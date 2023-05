Član MasterChef žirija (46) pronađen mrtav u svojoj kući, slavni kuhari u šoku: 'Tužan sam'

Škotski televizijski voditelj i kuhar sa sjedištem u Melbourneu Jock Zonfrillo australskoj javnosti je najpoznatiji po angažmanu u showu MasterChef u kojemu je bio i član žirija. Strani mediji sada javljaju tužnu vijest kako je 30. travnja, uoči snimanja nove sezone showa, Zonfrillo iznenada preminuo u 47. godini života.

Njegovu smrt potvrdila je televizijska kuća "Network 10" na dan premijere nove sezone australskog MasterChefa. Zonfrillo je iza sebe ostavio suprugu Lauren Fried i četvero djece koji su u izjavi spomenutom mediju rekli da su im srca slomljena.

"Za one koji su mu presreli put, postali mu partner ili imali sreću da budu njegova obitelj, zadržite ovog ponosnog Škota u svojim srcima kada budete pili sljedeći viski", rekla je obitelj.

Zonfrillo je pronađen mrtav u kući u Melbourneu, a pronašla ga je policija kada je obavljala provjeru socijalne skrbi. Vlasti su potvrdile da se smrt ne tretira kao sumnjiva.

Njegova smrt šokirala je brojne kolege, slavnog kuhara Jamieja Olivera i Gordona Ramsayja, kao i mnoštvo bivših natjecatelja MasterChefa. Oliver je na Instagramu objavio svoju sliku sa Zonfrillom i dvoje drugih sudaca, Melissom Leong i Andyjem Allenom, na setu.

"U potpunom sam šoku jutros kad sam saznao o iznenadnoj smrti Jocka. Bilo nam je predobro radeći zajedno za ovogodišnjem MasterChefu", napisao je.

Gordon Ramsay je na Twitteru napisao: "Tužan zbog ovih poražavajućih vijesti… Zaista sam uživao u vremenu koje smo proveli zajedno na MasterChefu u Australiji."

Saddened by the devastating news of Jock Zonfrillo's passing. I truly enjoyed the time we spent together on MasterChef in Australia. Sending all my love to Lauren and the family in this difficult time Gx