati mobitelima

Da Neda Ukraden ima mnogo nekretnina nije nepoznanica. Samo neke od njih su stan u Zagrebu, vila u Boki Kotorskoj, dva stana na Banovom Brdu, ali i nekretninu u naselju Beograd na vodi. Dom koji dijeli s obitelji toliko je veli da ukućani jedni druge zovu na mobitel kako bi se susreli. To je otkrila njena kći Jelena Bilbija Minović u intervjuu za srpske medije.

"Sreća je da imamo veliki stan, toliko da se moramo dozivati telefonima i pisati poruke jedni drugima, tako da mama uvijek može odmoriti. Međutim, ona to rijetko radi. Moja majka ima energiju kao nitko, ima snagu zmaja na sceni, a kod kuće je nježna baka unucima" rekla je Jelena.

Ipak, jednu nekretninu Neda ne može prežaliti, u jednoj je emisiji kroz suze pričala o svom stanu u Sarajevu i periodu života koji joj je bio iznimno težak.

- Imala sam stan od sto četvornih metara u centru Sarajeva, roditeljski stan, kafić na Ilidži, kućice u nizu. Vrijedna imovina, sav trud je ostao. Opljačkali, lišili nas deset godina da uđemo tamo. Nikada više tamo nisam ušla. Počela je serija katastrofa, a ja ništa niti sam napravila, niti koga mrzim... Nije mi bilo jasno kako sam postala neprijatelj gradu kojeg toliko volim... - kroz suze je rekla pjevačica u TV emisiji, prenosi Blic. Rekla je kako joj je tada najveća snaga bila njezina kći Jelena koja je tada imala 12 godina i rekla joj je kako ne smije odustati od pjevanja zbog osoba koje je mrze.

Ukraden je ispričala u televizijskoj emisiji kako je kasnije novac uložila u lokal na Banovom brdu u Beogradu koji joj je zapaljen 1999. godine. Nedavno je u Ukraden u jednoj emisiji pričala o ljubavi, o tome kako je bila protiv svog vjenčanja, pričala je i o udvaračima. Nakon ljubavnih poraza uvijek bi se okrenula poslu i svojoj karijeri i to joj je, kaže, bio spas.

- To je najbolje terapeutsko sredstvo, prije svega najbolje psihološki. Ta razočarenja, najčešće su to razočarenja u ljubav, jer kad ti je lijepo ti ni ne primjećuješ da si u vezi, ali kad to počne pucati, ti prekidi su uvijek manje više bolni. Nekada su dramatični, nekada su... Ali su uglavnom bolni. Gubi se jedan dio tebe, tvog vremena, nekih snova, zaista je u radu spas. To te prisili, jer uvijek se poljulja samopouzdanje, pogotovo ako te prevari ili ako se nešto jako razočaraš, ti si onda kao manje vrijedan nešto, ti si ispao papak, glupača ili što god - rekla je Neda u emisiji na Blicu.

Iskreno je odgovorila i na pitanje je li bila prevarena.

- Iskreno mislim da jesam. Uvijek se nekako natječu sa mnom misleći da smo mi sa estrade, ma samo na gomili što nismo. U stvari to je jako težak i naporan život pogotovo za ženu, za osobu koja je majka, koja ima dom i obitelj. To je patološka želja da držiš sve u normali, da tvoje dijete ne osjeti tvoje odsustvo, da tvoj muž to ne osjeti. Želiš imati sve podmireno, a ti si negdje 800-900 kilometara daleko, dolaziš u tri ujutro i tako dalje. E sad, taj tko to može razumjeti taj stvarno zaslužuje poštovanje, a takvih je jako malo - rekla je Neda. Pričala je i o svom bivšem suprugu Milanu Bilbiji koji je preminuo 2013. godine i prisjetila se kako ona nije bila baš zainteresirana da se vjenčaju.

