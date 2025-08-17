'Kraljica repriza' doživjela je tešku osobnu tragediju, a stalno su je kritizirali zbog ovog detalja

Talentirana hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Nada Gačešić-Livaković (73) desetljećima je prisutna na sceni, a prošle godine se vratila na male ekrane ulogom profesorice Sanje Bužan u RTL-ovoj uspješnici "Sjene prošlosti". Njezino pojavljivanje na predstavljanju serije, u elegantnoj crnoj haljini i balerinkama, bilo je rijedak izlazak u javnost za glumicu koja se inače kloni društvenih događanja. Ipak, publika je nikada nije zaboravila, ponajviše zahvaljujući kultnim ulogama u ostvarenjima kao što su "Kapelski kresovi", "Villa Marija" i "Ljubav u zaleđu", koje su je upisale u anale domaće televizijske produkcije.

Iako nekoliko godina nije glumila u filmovima i serijama, Nadu smo mogli često gledati u reprizama domaćih sapunica, što je i sama jednom prilikom za Večernji list kazala. - Ljudi valjda misle da imam novca do krova koliko se vrtim po TV-u, ali glumci za reprize ne dobivaju ništa, što nije u redu. Nije pravedno da netko koristi tvoj rad do besvijesti, a da ti nemaš nikakve koristi od toga - ispričala nam je glumica 2014. godine.

Kakvi kadrovi! Pogledajte atmosferu na Thompsonovom koncertu u Sinju, obožavatelji su uživali

Ipak, ništa joj ne može pokvariti lijepa sjećanja s brojnih snimanja, čak ni ono kada je u "Kresovima" snimala na minus 22 u štiklicama i najlonkama, nakon čega su joj satima pokušavali potaknuti cirkulaciju. Jedno od najdražih tada joj je bilo snimanje za "Lozu". – Draga mi je uloga Jadranke jer je drukčija, govorila sam na drugom dijalektu i svi su me hvalili. Nakon snimanja željeli smo probati scene za idući dan, to nisam doživjela od studentskih dana! Bila sam ganuta kad sam u dva u noći doputovala na Zlarin, a ekipa me čekala budna da mi poželi dobrodošlicu. Sva ta snimanja čine te mentalno mlađim jer upoznaješ i mlađe ljude. Nikad u životu, kažem da mi je to dar od Boga, nisam bila ljubomorna na neku mlađu osobu, veselim se svačijem uspjehu i želim da mladi ljudi rade u svim umjetničkim poslovima, ne samo glumci - iskrena je bila Nada.

Tu ljubomoru je, pak, često osjetila na vlastitoj koži. – Često su mi govorili 'Daj se ošišaj više!' To su mi uvijek govorili oni koji imaju tri dlake na glavi. Apsurd, sad ću se ja ošišati i onda će mi stavljati periku i umetke - dodala je za Večernji list. Mladolikost glumica zahvaljuje i tome što nikada nije pušila ni pila alkohol.

FOTO Danijela Martinović nekad i sad: Pjevačica je proslavila 54. rođendan

– Sve jedem, suhomesnate proizvode, čvarke obožavam, mast, ulje, slatko, ali umjereno. Okus alkohola ne poznajem. Probala sam bezalkoholno pivo, joj, gorko! Svi mi kažu 'Divno ti je iza ribe popiti malo crnog vina', ali još nisam probala, možda ću ovo ljeto - otkrila je kroz smijeh tada. Inače, Nada je u braku s kirurgom Mirkom Livakovićem, a oni dvoje imaju neke svoje divne rituale. Tada, 2014. ljetovali su u Dalmaciji, glumica se rano ustaje pa zalije cvijeće, popije kavu i doručkuje, pa se sa suprugom i prijateljima čamcem prebace na Čiovo ili se odvezu do Rogoznice na kupanje. Ovaj bračni par ima i sina Ivana Livakovića, inače poznatog redatelja.

Inače, Nada je rođena u Požegi, gdje je odrasla uz tri brata, a jedan joj je brat preminuo kada je imao samo 18 godina. Ona taj veliki gubitak nikada nije preboljela, pisali su mediji. Bila je odlična učenica i bavila se sportom, jako je dobro igrala košarku, trenirala je i gimnastiku, rukomet i plivanje.